von Marco Tito Aronica (Montag, 19.07.2021 - 13:41 Uhr)

F1 2021 macht noch viel mehr Spaß, wenn ihr ein Lenkrad für ein realistisches Rennspiel-Erlebnis anschließt. Doch, welche Geräte werden unterstützt? Wir zeigen euch kompatible Lenkräder für alle Plattformen, also PC, PS5, PS4, Xbox Series X und Xbox One.

Wie professionell darf es sein? Wir zeigen euch alle kompatiblen Lenkräder für F1 2021.

Liste aller unterstützten Lenkräder in F1 2021

F1 2021 ist das erste Spiel zur Königsklasse des Rennsports, das auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint. Eine gute Nachricht vorweg: Die meisten Lenkräder, die mit PC, PS4 oder Xbox One kompatibel sind, können auch ohne große Umwege an der aktuellen Konsolengeneration angeschlossen werden.

Außerdem hat sich die Liste aller unterstützten Lenkräder im Vergleich zu den vorigen Jahren kaum geändert. Habt ihr euch 2019 oder 2020 extra ein Lenkrad zugelegt, wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch dieses Jahr funktionieren. Das sind alle kompatiblen Lenkräder nach Plattform sortiert.

Kompatible PC-Lenkräder

Logitech G29 Driving Force Gaming-Rennlenkrad

Kompatible PS5-Lenkräder

Der beliebte Klassiker von Logitech, das G29, funktioniert auch mit der PS5.

Kompatible PS4-Lenkräder

Thrustmaster T150 Ferrari Edition (Lenkrad inkl. 2-Pedalset, PS4 / PS3 PC)

Kompatible Lenkräder für Xbox Series X und Xbox One

Die Lenkräder für Xbox Series X und Xbox One haben wir zusammengefasst, weil die Listen identisch sind. Habt ihr euch für die Xbox One also gut ausgestattet, könnt ihr euer Setup so auch für die Xbox Series X nutzen.

Fanatec ClubSport v1 (unterstützte Add-ons: Universal Hub, CSL P1)

Fanatec ClubSport v2 (unterstützte Add-ons: Universal Hub, CSL P1, Mclaren GT3, Formula v2)

Fanatec ClubSport v2.5 (unterstützte Add-ons: Universal Hub, CSL P1, Mclaren GT3, Formula v2)

Fanatec CSL Elite Xbox (unterstützte Add-ons: Universal Hub, CSL P1, Mclaren GT3, Formula v2)

Fanatec DD1 (unterstützte Add-ons: Universal Hub, CSL P1, McLaren GT3, Formula v2)

Fanatec DD2 (unterstützte Add-ons: Universal Hub, CSL P1, McLaren GT3, Formula v2)

Logitech G920 (unterstützte Add-ons: Driving Force Shifter)

Logitech G923

MadCatz Pro Racing

Thrustmaster Ferrari 458 SpiderRacing

Thrustmaster TMX

Thrustmaster TX (unterstützte Add-ons: Sparco P310, Ferrari 458, F1, Ferrari GTE, Evo 599, Leather 28 GT, SF1000)

Thrustmaster TS-XW Racer (unterstützte Add-ons: Sparco P310, F1, Ferrari GTE, Evo 599, Leather 28 GT, SF1000)

Unterstütztes Zubehör für eure Setups

Für einige Profi-Setups gibt es außergewöhnliches Zubehör wir den Eye Tracker von Tobii, der während des Fahrens eure Augen bzw. eure Sicht verfolgen kann.

