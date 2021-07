von Marco Tito Aronica (Dienstag, 27.07.2021 - 17:21 Uhr)

Auch auf „Mauer der Toten“ könnt ihr eine Wunderwaffe finden, die KRBR-S. Dafür müsst ihr in Call of Duty: Cold War unter anderem einen Safe-Code knacken. Wir zeigen euch, wie ihr den Tresor in Hotelzimmer 305 öffnen und die Wunderwaffe bekommen könnt.

Die Wunderwaffe KRBR-S gibt es in vier verschiedenen Versionen.

Bedingungen für das Freischalten der Wunderwaffe

Auf der Zombie-Karte „Mauer der Toten“ findet ihr die Wunderwaffe KRBR-S in einem Tresor in Hotelzimmer 305. Spätestens dann, wenn ihr die Safe-Kombination herausfinden möchtet, müsst ihr den Crashtest-Dummy namens Klaus finden und aktivieren. Wie das genau funktioniert, haben wir euch im Detail im verlinkten Guide erklärt. Sobald ihr den Roboter aktiviert habt, könnt ihr mit dem ersten Schritt zur Wunderwaffe beginnen.

Safe-Code für den Tresor herausfinden

Schickt Klaus zu dem Spind im Schaltersteuerungsraum – diesen erkennt ihr an den zwei schwarzen Kreisen, die an der Wand darüber aufgemalt wurden. Entnehmt dem Spind das Schwarzlicht und schaltet es ein.

In diesem Spind findet ihr das Schwarzlicht, das die Zahlen für die Safe-Kombination offenbart.

Auf der Karte „Mauer der Toten“ gibt es drei Räume, die jeweils mit den Zahlen 1, 2 und 3 markiert sind. Ihr findet die Zahlen an der Wand mit schwarzer Farbe gemalt. In jedem Raum gibt es jetzt verschiedene Fundorte für Safe-Kombinationen. Leuchtet mit dem Schwarzlicht an die Wände, um die Zahlen sichtbar zu machen. Diese merkt ihr euch in der Reihenfolge – also erst die zwei Zahlen aus Raum 1, dann die Zahlen aus Raum 2 etc. Das ergibt am Ende den Safe-Code für den Tresor, durch den ihr die Wunderwaffe bekommen könnt. Das sind die Räume:

Kleidungsfabrik: Mögliche Fundorte der Zahlen sind die Tafel an der Wand im Südosten und rechts am Fuße der Treppe im Nordwesten Personalflur: Mögliche Fundorte der Zahlen sind der Bereich unter der großen Röhre rechts von der orangefarbenen Leiter und oben rechts über einem Sicherungskasten im Norden an der zerstörten Wand Lebensmittelladen: Mögliche Fundorte der Zahlen sind das Flaschenregal in der Mitte des Ladens (Blickrichtung 180/Südwesten), links neben dem Konservenregal an der Wand im Norden

Die Zahlen für den Safe-Code sind nur dann sichtbar, wenn ihr mit dem Schwarzlicht darauf leuchtet.

Nutzt am besten einen Notizzettel oder speichert euch die Safe-Kombinationen im Smartphone ab. Der Safe-Code ist immer zufällig, daher gibt es keine richtige Lösung für alle Spieler.

Wunderwaffe finden und verbessern

Habt ihr die Safe-Kombination (Beispielformat: 08-35-15) herausgefunden, kehrt ihr in das Hotelzimmer 305 zurück und interagiert mit dem Tresor rechts an der Wand. Dreht die Wählscheiben bei 1, 2 und 3 genau so, dass ihr die korrekte Zahlenreihenfolge habt und verwendet anschließend den Griff. Habt ihr die Safe-Kombination korrekt eingegeben, öffnet sich der Tresor und ihr findet die Wunderwaffe „KRBR-S“.

KRBR-S: Im Tresor findet ihr die Basis-Version der Wunderwaffe.

Wollt ihr die Wunderwaffe verbessern, ist das dieses Mal so einfach wie nie. Denn die Zombies lassen diese Upgrades ab und zu fallen, die ihr dann nur noch aufsammeln müsst. Die Wunderwaffe verändert ihr aussehen und schon haltet ihr eine alternative Version der KRBR-S in den Händen. Auch gut zu wissen: Die Munition der Wunderwaffe wird komplett wiederhergestellt, sobald ihr eine beliebige Verbesserung aufhebt.

Im Video von TheGamingRevolution könnt ihr euch die beschriebenen Schritte in bewegten Bildern ansehen, solltet ihr nicht weiterkommen:

Konntet ihr die Wunderwaffe finden? Dann bewertet diesen Guide doch gerne unterhalb!