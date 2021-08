von Marco Tito Aronica (Mittwoch, 04.08.2021 - 15:11 Uhr)

Wollt ihr alle seltenen Waffen, Zauber, Wunder und Pyromantien in Dark Souls finden, müsst ihr euch auf mehrere Spieldurchläufe einstellen. Wir erklären euch die Grundlagen zu den Boss-Waffen und zeigen euch die Fundorte aller Waffen, Zauber, Wunder und Pyromantien im Original und in der Remaster-Version.

Mit allen Waffen, Zaubern, Wundern und Pyromantien, kann euch kein Boss mehr etwas anhaben.

Hinweis: Die beschriebenen Fundorte für die Original-Version, sind so auch in Dark Souls: Remastered zu finden. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, an denen sich Fundorte unterscheiden.

Grundlagen zu den Boss-Waffen in Dark Souls

Eine sogenannte Boss-Waffe stellt ihr her, indem ihr die erforderliche Grundwaffe auf +10 auflevelt und sie dann mit der entsprechenden Boss-Seele beim Riesenschmied in Anor Londo „veredelt“.

Wie levele ich eine Waffe auf +10? Nun, ihr benötigt neben einer mit jedem Level steigende Anzahl an Seelen, verschiedene Arten von Scherben, kleine, große und auch graue Brocken. Außerdem braucht ihr die große Glut aus den Tiefen, sie befindet sich in einer Kiste hinter dem ersten Metzger, den ihr trefft – andernfalls könnt ihr Waffen nur bis +5 upgraden.

Verbessert so die Waffe auf +5, wählt dann einmal „Ausrüstung umwandeln“ um sie auf +6 zu erhöhen und setzt den Upgradevorgang dann unter „Waffe verstärken“ fort. Ist die Waffe auf +10, bringt sie zum Riesenschmied in Anor Londo und nutzt die Seele eines Bossgegners um sie in eine Boss-Waffe umzuwandeln.

Mit den Seelen von Bossen könnt ihr mächtige Boss-Waffen herstellen.

Jagt ihr nach den Trophäen und Erfolgen rund um alle seltenen Waffen, Pyromantien, Wunder oder Zauber, müsst ihr alles mit demselben Charakter einsammeln. Mindestens zwei Spieldurchgänge sind ebenfalls notwendig.

Liste aller Boss-Waffen

Nachfolgend listen wir euch alle Boss-Waffen auf und welche Boss-Seelen ihr dafür benötigt.

Boss-Waffen Level und Seelen der Bosse Quelaag's Furienschwert Levelt ein Krummschwert wie etwa ein Shotel auf +10 und nutzt Quelaags Seele. Chaosklinge Levelt ein Katana wie etwa das Uchigatana auf +10 und nutzt Quelaags Seele. Golem-Axt Levelt eine Axt auf +10 und benutzt den Kern des Eisengolems. Drachen-Knochenfaust Levelt eine Faustwaffe wie das Cestus auf +10 und nutzt den Kern des Eisengolems. Mondlichtschmetterlings-Horn Levelt einen Speer auf +10 und nutzt die Seele des Mondlichtschmetterlings. Kristall-Ringschild Levelt einen Schild auf +10 und nutzt die Seele des Mondlichtschmetterlings. Drachentöterspeer Levelt einen Speer auf +10 und nutzt Ornsteins Seele. Smoughs Hammer Levelt einen Hammer auf +10 und nutzt Smoughs Seele. Finstermondbogen Levelt einen Bogen auf +10 und benutzt Wendelins Seele. Finstermond-Zinnbeschleuniger Nehmt einen Zauberstab und nutzt Wendelins Seele. Großschwert des Artorias Levelt ein Großschwert auf +10 und benutzt Sifs Seele. Finstertöter Levelt den Schwertkriff oder ein zerbrochenes Schwert auf +10 und benutzt Sifs Seele. Großschild von Artorias Levelt ein Großschild auf +10 und nutzt Sifs Seele. Schwert des Großen Fürsten Levelt ein Großschwert auf +10 und nutzt Gwyns Seele. Lebenslagd-Sense Levelt eine Peitsche oder Hellebarde auf +10 und nutzt Priscillas Seele.

Zudem gibt es Waffen, die ihr bekommt, wenn ihr bestimmten Bossen den Schwanz abschlagt. Diese haben wir in der folgenden Tabelle gesammelt:

Boss-Waffen Freischaltbedingungen Gargoyle-Axt Trennt einem der Gargoyles den Schwanz ab. Großaxt des Drachenkönigs Trennt dem Klaffdrachen den Schwanz ab. Gerades Drachenschwert Trennt dem Drachen auf der Brücke den Schwanz ab. Schwert des Mondlichtes Trennt Seath dem Schuppenlosen den Schwanz ab. Drachen-Großschwert Trennt dem Drachenkönig am Aschesee den Schwanz ab. Priscillas Dolch Trennt Priscilla in der Gemalten Welt den Schwanz ab.

Liste und Fundorte aller seltenen Waffen

Neben den Boss-Waffen gibt es noch andere Waffen und Gegenstände, die Ihr für die Trophäe „Die Ehre des Ritters“ sammeln müsst. Das sind die Fundorte aller seltenen Waffen:

Seltene Waffen Fundorte Schwarz-Ritter Großaxt Wird manchmal von Schwarzen Rittern mit dieser Waffe fallen gelassen. Schwarze-Ritter-Hellebarde Wird manchmal von Schwarzen Rittern mit dieser Waffe fallen gelassen. Schwarze-Ritter-Großschwert Wird manchmal von Schwarzen Rittern mit dieser Waffe fallen gelassen. Schwert des Drachentöters Wird manchmal von Schwarzen Rittern mit dieser Waffe fallen gelassen. Schwarz-Ritter-Schild Wird manchmal von Schwarzen Rittern mit Schild fallen gelassen. Silberritterschwert Wird manchmal von Silberrittern mit dieser Waffe fallen gelassen. Silberritter-Speer Wird manchmal von Silberrittern mit dieser Waffe fallen gelassen. Silberritter-Schild Wird manchmal von Silberrittern mit Schild fallen gelassen. Stein-Großschwert Wird von den Steinriesen im Wald hinterlassen. Stein-Großschild Wird von den Steinriesen im Wald hinterlassen. Schwert von Astora Beim Untoten Drachen im Drachental zu finden. Drachenwappenschild Auch beim Untoten Drachen zu finden. Schwarzeisen-Großschild An einer Leiche neben dem großen Gemälde in der Kapelle von Anor londo. Finsterhand Die dunklen Ritter in den Ruinen von Neu-Londo tragen sie bei sich. Sanctus Paladin Leeroy hinterlässt ihn, begebt euch als Mensch zum 2. Areal im Grabmal der Riesen und besiegt sein Phantom. Grant Wird ebenfalls von Paladin Leeroy hinterlassen. Blutschild An einer Leiche in der Gemalten Welt, wenn ihr den untoten Drachen besiegt habt. Velkas Degen Hinter einer brüchigen Holzbarrikade in der Gemalten Welt. Erscheinungsschild Grabmal der Riesen nahe des zweiten Leuchtfeuers, wird von einem Schwarzen Ritter bewacht. Havels Großschild In einer Kiste im Geheimraum in Anor Londo, der Durchgang ist in einem Kamin. Drachenzahn Ebenfalls im Geheimraum in Anor Londo. Dämonenspeer Wird von den weißen Blitzdämonen in Anor Londo fallen gelassen. Kanalisierer-Dreizack Wird von den Magiern im Archiv des Herzogs hinterlassen. Schwert des Grabesfürsten Erhaltet ihr automatisch, wenn ihr den Eid des Grabesfürsten entdeckt. Rundaxt Kauft sie von Patches oder tötet ihn, er hinterlässt die Rundaxt. Riesenhellebarde Wird vom Riesenschmied in Anor Londo angeboten. Wappenschild Wird vom wahnsinnigen Ritter beim zweiten Besuch im Asyl fallengelassen. Drachentöter-Großbogen Springt durch das zerbrochene Fenster in der Halle vor Ornstein & Smough.

Die Fundorte aller Waffen könnt ihr euch im YouTube-Video von cad5150 ansehen:

Liste und Fundorte aller Zauber

Für die Trophäe „Die Klugheit des Weisen“ müsst ihr alle nachfolgenden Zauber mit nur einem Charakter besitzen. Das sind die Fundorte aller Zauber in Dark Souls:

Zauber Fundorte Seelenpfeil Wird von Griggs, Logan und Rickert verkauft. Großer Seelenpfeil Wird von Logan und Griggs verkauft. Schwerer Seelenpfeil Wird von Logan und Griggs verkauft. Großer Schwerer Seelenpfeil Wird von Griggs und Logan verkauft. Zielflug-Seelenmasse Wird von Logan verkauft. Zielflug-Kristallseelenmasse Wird von Logan im Archiv des Herzogs verkauft. Seelenspeer Wird von Logan im Archiv des Herzogs verkauft Kristall-Seelenspeer Wird von Logan im Archiv des Herzogs verkauft. Weißer Drachenhauch Wird bei Logans Ableben im Archiv des Herzogs hinterlassen. Zauberwaffe Wird von Griggs verkauft. Große Zauberwaffe Im Archiv des Herzogs zu finden. Kristall-Zauberwaffe Wird von Logan im Archiv des Herzogs verkauft. Zauberschild Wird von Griggs verkauft. Starker zauberschild In einer Kiste bei den drehbaren Treppen im Archiv des Herzogs. Akustischer Köder Wird von Griggs verkauft. Stille In Sens Festung zu finden. Sturzkontrolle Wird von Griggs verkauft. Verborgene Waffe Wird von Dusk im Finsterwurz-Becken verkauft. Verborgener Körper Wird von Dusk im Finsterwurz-Becken verkauft. Reperatur Wird von Dusk im Finsterwurz-Becken verkauft. Lichtschein Wird von Dusk im Finsterwurz-Becken verkauft. Chamäleon Wird von Dusk im Finsterwurz-Becken verkauft. Linderung Schandstadt, nahe des Aufzuges. Fluchabwehr Wird von Ingward in den Ruinen von Neu-Londo verkauft.

Die Fundorte aller Zauber könnt ihr euch im YouTube-Video von cad5150 ansehen:

Liste und Fundorte aller Wunder

Auch für die Wunder gilt: Wer die Trophäe „Das Gebet der Maid“ erhalten will, muss alle mit nur einem Charakter finden. Das sind die Fundorte aller Wunder:

Wunder Fundorte Heilung Wird von Petrus und Rhea verkauft. Auszug aus Großer Heilung Wird von Petrus, Patches und Rhea verkauft. Große Heilung Wird von Rhea verkauft. Linderndes Sonnenlicht Wird von einem der Tentakelmonster im Archiv des Herzogs hinterlassen. Auffrischung Rettet Rhea im Grabmal der Riesen. Gnädiges Sonnenlicht Wird von einem der Tentakelmonster im Archiv des Herzogs hinterlassen. Wucht Wird von Petrus und Rhea verkauft. Götterzorn Wird von Rhea verkauft. Explosive Wucht Helft Siegmeier in Anor Londo und berichtet ihm dann am Feuerband-Schrein, dass ihr das Tor zu Sens Festung geöffnet habt. Zauberbarriere Wird von Rhea verkauft. Verstärkte Zauberbarriere Im Großen Baum auf den Sandbänken vom Aschesee. Rückkehr Wird von Petrus und Rhea verkauft. Rat Suchen Wird von Petrus und Rhea verkauft. Karmische Gerechtigkeit Wird von Oswald im Glockenturm verkauft. Schweigegelübde Gemalte Welt von Ariamis, im Anbau. Friedlicher Spaziergang In den Katakomben nahe des Finstermond-Seance-Ringes. Blitzspeer Leistet den Eid „Krieger des Sonnenlichts“. Großer Blitzspeer Opfert 10 Sonnenlichtmedaillen bei den Kriegern des Sonnenlichts. Sonnenlichtspeer Opfert 10 Sonnenlichtmedaillen bei den Kriegern des Sonnenlichts und danach Gwyns Seele. Sonnenlichtschwert In einer Kiste nach eurem Sieg über Wendelin. Finstermondschwert Opfert 10 Andenken der Vergeltung bei den Finstermondklingen. Grabesfürst-Schwerttanz Tretet den Dienern des Grabesfürsten bei. Grabesfürst-Großschwerttanz Opfert 10 Augen des Todes bei den Dienern des Grabesfürsten.

Die Fundorte aller Wunder könnt ihr euch im YouTube-Video von cad5150 ansehen:

Liste und Fundorte aller Pyromantien

Wir zeigen euch alle Fundorte für die Pyromantien in Dark Souls, damit ihr die Trophäe „Das Band des Pyromanten“ freischalten könnt. Hier findet ihr sie alle:

Pyromantien Fundorte Feuerball Wird von Lautrenis und Quelana verkauft. Feuerkugel Wird von Lautrenis und Quelana verkauft. Großer Feuerball Wird von Quelana verkauft. Großer Chaos-Feuerball Tretet den Dienern des Chaos bei. Feuersturm Wird von Quelana verkauft. Feuerorkan Wird von Quelana fallengelassen, wenn man sie tötet. Chaossturm Opfert 30 Menschlichkeit bei den Dienern des Chaos. Verbrennung Wird von Lautrenis und Quelana verkauft. Große Verbrennung Wird von Quelana verkauft. Feuerflut Gemalte Welt von Ariamis, tötet den Zombie in einem über den Brunnen erreichbaren Bereich. Feuerpritsche Wird von Quelana verkauft. Chaos-Feuerpeitsche In einer Kiste neben der Nebelwand zum Chaoswesen von Izalith. Giftnebel Wird von Enygi, Quelaans Diener, verkauft. Toxischer Nebel Wird von Enygi, Quelaans Diener, verkauft. Säureflut Im Garten der Gemalten Welt auf der Rückseite des Anbaus. Blitzschweiß Wird von Lautrenis verkauft. Eisenfleisch Wird von Lautrenis verkauft. Innere Kraft Unterhalb des riesigen Wurm-Monsters in Schandstadt, wenn ihr den normalen Weg nehmt. Untoten-Harmonie Wird von Quelana verkauft.

Die Fundorte aller Pyromantien könnt ihr euch im YouTube-Video von cad5150 ansehen:

Konntet ihr alle Waffen, Zauber, Wunder und Pyromantien finden? Dann bewertet diesen Guide doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.