Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville | Alle Trophäen und Erfolge für den Fun-Shooter

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville erschien 2019 und ist nur zwei Jahre später im August 2021 kostenlos verfügbar für Abonnenten von PS Plus. Wir helfen euch auf der Jagd nach allen Trophäen und Erfolgen des wahnwitzigen Shooters.

Die Trophäen und Erfolge von PvZ: Schlacht um Neighborville verlangen euch einiges ab.

Alle Trophäen von PvZ: Battle for Neighborville

Wollt ihr die Platin-Trophäe freischalten oder die 100 % Gamerscore knacken, müsst ihr insgesamt 51 Trophäen oder 50 Erfolge erspielen. Dabei müsst ihr alles ausprobieren, was das Spiel zu bieten hat und viele Kills mit jeder Pflanze bzw. mit jedem Zombie erzielen. Außerdem gibt es einige Aufträge, die ihr in der offenen Welt von Neighborville abschließen müsst. Spielt ihr auf der PlayStation, sieht die Aufteilung der Trophies wie folgt aus:

Bronze-Trophäen: 38

Silber-Trophäen: 11

Gold-Trophäe: 1

Platin-Trophäen: 1

Nachfolgend listen wir euch die Freischaltbedingungen aller Trophäen und Erfolge auf. Dazu liefern wir euch nützliche Tipps, wie ihr sie schneller freischalten könnt. Ganz allgemein gilt: Sobald ihr Kills sammeln müsst, solltet ihr auf einen PvE-Modus ausweichen. In PvP-Modi viele Kills zu erzielen wird deutlich schwieriger.

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Erbsfeind Sammelt 200 Abschüsse als Erbsenkanone. Bronze 15 G Kaktus knacktus Sammelt 200 Abschüsse als Kaktee. Bronze 15 G Weggesnackt Sammelt 200 Abschüsse als Schnapper. Bronze 15 G Popcorn-Alarm! Sammelt 200 Abschüsse als Major Mais. Bronze 15 G Rosen in hohen Dosen Sammelt 200 Abschüsse als Rosie. Bronze 15 G Achtung Pilzgefahr! Sammelt 200 Abschüsse als Nachtporling. Bronze 15 G Jemand noch was vom Grill? Sammelt 200 Abschüsse als Drachenmäulchen. Bronze 15 G Auf die Nuss Sammelt 200 Abschüsse als Eichel. Bronze 15 G Überwucherung Spendiert als Sonnenblume 1.000 Extra-Gesundheit.



Lösung: Heilt einen Verbündeten mit maximaler Gesundheit, um den Wert über das übliche Maximum hinaus zu erhöhen. Bronze 15 G Beste Zeste Blockt als Zitron 1.000 Schaden mit dem Schalenschild.



Lösung: Haltet L2 bzw. LT gedrückt, um den Schalenschild zu aktivieren. Automatisch werdet ihr relativ schnell 1.000 Schaden abgeblockt haben. Bronze 15 G Humpelnder Rächer Sammelt 200 Abschüsse als Fußsoldat. Bronze 15 G Saubere Arbeit Sammelt 200 Abschüsse als Ingenieur. Bronze 15 G GeWICHTiger Gegner Sammelt 200 Abschüsse als Wicht. Bronze 15 G SuperB Sammelt 200 Abschüsse als Super Brainz. Bronze 15 G Tote haben lange Bärte Sammelt 200 Abschüsse als Käpt'n Totbart. Bronze 15 G Beschuss aus der Vergangenheit Sammelt 200 Abschüsse als 80er-Actionheld. Bronze 15 G Räumt die Tanzfläche! Sammelt 200 Abschüsse als Miss Elektra. Bronze 15 G Ein GROSSER Schritt für die Zombies Sammelt 200 Abschüsse als Weltraumkadett. Bronze 15 G Medizinisches Wunder Generiert als Wissenschaftler 1.000 Extra-Gesundheit.



Lösung: Ähnlich wie bei der Sonnenblume müsst ihr einen Verbündeten mit maximaler Gesundheit heilen, um die maximale Kapazität der Lebenspunkte zu erhöhen. Bronze 15 G EINS, ZWEI, DREI! VERTEIDIGER FREI! Blockt als All-Star 1.000 Schaden mit einem Dummy Schild.



Lösung: Drückt R1 bzw. RB, um den Dummy-Schild aufzustellen. Blockt damit kumuliert 1.000 Schaden und die Trophäe gehört euch. Bronze 15 G Ab dafür! Sammelt als 80er-Actionheld 20 Abschüsse mit Raketenritt. Bronze 15 G Mitternachtslauf Legt als Nachtporling 304,8 Meter mit Schattenschleicher zurück. Bronze 15 G Natürliche Auslese Sammelt als Eiche 20 Mehrfach-Abschüsse mit Rumpelholz. Silber 30 G Krater-Theater Sammelt als Raumstation 20 Abschüsse mit Kratermacher. Silber 30 G Tornado-Fandango Sammelt als Miss Elektra 20 Abschüsse mit Disco-Tornado. Silber 30 G Bin Campen! Schließt den Auftrag "Zombies auf Zack" im Schrägwald ab.



Lösung: Diese Quest ist exklusiv für Zombies und resultiert im Kampf gegen den Fürchterbaum. Sucht nach Izzy und holt euch bei ihr den Auftrag ab. Bronze 15 G Ein offener Geist Schließt den Auftrag "Eins werden mit der Dummheit" im Schrägwald ab. Bronze 15 G ettib, nelupskcüruZ! Schließt den Auftrag "Zurückspulen, bitte" im Schrägwald ab. Silber 30 G Ein neuer Sheriff ist in der Stadt Schließt den Auftrag "Willst du zu meiner Bande gehören?" am Steilkönig ab. Bronze 15 G Podcast-Abonnent Schließt den Auftrag "Schatzjagd" am Steilkönig ab. Bronze 15 G Echter Schneid Schließt den Auftrag "Absolut authentisch" am Steilkönig ab. Silber 30 G Cool bleiben! Besiegt den Grubengiganten. Silber 30 G Hut ab! Schließt den Auftrag "Baron-Barock'n'Roll" am Extrasonnen-Hügel ab. Bronze 15 G Wem gehört die Stadt? Schließt den Auftrag "Kampf der Zentrifizierung" am Extrasonnen-Hügel ab. Bronze 15 G Kettenkumpel Schließt den Auftrag "Zart, aber zärtlich" am Extrasonnen-Hügel ab. Silber 30 G Sägewerk Besiegt Fürchterbaum. Silber 30 G Gute Nacht, Nachtclub Besiegt Mr. Alte Schule. Silber 30 G Beet-hoven Spielt das PvZ-Thema auf dem Klavier (Gis A Gis A F D).



Lösung: Geht zum Areal der Pflanzen und sucht hinter der Kabine, wo ihr eure Pflanze und Kostüme wechseln könnt, nach den hölzernen Klaviertasten. Das tolle an dieser Trophäe: Wenn ein Spieler in eurer Lobby das PvZ-Thema spielt, erhalten alle anderen auch diesen Erfolg. Schaut euch das Video von PS5Trophies an: Silber 30 G Zombie sieht, Zombie tut Erzielt im Tanzsaal des unbedingten Gehorsams eine Punktzahl von 25 oder mehr.



Lösung: Begebt euch zum Areal der Zombies und startet das Minispiel links von der Kabine, wo ihr Charaktere und Kostüme wechseln könnt. Bleibt, wenn möglich, immer in der Mitte, damit ihr euch möglichst schnell auf alle Felder bewegen könnt. Bronze 15 G Die Medaille der Medaillen! Sammelt 75 Medaillen



Lösung: Medaillen könnt ihr in der PvE-Zone freischalten. Es handelt sich dabei meist um kleinere Herausforderungen in unterschiedlichen Gebieten. Ihr könnt sie mit Pflanzen sowie Zombies gleichermaßen freischalten. Bronze 15 G Zurück in den Kampf! Belebt 10 Verbündete wieder. Bronze 15 G Eisbrecher Verwendet 25 Ausdrücke.



Lösung: Drückt auf dem Steuerkreuz nach unten, um das Ausdrücke-Menü zu öffnen und wählt 25 Mal einen beliebigen aus. Bronze 15 G Bohnen-Auge Zerstört 20 Ziele beim Schießstand.



Lösung: Zielscheiben könnt ihr im Areal der Pflanzen oder der Zombies finden und abschießen. Trefft 20 Ziele für die Trophäe. Bronze 15 G Grüner Daumen Spawnt 25 Töpfe.



Lösung: Nur als Pflanze könnt ihr mit Töpfen interagieren und dort Helferchen spawnen lassen. Drückt Viereck bzw. X in der Nähe der Töpfe. Bronze 15 G Bau-dir-nen-Kumpel Spawnt 25 Bots.



Lösung: Nur als Zombie könnt ihr Bots spawnen. Drückt Viereck bzw. X in der Nähe der Baustationen am Boden. Bronze 15 G Mythenmacher Erledigt 35 Zwerge. Silber 30 G Huiiiiii! Erledigt 25 Feinde, während ihr mit einer Attraktion im Schwindel-Park fahrt.



Lösung: Zwischen dem Pflanzen- und Zombie-Areal findet ihr den Schwindel-Park. Ihr kommt dorthin, indem ihr die Sprungplattformen nutzt. Ihr solltet die 25 Feinde im PvE besiegen, daher empfehlen wir euch, die Lobby auf privat mit KI zu stellen. Bronze 15 G Wegbereiter zum Paradies Erledigt 100 Pflanzen im PvP-Modus. Bronze 15 G Keinhirn Erledigt 100 Zombies im PvP-Modus. Bronze 15 G Zeit, wirklich mal nach draußen zu gehen Befördert 20 Charaktere bis zum Meister-Rang.



Anmerkung: Diese Trophäe wird euch am meisten Zeit kosten. Wollt ihr den Vorgang beschleunigen, könnt ihr auf beiden Seiten einen XP-Boost für 15.000 Münzen kaufen. Gold 100 G Platin Sammelt alle Trophäen. Platin n.v.

