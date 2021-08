von Ove Frank (Freitag, 20.08.2021 - 01:02 Uhr)

Jin ist zum ersten Mal der Mongolen-Anführerin "Adler" begegnet. Dieses Treffen verlief allerdings nicht gerade berauschend... oder doch ein wenig zu sehr. Sie verabreichte Jin halluzinugene Drogen, die ihn Visionen sehen ließen und von innen heraus schwächten. Auf dieser Seite unserer Komplettlösung zur Iki-Erweiterung von Ghost of Tsushima geht es um die Mission "Rückkehr eines Plünderers".

Tenzo - ein potenzieller neuer Verbündeter

Der Plünderer Tenzo hat Jin aus den Händen der Mongolen befreit und ihn so gerettet. Um etwaige Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen, hat Jin Tenzo seinen auf Iki verhassten Klan-Namen Sakai nicht genannt, sondern sich lediglich als Jin aus Yarikawa vorgestellt. Nachdem er sich etwas erholt hat, will Jin Tenzo treffen. Dieser wollte sich an die Nordwestküste Ikis begeben, nahe Funes Zuflucht.

Reist also nach Nordwesten zum Wald des alten Spielers und begebt euch hier zur Küste. Tenzo ist gerade damit beschäftigt, Gräber für von den Mongolen getötete Zivilisten auszuheben. Jin holft ihm zunächst dabei, ehe Tenzo ihn zu dessen Verbündeten führen soll. Steigt auf euer Pferd und folgt dem leicht ergrauten Plünderer.

Ihr müsst in den Nordwesten von Iki reisen, um euch hier mit Tenzo zu treffen.

Funes Zuflucht erreichen

An eurem Zielort angekommen, trefft ihr auf mehrere Mongolen. Hier bietet es sich an, diese herauszufordern, um gleich mehrere von ihnen zu erledigen. Ihr könnt allerdings auch euer Pferd antreiben und mehrere eurer Gegner mit einem Sturmritt niedertrampeln. Achtet danach auf den Schamanen hinten links. Habt ihr diesen erledigt, tötet ihr auch den Rest in gewohnter Manier.

Folgt nach der Zwischensequenz Tenzo zu den Klippen. Nach einer Weile kommt ihr an einer Schlucht an. Nutzt hier eueren Eisenhaken und werft diesen zur Bambusbrücke hinüber, indem ihr R2 gedrückt haltet. Haltet nun auch noch L2 gedrückt, um die Brücke herunterzuziehen und diese anschließend zu überqueren.

Mit dem Einsatz des Eisenhakens könnt ihr die Bambusbrücken zu euch heranziehen.

Einen anderen Weg zu Fune finden

Direkt hinter der Brücke findet ihr eine weitere. Hier geht allerdings die Aktion mit dem Eisenhaken schief und ein Stück der Brücke bricht ab. Ihr müsst nun also einen anderen Weg finden, um die Brücke für Tenzo herunterzulassen.

Links von euch ragt ein Balken in den Abgrund hinaus. Klettert darauf und springt dann nach rechts. Hier müsst ihr an den Felsvorsprüngen hochklettern. Sobald die Vorsprünge nach links weitergehen, müsst ihr vorsichtig sein und langsam agieren. Einer der Vorsprünge bricht hier nämlich ab.

Seid ihr zu schnell, dann brecht ihr beim Sturz durch die Balken unter euch hindurch und fallt in den Abgrund. Seid ihr aber langsam, dann brecht ihr lediglich durch den oberen Balken, und kommt auf dem unteren zum Stehen. Springt nun auf den Vorsprung vor euch und interagiert dann mit dem Seil der Brücke, um diese für Tenzo herunterzulassen.

Ghost of Tsushima | Einen anderen Weg zu Fune finden

Fune - Anführerin der Plünderer Ikis

Nun folgt ihr Tenzo weiter nach unten. Hier findet ihr vor einem Felsspalt, den ihr durchqueren müsst, ein weiteres Hindernis. Setzt auch hier wie schon bei den Brücken euren Eisenhaken ein und zwängt euch dann durch den Spalt. Folgt Tenzo schließlich zum Tor und öffnet dieses nach dem kurzen Gespräch.

Folgt Tenzo durch das Lager, bis ihr zum großen Gasthaus gelangt. Hier klettert ihr die Treppen hoch, um auf dem Dach mit Fune zu sprechen. Diese plant das große Kriegsschiff der Mongolen mit allen eigenen Kräften anzugreifen. Jin schlägt hingegen vor, sich mit Hilfe einer Transportlieferung auf das Schiff zu schleichen und dieses so heimlich zu versenken. Dies würde weniger Verluste bedeuten.

