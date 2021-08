von Marco Tito Aronica (Mittwoch, 18.08.2021 - 12:58 Uhr)

In Harry Potter: Hogwarts Mystery erschafft ihr eure ganz eigene Hogwarts-Story und da darf ein wenig Romantik zwischen den Protagonisten natürlich nicht fehlen. Ihr könnt mit euren liebsten Charakteren auf romantische Dates gehen und so die Beziehung stärken. Wir zeigen euch, wie ihr die Romantik freischalten könnt und was die Liebe sonst hergibt.

Nur die Liebe zählt? So schaltet ihr die Romantik in Harry Potter: Hogwarts Mystery frei.

Romantik freischalten in Harry Potter: Hogwarts Mystery

Schon 2019 wurde die Romantik in HPHM das erste Mal eingeführt. Allerdings sorgte erst das Valentinstag-Update im Februar 2021 dafür, dass ihr Dates nun auch permanent im Spiel erleben dürft.

Viele von euch Zauberlehrlingen fragen sich also, wann ihr die Romantik freischalten könnt. Und das ist zwar sehr einfach, aber auch an etwas Geduld geknüpft: Erst in Jahr 4 wird die Romantik-Funktion freigeschaltet. Neben dem Tab „Freundschaften“ könnt ihr dann auf die Romanzen zugreifen und Fortschritte einsehen.

Bei Dates kann nicht viel schief gehen. Trotzdem solltet ihr euch etwas Mühe geben ...

So funktionieren die Dates im Romantik-Update

Sobald ihr die Romantik freigeschaltet habt, werdet ihr mit entsprechenden Meldungen darauf aufmerksam gemacht. Gut möglich, dass ihr zunächst die Nebenquest „Daten beginnen“ abschließen müsst, ehe ihr beliebig auf Dates mit euren liebsten Mitschülern und Mitschülerinnen geht. Begebt euch also zu Hagrids Garten und spielt das Tutorial zur Romantik.

Im Grunde laufen Dates immer gleich ab. Allerdings gibt es einige Dinge zu beachten, damit es auch eine erfolgreiche Romanze wird und ihr genügend Freundschafts- und Romantikpunkte sammelt. Hier findet ihr alles Wichtige zum Dating in Hogwarts Mystery:

Horcht während eines Dates genau den Worten eures Gegenübers. Oftmals erhaltet ihr wichtige Details, mit denen ihr Fragen korrekt beantwortet oder die richtige aus drei möglichen Antworten auswählt. Das erhöht eure Romantik-Punkte und stärkt die Beziehung mit eurer liebsten Mitschülerin bzw. mit eurem liebsten Mitschüler.

Erspielte Romantikpunkte erhöhen die Beziehung zu euren Liebsten. Manchmal ist ein bestimmter Grad an Romantik nötig, um ein weiteres Date zu vereinbaren.

Ein erhöhtes Beziehungslevel zu einem Charakter schaltet neue Date-Standorte und spezielle Nebenmissionen mit eurem Liebsten/eurer Liebsten frei. Außerdem erhaltet ihr Belohnungen in Form von Büchern und anderen nützlichen Dingen.

Ein erhöhter Charisma-Wert verbessert eure Chancen auf ein erfolgreiches Date. Ihr erhaltet mehr Charisma, indem ihr euch täglich in Harry Potter: Hogwarts Mystery einloggt.

Bei der Romantik in HPHM spielt es übrigens keine Rolle, ob ihr eine Hexe oder einen Zauberer zum Start des Spiels ausgewählt habt. Ihr könnt alle Mitschüler und Mitschülerinnen, egal ob männlich oder weiblich, daten. Leider gibt es einige Charaktere in Hogwarts, die nichts für Romantik übrig haben und daher nicht auf Dates eingeladen werden können.

Trailer zum Anniversary von Harry Potter - Hogwarts Mystery:

