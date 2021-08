von Ove Frank (Montag, 23.08.2021 - 16:05 Uhr)

Auf der neuen Insel Iki findet ihr in Ghost of Tsushima drei Geheime Schreine, die zu lösen alles andere als offensichtlich ist. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr den Asche-Schrein, den Blutbefleckten Schrein und dem Schrein im Schatten löst.

Lösungen für die drei Geheimen Schreine auf der Insel Iki

Die drei Geheimen Schreine sind über die ganze Insel Iki verteilt. Den Asche-Schrein (rot) findet ihr im Nordosten an der südlichen Flussmündung, den Blutbefleckten Schrein (gelb) findet ihr im Südwesten am Gonoura-Kap und den Schrein im Schatten (grün) findet ihr im Süden nahe Buddhas Fußspuren.

Bei jedem dieser Schreine erwartet euch ein Rästel, wonach ihr in bestimmten Rüstungen wiederum bestimmte Handlungen vollziehen müsst, um diese Schreine zu lösen. Als Belohnung erhaltet ihr neue Variationen der jeweiligen Rüstungen, die ihr hierfür tragt.

Die drei Schreine sind dabei Easter Eggs, die als Hommage an andere PlayStation-exklusive Spiele dienen sollen. Die Spiele, vor denen sich hier ehrfürchtig verneigt wird sind God of War (2018), Shadow of the Colossus sowie Bloodborne.

Fundorte des Asche-Schreins (rot), des Blutbefleckten Schreins (gelb) und des Schreins im Schatten (grün).

Den Asche-Schrein lösen

Der Asche-Schrein, der eine Anspielung an Kratos' Abenteuer in der Nordischen Mythenwelt in God of War darstellt, stellt euch folgendes Rätsel:

Im Herbst trägt ein Baum

Frucht, von Samen zu Setzling

Ein Fremder und Sohn

Sohn, ehre des Vaters Kampf

Zeig die Kraft deiner Klinge.

Die an God of War angelehnten neuen Ausrüstungsgegenstände am Asche-Schrein auf der Insel Iki.

Hier müsst ihr euren Vater ehren, indem ihr die Sakai-Klan-Rüstung anlegt. Stellt euch nun direkt vor den Schrein und wischt auf eurem Touchpad nach rechts, um eure Klinge zu ziehen. So löst ihr den Asche-Schrein und erhaltet als Belohnung den "Helm des Kriegers", die "Spartaner-Maske" sowie den "Geist von Sparta" als Variation der Sakai-Klan-Rüstung.

Den Blutbefleckten Schrein lösen

Dieser Schrein spielt auf den "From Software"-Klassiker Bloodborne an. Auch hier erwartet euch wieder ein Rätsel, welches wie folgt lautet:

Erstes Frühlingsgrün

Verfärbt sich schwarz, verwesend

Krank durch Blut und Biest

Jäger, weise ab den Tod

Bekämpf menschliche Schwäche.

Die an Bloodborne angelehnten neuen Ausrüstungsgegenstände am Blutbefleckten Schrein auf der Insel Iki.

Um dieses Rätsel zu lösen, müsst ihr als erstes die Kensei-Rüstung anlegen. Als nächstes ist es entscheiden, dass ihr etwas Schaden erlitten habt, damit ihr euch heilen könnt. Seid ihr bei voller Gesundheit, dann könnt ihr die Felsen links oder rechts erklimmen und herunterspringen. Stellt euch dann direkt vor den Schrein und heilt euch, indem ihr das Steuerkreuz nach unten drückt.

Als Belohnung erwarten euch der "Yharnam-Helm" sowie das "Yharnam-Gewand" als Variation der Kensei-Rüstung. Mit diesem neuen Outfit werdet ihr den Mongolen das Fürchten lehren und im Blut eurer Feinde baden! Muhahahahahaha!!!

Den Schrein im Schatten lösen

Mit diesem Schrein erweisen Sucker Punch Productions dem großartigen Shadow of the Colossus ihre Ehrerbietung. Auch hier erwartet euch ein Rätsel, welches auf das Game anspielt und dabei euch kleine Hinweise zur Lösung an die Hand gibt:

Stein kennt Wandel nicht

Gleich wie der Koloss, der fiel

Zur Seelenrettung

Wanderer schritt durch Nebel

Geist, der keinen Schatten wirft.

Die an Shadow of the Collosus angelehnten neuen Ausrüstungsgegenstände am Blutbefleckten Schrein auf der Insel Iki.

Hierfür müsst ihr also die Geist-Rüstung tragen und durch Nebel schreiten. Dies tut ihr, indem ihr direkt vor dem Schrein eine Rauchbombe werft. Haltet R2 gedrückt und drückt das Steuerkreuz nach unten. Mit R1 werft ihr dann die Rauchbombe vor euch auf den Boden und habt so des Rätsels Lösung.

Auch hier erwartet euch natürlich wieder eine Belohnung für euren Scharfsinn: So erhaltet ihr die "Maske des Kolosses" sowie die verdammt cool aussehende "Rüstung des Kolosses" als Variation der Geist-Rüstung.

