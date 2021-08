von Ove Frank (Montag, 30.08.2021 - 18:45 Uhr)

Die offene Spielwelt von Ghost of Tsushima bietet einen Haufen versteckter Sammelobjekte. Gleiches gilt dabei auch für die neu hinzugekommene Insel Iki. Auf dieser könnt ihr euch unter anderem nach speziellen Iki-Aufzeichnungen umsehen, um mehr über die Insel, ihre Bewohner sowie über die Vergangenheit von Jin und dessen Vater zu erfahren. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Iki-Aufzeichnungen.

Sammelobjekte auf der Insel Iki

Die Insel Iki, welche nur wenige Meilen vor der Südwestküste Japans liegt, könnt ihr in Ghost of Tsushima nur betreten, wenn ihr im Besitz des Director's Cut seid. In diesem Fall könnt ihr, sobald ihr die zweite Region Toyotama freigeschaltet habt, indem ihr den Iki-Geschichten folgt auf die neue Insel reisen.

Hier findet ihr neben einem zusätzlichem Abenteuer rund um einen ungewöhnlichen Mongolen-Stamm, welches wir in unserer Komplettlösung zur Insel Iki behandeln, auch mehrere Fundobjekte und Aktivitäten, wie die verstreuten Sakai-Banner oder weitere Bambusstände und Heiße Quellen.

Neben all diesen gibt es eben auch zusätzliche Aufzeichnungen - Schriftrollen, die sich mit der Geschichte Ikis sowie mit der Gefühls- und Gedankenwelt der Inselbewohner auseinandersetzen. Unter den Sammelobjekten in eurem Menü werden die Iki-Aufzeichnungen dabei von den üblichen Aufzeichnungen auf Tsushima getrennt. Wollt ihr auch diese aufspüren, solltet ihr unseren Guide zu den Fundorten aller Aufzeichnungen auf Tsushima lesen.

Fundorte aller Aufzeichnungen auf der Insel Iki

Die Aufzeichnungen, welche sich mit der neuen Region, der Insel Iki, auseinandersetzen, sind rund um die ganze Insel verteilt. Insgesamt gibt es 25 Iki-Aufzeichnungen, die ihr finden müsst. Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass ihr die erste Iki-Aufzeichnung gar nicht auf Iki Island, sondern in der Region Toyotama auf Tsushima findet. Spielt ihr die Iki-Hauptmission Reise in die Vergangenheit, kommt ihr an dieser vorbei.

Um euch bei der Suche nach den 25 Iki-Aufzeichnungen zu helfen, haben wir deren Fundorte auf der folgenden Karte für euch eingetragen und anschließend für euch aufgelistet. Klickt ihr auf die nummerierten Links, kommt ihr zu den Detailansichten der jeweiligen Fundorte in unserer entsprechenden Bilderstrecke.

Die jeweilgen Aufzeichnungen sind über die ganze Spielwelt verteilt. Sie können sich an verlassenen Orten befinden, inmitten eines feindlichen Lagers oder auch an Schauplätzen, die in der Haupthandlung eine relevante Rolle spielen und die ihr erst einmal freischalten müsst. So oder so empfehlen wir euch aber zusätzlich zu unseren hier bereitgestellten Informationen noch die Tracht des Reisenden zu tragen.

Dank dieser vibriert euer Controller, wenn ihr euch in der Nähe einer Aufzeichnung oder eines mongolischen Artefakts befindet. Dies wird euch bei der jeweiligen Lokalisierung sehr helfen. Außerdem könnt ihr so bei der systematischen Suche leichter feststellen, ob ihr die jeweilige Aufzeichnung bereits zuvor eingesammelt habt.

Ghost of Tsushima | Geheime Nebenquest "Eine helfende Hand" freischalten und lösen

War der Guide zu den Fundorten aller Iki-Aufzeichnungen in Ghost of Tsushima hilfreich? Dann bewertet ihn doch gerne unterhalb! Oder habt ihr Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge? Schreibt uns eine Mail an redaktion•@spieletipps.de und verratet unserer Redaktion eure Meinung.