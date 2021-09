von Marco Tito Aronica (Donnerstag, 09.09.2021 - 20:00 Uhr)

Tales of Arise | DLC-Inhalte finden und Extras aller Editionen

In Tales of Arise gibt es haufenweise DLC-Inhalte in Form von Kostümen, FP- und EP-Multiplikatoren oder nützliche Gegenstände für's Kochen, von denen vor allem Besitzer der Deluxe, Ultimate oder Collector's Edition profitieren. So könnt ihr eure DLC-Inhalte einlösen und im Spiel abholen.

Eingelöste DLC-Boni müsst ihr in Tales of Arise erst abholen, bevor ihr sie nutzen könnt.

So könnt ihr DLC-Inhalte finden und abholen

Eure Boni einzulösen, indem ihr sie bei der Installation auswählt, genügt in Tales of Arise nicht. Ihr müsst die DLC-Inhalte im Spiel beanspruchen bzw. abholen, damit ihr sie nutzen könnt. Das ist gar nicht so einfach, daher liefern wir euch hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr eure DLC-Inhalte bekommen könnt:

Ladet euren Spielstand und öffnet das Menü während des Spielens. Auf der PlayStation drückt ihr dafür auf das Touchpad. Geht anschließend auf „System“ (Zahnrad-Symbol). Habt ihr DLC-Inhalte eingelöst, sie aber noch nicht abgeholt, erscheint hier ein mintfarbenes Symbol mit einem Ausrufezeichen darin. Wählt hier „Ungenutzte DLC-Artikel“ aus. Links seht ihr nun alle DLC-Pakete, die ihr abholen könnt. Rechts davon werden euch die Inhalte dieser DLCs angezeigt. Drückt nun X bzw. A und dann Dreieck bzw. Y, um alle Boni wie Kostüme, Zutaten oder Gegenstände einzulösen.

Hier könnt ihr eure eingelösten DLC-Inhalte abholen.

Es sei noch wichtig zu erwähnen, dass ihr jedes DLC-Paket einzeln einlösen müsst. Wart ihr erfolgreich, werden die Gegenstände in der Liste rechts mit einem Häkchen markiert. Anschließend findet ihr alle Gegenstände in eurem Inventar oder Kostüme in eurer Sammlung.

DLC-Inhalte aller Editionen von Tales of Arise

Nun wisst ihr, wo und wie ihr ungenutzte DLC-Inhalte einlösen könnt. Wollt ihr DLCs kaufen, besucht ihr einfach den Shop eurer jeweiligen Plattform oder gelangt direkt über das Hauptmenü unter „Inhalte zum Herunterladen (DLC)“ dorthin. Nachfolgend listen wir euch die DLC-Inhalte aller Editionen von Tales of Arise auf.

Boni für Vorbesteller

Der Vorbesteller-Bonus ist natürlich nur dann verfügbar, wenn ihr das JRPG noch vor der offiziellen Veröffentlichung am 10. September 2021 bestellt – die Edition spielt dabei keine Rolle. Dann erhaltet ihr einige Anpassungsgegenstände für die Hauptcharaktere Alphen und Shionne.

Vorbesteller bekommen Rüstungen, einige Zubehörteile und leckere Kochrezepte geschenkt.

Rüstung des Versöhners (Kostüm für Alphen)

Edelasche (Kostüm für Shionne)

Pechschwarze Tiara (Frisur für Shionne)

Zubehörteile (linker und rechter schwarzer Flügel, linker und rechter weißer Flügel)

exklusive Kochrezepte (Mabo-Currybrötchen, Heißer Fischtopf, Orientalischer Reis und Obstsandwich)

16 Essensobjekte

Extras der Hootle Edition

Die Hootle Edition beinhaltet eine putzige Plüschfigur der gleichnamigen Eule Hootle und einige Extras wie ein Artbook, eine Soundtrack-CD, ein Steelbook, Sticker, Kunstdrucke und die unten stehenden digitalen Inhalte.

Ganz schön süß: Der Hootle Edition liegt eine Plüsch-Eule bei.

8x Anpassungsgegenstände für Hootle (Flammende Hootle-Puppe, Rosé-Hootle-Puppe, Magier-Hootle-Puppe, Silberwolf-Hootle-Puppe, Urlaubs-Hootle-Puppe und Anführer-Hootle-Puppe)

DLC-Inhalte der Collector's Edition

Das Herzstück der Collector's Edition von Tales of Arise ist die exklusive Figur von Alphen und Shionne, die 18 cm groß ist. Hinzu kommen ein Artbook, ein Steelbook und jede Menge digitaler Extras:

Premium-Reisepaket

Artefakte und Objekte

Paket: Bequemer Abenteurer

Bonus-Objekt-Paket (Artefakte, Objekte, Essen und Gald)

Bonus-Kostüm-Paket (8 Kostüme und 6 Zubehörteile)

Kostümpaket: Zusammenarbeit (3 Kostüme)

Schulleben-Paket (6 Kostüme)

Strandzeit-Paket (6 Kostüme)

Streitende Reiche-Paket (6 Kostüme)

Die Figur gibt es nur in der Collector's Edition von Tales of Arise.

Entscheidet ihr euch für den Kauf der Digital Ultimate Edition von Tales of Arise, erhaltet ihr alle oben aufgelisteten digitalen Boni der Collector's Edition.

DLC-Inhalte der Deluxe Edition

Für etwas weniger Geld erhaltet ihr die Deluxe Edition, die ebenfalls einige digitale Extras aufweist. Folgende Boni könnt ihr beim kauf der Deluxe Edition abholen:

Premium-Reisepaket

Artefakte und Objekte

Paket: Bequemer Abenteurer

Bonus-Objekt-Paket (Artefakte, Objekte, Essen und Gald)

Bonus-Kostüm-Paket (8 Kostüme und 6 Zubehörteile)

Wie wir euch das in unseren Tipps bereits verraten haben, vereinfachen diese Extras euren Einstieg in Tales of Arise enorm. Besonders wirksam sind die FP- und EP-Multiplikatoren, aber auch die vielen Zutaten könnt ihr schon früh zu leckeren Gerichten verarbeiten, die eure Gruppe stärken.

Die zahlreichen Kostüme, die ihr durch die verschiedenen Editionen erhaltet, gelten nicht nur den Hauptcharakteren Alphen und Shionne. Auch spät im Abenteuer trefft ihr auf neue Helden, denen ihr direkt neue Kostüme anziehen könnt. Der folgende Trailer stellt sie vor:

Die DLCs liefern euch vor allem Kostüme für die wichtigsten Charaktere in Tales of Arise:

