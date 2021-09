von Marco Tito Aronica (Donnerstag, 09.09.2021 - 10:00 Uhr)

Tales of Arise | Alle Trophäen und Erfolge für das JRPG

Rena herrscht nun schon seit 300 Jahren über Dahna und es liegt an euch, das Schicksal zu verändern und euren Erfolg mit Trophäen und Erfolgen in Tales of Arise zu schmücken. Wir liefern euch die Freischaltbedingungen aller Trophies sowie Achievements und liefern euch nützliche Tipps dazu.

Zieht ihr eure Kraft auch aus dem Erhalt von Trophäen und Erfolgen in Tales of Arise?

Alle Trophäen und Erfolge in Tales of Arise

Für die Platin-Trophäe oder die vollen 100 % an Gamerscore, müsst ihr JRPG-typisch viel Zeit investieren. Auf der PS4 und PS5 gibt es 48 Trophäen, die Xbox One und Xbox Series S/X bieten 47 Erfolge. Besiegt alle Lords, findet die versteckten Eulen, horcht 300 Plaudereien oder tötet 20 Giganten, um die Komplettierung zu erreichen. So sieht die Aufteilung der Trophäen aus:

Bronze-Trophäen: 34

Silber-Trophäen: 11

Gold-Trophäen: 2

Platin-Trophäe: 1

davon geheime Trophäen: 22

verpassbare Trophäen: tba

geschätzter Schwierigkeitsgrad: 7/10

geschätzte Spieldauer für Platin: 100 Stunden

Die Geschichte steht stark im Mittelpunkt von Tales of Arise, weshalb es viele geheime Trophäen und Erfolge gibt. Da wir Spoiler unter allen Umständen verhindern möchten, haben wir die versteckten Errungenschaften in einer separaten Tabelle weiter unten gelistet. Die folgenden Trophies und Achievements könnt ihr euch also ohne Spoiler-Gefahr durchlesen.

Hinweis: Für eine bessere Übersicht haben wir die Beschreibungen der Trophäen und Erfolge etwas gekürzt bzw. die unwichtigen Phrasen gelöscht.

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Rebellischer Funke Schließt eure erste Nebenquest ab.



Hinweis: Verfügbare Nebenquests werden euch auf der Karte anhand eines Brief-Symbols markiert. Ist der Brief geöffnet, habt ihr die Nebenmission bereits angenommen. Grüne Sterne (Symbol zeigt nur einen Rahmen und ist nicht ausgefüllt wie bei den Hauptquests zum Beispiel) zeigen euch die Ziele der Nebenquests. Bronze 15 G Problemlöser Schließt 70 Nebenquests ab. Silber 35 G Angelkünstler Fangt einen Fisch. Bronze 15 G Angelgott Fangt jede Fischart und zeigt dem Angelexperten euer Angelnotizbuch. Silber 35 G Schnellkoch Kocht eure erste Mahlzeit.



Hinweis: Kochen könnt ihr am Lagerfeuer, bevor ihr schlafen geht. Das solltet ihr immer tun, damit eure Gruppe stets gestärkt für das nächste Abenteuer ist. Bronze 15 G Kulinarischer Weltenbummler Sammelt 30 Nicht-DLC-Rezepte. Silber 35 G Waffenhorter Schmiedet 100 Waffenarten. Bronze 15 G Juwelier Fertigt 30-mal Zubehör. Bronze 15 G Namen sind Schall und Rauch Erlernt eure erste Nicht-DLC-Titel-Fertigkeit. Bronze 15 G Namen über Namen Erlernt 400 Nicht-DLC-Titel-Fertigkeiten. Silber 35 G Hundert Treffer, null Konter Erreicht über 100 Treffer in einer Kombo. Bronze 15 G One-Hit-Wonder Fügt mit einem Treffer 10.000 oder mehr Schaden zu. Bronze 15 G Emsiger Gegenangreifer Führt 100 Gegenangriffe durch.



Tipp: Einen Gegenangriff führt ihr aus, indem ihr einem Angriff im letzten Moment mit R2 bzw. RT ausweicht und dann einen Folgeangriff ausführt. Bronze 15 G Verprasser Gebt 400.000 Gald aus. Bronze 15 G Gipfel der Stärke Erreicht Level 100. Silber 35 G Encyclopaedia Zeuglica Begegnet 120 Nicht-DLC-Gegnertypen. Bronze 15 G Großwildjäger Tötet 20 Giganten.



Anmerkung: Gemeint sind die Gigant-Zeugel, die mit einer roten Markierung auf der Karte gekennzeichnet sind. Bronze 15 G Elite-Vorhut Gewinnt die ultimativen Kämpfe auf dem Übungsgelände. Bronze 15 G Dilettant Erhaltet euer erstes Nicht-DLC-Artefakt. Bronze 15 G Neugieriger Sammler Erhaltet 20 Arten von Nicht-DLC-Artefakten. Silber 35 G Zuchtanfänger Fahrt eure erste Ernte auf dem Bauernhof ein. Bronze 15 G Zuchtveteran Fahrt 50 Ernten auf dem Bauernhof ein. Silber 35 G Eulenkundler Findet und meldet 13 Eulen.



Anmerkung: Sobald sich Rinwell eurer Gruppe anschließt, signalisiert euch Hootle (erscheint auf der Schulter), wenn eine Eule in der Nähe ist. Das erleichtert euch die Suche enorm. Bronze 15 G Eulenspäher Findet und meldet 32 Eulen. Silber 35 G Ein Haufen Quasselstrippen Seht euch 300 Plaudereien an.



Tipp: Wenn eine Plauderei verfügbar ist, erscheint unten rechts im Bildschirmrand das Zeichen für R1 bzw. RB. Drückt ihr diese Tasten, startet eine Plauderei. Oft haben Charaktere Gesprächsbedarf, wenn ihr ein neues Gebiet betretet oder ein Kampf bevorsteht. Bronze 15 G Auferstanden Alle Trophäen verdient. Platin n.v.

Alle versteckten Trophäen und Erfolge

Tales of Arise hat viel zu bieten und die Geschichte wird mit viel Mühe sehr präzise erzählt. Wollt ihr Spoiler vermeiden, solltet ihr die folgende Tabelle erst nach dem ersten erfolgreichen Spieldurchlauf lesen. Ansonsten findet ihr hier alle geheimen Trophäen und Erfolge des JRPGs:

Namen Freischaltbedingungen Trophäen Gamerscore Gesandter der Befreiung Besiegt Lord Balseph. Bronze 15 G Bezwinger der Finsternis Besiegt Lord Ganabelt. Bronze 15 G Kameraden in Freiheit Nehmt Lord Dohalim in euren Reihen auf. Bronze 15 G Rächer in Rente Besiegt Lord Almeidrea. Bronze 15 G Befreier von Dahna Besiegt Lord Vholran. Bronze 15 G Invasion abgewendet Haltet die Lichter vom Keil auf. Bronze 15 G Die Wahrheit Erfahrt auf Daeq Faezol die Wahrheit über Dahna und Rena. Silber 35 G Zur Befreiung bestimmt Rettet beide Welten vor der drohenden Zerstörung. Gold 50 G Brecher des Eises Knüpft starke Bande mit allen Gruppenmitgliedern. Silber 35 G Verflechtung der Herzen Knüpft ein starkes Band mit Shionne.



Tipp: An Lagerfeuern könnt ihr Zeit mit Gruppenmitgliedern verbringen. Bevor ihr schlafen geht, könnt ihr ein Gespräch mit einem Charakter beginnen. Das stärkt die Beziehungen zwischen Alphen und den anderen. Bronze 15 G Eine ehrliche Magierin Knüpft ein starkes Band mit Rinwell. Bronze 15 G Gutes Vorbild Knüpft ein starkes Band mit Law. Bronze 15 G Ein bescheidener Traum Knüpft ein starkes Band mit Kisara. Bronze 15 G Trinken bis zum Umfallen Knüpft ein starkes Band mit Dohalim. Bronze 15 G Heimkehr der Eulen Findet und meldet alle Eulen. Bronze 15 G Unerbittliches Lodern Besiegt Ifrit Malum. Bronze 15 G Blüte der Nacht Besiegt Meneiys. Bronze 15 G Bebender Kontinent Besiegt den Stattlichen Gnom. Bronze 15 G Wogender Zyklon Besiegt Prozella Sylph. Bronze 15 G Tosender Strom Besiegt Luo Undine. Bronze 15 G Außerweltlicher Überlebender Schließt die Nebenquest „Besucher aus dem Jenseits“ ab. Gold 55 G Wie gewonnen so zerronnen Schließt die Nebenquest „Erinnerungsrekreation-Maschine“ ab. Silber 35 G

