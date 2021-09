von Marco Tito Aronica (Freitag, 10.09.2021 - 16:45 Uhr)

Tales of Arise | Kartenaktion im Igliaödland: So könnt ihr den Stein zerstören

Folgt ihr der Hauptgeschichte von Tales of Arise, erreicht ihr relativ früh das Igliaödland in Calaglia. Im Südwesten des Gebietes versperrt euch ein riesiger Felsen den Weg, ein Weiterkommen an dieser Stelle ist nicht möglich. Wir zeigen euch, wie und wann ihr den Stein zerstören könnt und damit die Kartenaktion löst.

Weg versperrt? So löst ihr die Kartenaktion im Igliaödland und zerstört den großen Felsen.

Kartenaktion im Igliaödland: So könnt ihr den Stein zerstören

Erreicht ihr das Igliaödland, wird der versperrte Weg auf der Karte mit einem Warnsymbol und Ausrufezeichen markiert – auch Kartenaktion genannt. Vor dem großen Felsen steht zudem ein Karmesinkrähen-Soldat, der euch von eingesperrten Zeugels berichtet. Erreicht ihr dieses Gebiet zum ersten Mal, könnt ihr den Stein nicht zerstören. Ignoriert ihn also erst einmal, verpassen könnt ihr hier nichts.

Erst im Rahmen der Nebenquest „Gemischte Gefühle“ könnt ihr den Stein zerstören. Diese Nebenmission wird allerdings auch erst kurz vor Ende der Hauptstory verfügbar – ihr startet sie in Ulzebek und bis dahin ist einiges an Spielzeit vergangen. Im Rahmen des Nebenauftrages gelangt ihr erneut zum Felsen im Igliaödland und könnt den Stein zerstören, indem ihr Laws Kartenaktion (die sogenannten „Abrissfäuste“) einsetzt. Das kostet euch 61 HP, die ihr unbedingt übrig haben müsst.

Kleiner Tipp: Im Nordwesten der Karte findet ihr ein Lagerfeuer. Habt ihr nicht genug HP für die Kartenaktion im Igliaödland übrig, könnt ihr kurz hierher reisen und sie komplett auftanken.

Bevor ihr die Nebenquest „Gemischte Gefühle“ startet, solltet ihr mindestens Level 50 erreicht haben. Im Rahmen der Nebenmission tritt euch nämlich ein Gigant-Zeugel entgegen, das auf Level 53 ist und euch sonst mächtig einheizt. Je nach Schwierigkeitsgrad solltet ihr vorsichtshalber sogar auf das gleiche Level aufsteigen, da sich der Kampf sonst unnötig in die Länge zieht.

