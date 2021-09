von Marco Tito Aronica (Mittwoch, 15.09.2021 - 16:24 Uhr)

Tales of Arise | Alle 38 Rezepte finden und freischalten

Feinschmecker aufgepasst! Mithilfe der Rezepte in Tales of Arise könnt ihr eurer Gruppe leckere Gerichte kochen und wertvolle Boni mit in das nächste Abenteuer nehmen. Wir zeigen euch die Fundorte aller 38 Rezepte.

Wir zeigen euch die Fundorte aller Rezepte, damit ihr leckere Mahlzeiten kochen könnt.

Leckere Rezepte kochen in Tales of Arise

JRPG-typisch könnt ihr in Tales of Arise viele schmackhafte Rezepte kochen, indem ihr euch an das Lagerfeuer setzt und eine kleine Pause einlegt. Einige neue Rezepte erhaltet ihr im Rahmen der Hauptgeschichte, andere nur durch den abschluss spezieller Nebenquests oder durch Kartenaktionen.

Achtet auf die Lieblingsgerichte aller Charaktere. Das verstärkt den Effekt des Rezeptes und macht sie wirksamer. Sind Boni durch kochen aktiv, erkennt ihr das an dem Messer-Gabel-Symbol in der rechten Bildschirmhälfte bei der Minimap. Sammelt ihr 30 Rezepte, erhaltet ihr die Trophäe „Kulinarischer Weltenbummler“.

Fundorte aller 38 Rezepte

Für eine bessere Übersicht haben wir die Rezepte nach ihren Fundorten sortiert – also die Gebiete Calaglia, Cyslodia, Menancia, Mahag Saar, Ganath Haros und Lenegis.

Alle Rezepte in Calaglia

Die nachfolgenden Rezepte findet ihr in Calaglia. Darunter Grillpilze, Grillfleisch, Dampfkartoffeln, Kebap, Würstchen und Glady's Donuts.

Rezept für Grillpilze

Kocheffekt: Erhöht die Elementarverteidigung der Gruppe acht Minuten lang um 5 %.

Fundort: Calaglia, Kyrd-Garnison / In der blauen Truhe, die ihr in der Höhle im Süden des Gebietes findet.

Fundort des Rezeptes für Grillpilze.

Rezept für Grillfleisch

Kocheffekt: Stellt fünf Minuten lang am Ende eines Kampfes 5 KP wieder her.

Fundort: Calaglia, Mosgul / In der blauen Truhe, die in einer Sackgasse im Nordosten des Gebietes steht.

Fundort des Rezeptes für Grillfleisch.

Rezept für Dampfkartoffeln

Kocheffekt: Stellt acht Minuten lang am Ende eines Kampfes 5 % der maximalen KP der Gruppe wieder her.

Fundort: Calaglia, Ulzebek / Schließt die Nebenquest „Hunger abgewendet“ ab.

Rezept für Kebap

Kocheffekt: Erhöht den Angriff der Gruppe fünf Minuten lang um 4 %.

Fundort: Calaglia, Mosgul / Schließt die Nebenquest „Geheime Zutat von Doc“ ab.

Rezept für Würstchen

Kocheffekt: Erhöht den Angriff der Gruppe fünf Minuten lang um 16 %.

Fundort: Calaglia, Flammengraben (Östliche Seite) / Schließt die Nebenquest „In die Grotte“ ab.

Rezept für Glady's Donuts

Kocheffekt: Verdient zehn Minuten lang deutlich mehr Kampfpunkte in Kämpfen.

Fundort: Calaglia, Mosgul / Schließt die Nebenquest „Globale Verbindung“ ab.

Alle Rezepte in Cyslodia

Die nachfolgenden Rezepte findet ihr allesamt in Cyslodia. Darunter Lohikeitto, Apfelkuchen, Gemüsesuppe und Gemüsesaft.

Rezept für Lohikeitto

Kocheffekt: Gegner lassen vier Minuten lang ein wenig mehr Objekte fallen.

Fundort: Cyslodia, Messia 224 / Schließt die Nebenquest „Hochprozentiges“ ab.

Rezept für Apfelkuchen

Kocheffekt: Erhöht den Elementarangriff der Gruppe zehn Minuten lang um 4 %.

Fundort: Cyslodia, Frosttal / Schließt die Nebenquest „Gourmet-Saga: Zutatenplünderung“ ab.

Rezept für Gemüsesuppe

Kocheffekt: Lässt euch acht Minuten lang mit höherer Wahrscheinlichkeit seltenes Erz an Sammelstellen finden.

Fundort: Cyslodia, Weiße Silberebenen / Wird automatisch im Spielverlauf der Hauptquest „Land des Funkelglanzes“ freigeschaltet.

Rezept für Gemüsesaft

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang die erhaltene Menge Erz an Sammelstellen.

Fundort: Cyslodia, Weiße Silberebenen / Wird automatisch im Spielverlauf der Hauptquest „Land des Funkelglanzes“ freigeschaltet.

Alle Rezepte in Menancia

Diese Rezepte gibt es im Reich Menancia: Omelette, Speckbrötchen, Rindereintopf, Pfannkuchen, Shionnes Pfannkuchen, Dohalims Pfannkuchen, Hootles Pfannkuchen, Käsefondue, Gnocchi sowie Blattfisch.

Rezept für Omelette

Kocheffekt: Erhöht die Verteidigung der Gruppe zwölf Minuten lang um 10 %.

Fundort: Autelinapalast 1. OG / In der blauen Truhe, die im Nordwesten der Bibliothek steht.

Fundort des Rezeptes für Omelette.

Rezept für Speckbrötchen

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang den Angriff der Gruppe um 8 %.

Fundort: Menancia, Autelinapalast 2. OG (Wachzimmer) / In der blauen Truhe, die im Süden des Wachzimmers steht.

Fundort des Rezeptes für Speckbrötchen.

Rezept für Rindereintopf

Kocheffekt: Stellt zwölf Minuten lang am Ende eines Kampfes 10 % der maximalen KP der Gruppe wieder her.

Fundort: Menancia, Viscint / Schließt die Nebenquest „Gourmet-Saga: Palastdelikatesse“ ab.

Rezept für Pfannkuchen

Kocheffekt: Erhaltet zehn Minuten lang viel mehr Erz an Sammelstellen.

Fundort: Menancia, Viscint (Bibliothek im Autelinapalast) / Schließt die Nebenquest „Bibliophil“ ab.

Rezept für Shionnes Pfannkuchen

Kocheffekt: Stellt zehn Minuten lang am Ende eines Kampfes 20 % der maximalen KP der Gruppe wieder her.

Fundort: Menancia, Viscint (Gasthaus) / Schließt die Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“ ab.

Rezept für Dohalims Pfannkuchen

Kocheffekt: Lässt euch zehn Minuten lang mit viel höherer Wahrscheinlichkeit seltenes Erz an Sammelstellen finden.

Fundort: Menancia, Viscint (Gasthaus) / Schließt die Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“ ab.

Rezept für Hootles Pfannkuchen

Kocheffekt: Gegner lassen zehn Minuten lang viel mehr Objekte fallen.

Fundort: Menancia, Viscint (Gasthaus) / Schließt die Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“ ab.

Rezept für Käsefondue

Kocheffekt: Verdient zehn Minuten lang ein wenig mehr Kampfpunkte in Kämpfen.

Fundort: Menancia, Autelinapalast (Kammer des Lords) / Wird automatisch im Spielverlauf der Hauptquest „Kelzaliks Revolte“ freigeschaltet.

Rezept für Gnocchi

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang die Elementarverteidigung der Gruppe um 10 %.

Fundort: Menancia, Viscint / Wird automatisch im Spielverlauf der Hauptquest „Kisaras Ideale“ freigeschaltet.

Rezept für Blattfisch

Kocheffekt: Verdient zehn Minuten lang 4 % mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen.

Fundort: Menancia, Viscint / Wird automatisch im Spielverlauf der Hauptquest „Kisaras Ideale“ freigeschaltet.

Alle Rezepte in Mahag Saar

Welche Rezepte gibt es im Reich Mahag Saar? Diese hier: Pferdesashimi, Bouillabaisse, Eiscreme, Grillhähnchen, Curry, Sandwich und Vitamintrunk.

Rezept für Pferdesashimi

Kocheffekt: Erhöht drei Minuten lang den Angriff der Gruppe um 12 %.

Fundort: Mahag Saar, Niez (Hauptquartier der Finsteren Schwingen) / In der blauen Truhe, die im südlichen Zimmer im HQ der Finsteren Schwingen steht.

Rezept für Bouillabaisse

Kocheffekt: Stellt zehn Minuten lang am Ende eines Kampfes 10 KP wieder her.

Fundort: Mahag Saar, Adansee / In der blauen Truhe, die im markierten Zentrum des Gebietes steht.

Fundort des Rezeptes für Bouillabaisse.

Rezept für Eiscreme

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang den Elementarangriff der Gruppe um 8 %.

Fundort: Mahag Saar, Adanruinen / In der blauen Truhe, die im Brunnen zu finden ist. Ihr erreicht ihn über die Leiter in der Nähe.

Fundort des Rezeptes für Eiscreme.

Rezept für Grillhähnchen

Kocheffekt: Lässt euch 5 Minuten lang leichter auffinden beim Kontakt mit gegnerischen Icons.

Fundort: Mahag Saar, Niez / Schließt die Nebenquest „Stadterneuerung“ ab.

Rezept für Curry

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang die Verteidigung eurer Gruppe um 15 %.

Fundort: Mahag Saar, Niez (Gasthaus) / Schließt die Nebenquest „Kisaras Kochschule“ ab.

Rezept für Sandwich

Achtung! Das Rezept für Sandwich ist verpassbar! Wenn ihr die Nebenquest „Eulenschutzgebiet“ abschließt, müsst ihr als Belohnung den „Großen Korb“ auswählen. Ansonsten erhaltet ihr dsa Sandwich-Rezept nicht.

Kocheffekt: Lässt euch zehn Minuten lang schwieriger auffinden beim Kontakt mit gegnerischen Icons.

Fundort: Mahag Saar, Niez / Schließt die Nebenquest „Eulenschutzgebiet“ ab und wählt „Großer Korb“ als Belohnung aus.

Rezept für Vitamintrunk

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang die Elementarverteidigung der Gruppe um 15 %.

Fundort: Mahag Saar, Aqfotle-Hügellandschaft / Schließt die Nebenquest „Gourmet-Saga: Prärieduft“ ab.

Alle Rezepte in Ganath Haros

Welche leckeren Gerichte ihr in Ganath Haros finden könnt, sind Folgende: Sashimi, Hamburger, Sushi, Gegrilltes Schweinichen, Fischsteak und Mabo-Curry.

Rezept für Sashimi

Kocheffekt: Verdient zehn Minuten lang 8 % mehr Erfahrung in Kämpfen.

Fundort: Ganath Haros, Lavtumoor / Heilt den markierten NPC mit Shionnes Heilungs-Kartenaktion.

Fundort des Rezeptes für Sashimi.

Rezept für Hamburger

Kocheffekt: Erhöht zwölf Minuten lang die Elementarverteidigung der Gruppe um 20 %.

Fundort: Ganath Haros, Forlandgebirge (Südlicher Wanderpfad) / In der blauen Truhe, die in einer der Kammern auf dem Wanderpfad steht.

Fundort des Rezeptes für Hamburger.

Rezept für Sushi

Kocheffekt: Verdient 5 Minuten lang 16 % mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen.

Fundort: Ganath Haros, Diestelum / Schließt die Nebenquest „Unzähmbarer Zorn“ ab.

Rezept für Gegrilltes Schweinichen

Kocheffekt: Verdient zwölf Minuten lang etwas mehr Kampfpunkte in Kämpfen.

Fundort: Ganath Haros, Diestelum / Schließt die Nebenquest „Vermisster Liebhaber“ ab.

Rezept für Fischsteak

Kocheffekt: Verdient zwölf Minuten lang 12 % mehr Erfahrungspunkte in Kämpfen.

Fundort: Ganath Haros, Pelegion (Ebene 1) / Schließt die Nebenquest „Pelegions Zeugelmaskottchen“ ab.

Rezept für Mabo-Curry

Kocheffekt: Stellt 15 Minuten lang am Ende eines Kampfes 15 KP wieder her.

Fundort: Ganath Haros, Pelegion (Ebene 2) / Schließt die Nebenquest „Gourmet-Saga: Weich und fluffig“ ab.

Alle Rezepte in Lenegis

Auch in Lenegis gibt es zwei Rezepte. Eines für Obstparfait, und eines für Erdbeerkuchen – lecker!

Rezept für Obstparfait

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang den Elementarangriff der Gruppe um 12 %.

Fundort: Lenegis, Wohngegend Zone 16 / Heilt den markierten NPC mit Shionnes Heilungs-Kartenaktion.

Fundort des Rezeptes für Obstparfait.

Rezept für Erdbeerkuchen

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang den Elementarangriff der Gruppe um 16 %.

Fundort: Lenegis, Wartungsflur / In der blauen Truhe im Osten des Gebietes.

Fundort des Rezeptes für Erdbeerkuchen.

Alle Rezepte in sonstigen Gebieten

Einige Rezepte schaltet ihr durch Aktionen frei, andere wie der gewöhnliche Haferbrei sind direkt von Beginn an verfügbar. Auf der Unbewohnten Insel findet ihr zum Beispiel das Forellen-Rezept.

Rezept für Forelle

Kocheffekt: Erhöht 15 Minuten lang die Verteidigung der Gruppe um 20 %.

Fundort: Unbewohnte Insel / Schließt die Nebenquest „Jenseits des Grabs“ ab, um hierher zu gelangen. Die blaue Truhe erreicht ihr, indem ihr am Ende der Nebenmission vom Hügel mit dem Baum hinab springt und auf dem Vorsprung im Süden landet.

Fundort des Rezeptes für Forelle.

Rezept für „Murus Flegit“-Haferbrei

Kocheffekt: Stellt zehn Minuten lang am Ende eines Kampfes 10 KP wieder her.

Fundort: Schließt die Nebenquest „Dahnas leckerster Pfannkuchen“ ab und rastet anschließend an einem beliebigen Lagerfeuer.

Rezept für Haferbrei

Kocheffekt: Erhöht zehn Minuten lang die Verteidigung der Gruppe um 5 %.

Fundort: Von Beginn an verfügbar.

Vorbesteller von Tales of Arise erhalten vier weitere Rezepte per DLC. Das sind Rezepte für Mabo-Currybrötchen, Heißer Fischtopf, Oriantalischer Reis und Obstsandwich.

