von Marco Tito Aronica (Donnerstag, 16.09.2021 - 12:35 Uhr)

Tales of Arise | Nebenquest: „Das geheimnisvolle Paar“ gelöst (Eisenpfeife finden)

Im Rahmen der Nebenquest „Das geheimnisvolle Paar“ müsst ihr ein Musikinstrument bzw. eine Eisenpfeife in Tales of Arise finden. Wir zeigen euch den Fundorte des Gegenstandes, damit ihr die Nebenmission in Niez (Mahag Saar) schnellstmöglich abschließen könnt.

Nebenquest „Das geheimnisvolle Paar“ starten

Im Reich Mahag Saar erreicht ihr im Rahmen der Hauptgeschichte schon bald die Stadt Niez. Nach eurer ersten Ankunft hier findet ihr den Wunderbarden im nördlichen Teil der Karte, kurz vor dem Eingang zum Gebirgsbasislager (Berg Dhiara). Sprecht den Wunderbarden an und schon startet die Nebenquest „Das geheimnisvolle Paar“.

Hier könnt ihr die Nebenquest „Das geheimnisvolle Paar“ in Tales of Arise starten.

Lösung von „Das geheimnisvolle Paar“ in Tales of Arise

Der Wunderbarden gibt euch ein kleines Rätsel auf, wo er ein Musikinstrument versteckt hat. Dieses müsst ihr finden und ihm zurückbringen, wenn ihr die Nebenquest „Das geheimnisvolle Paar“ abschließen wollt. Das sind die Hinweise:

Wundertext 1: Jenseits der Hütten eines Landes, bedeckt von Fels und Sand.

Wundertext 2: Das nördliche Ende eines Ödlands im Norden eines verlassenen Dorfes.

Wundertext 3: Es schlummert am Ende eines schmalen Weges gen Westen, wo ein uralter Turm wacht.

Eisenpfeife finden und das gesuchte Instrument zurückbringen

Das Rätsel führt euch zurück nach Calaglia und zwar in den nördlichsten Punkt der Karte. Eine Sackgasse führt euch zu einem Busch an einer Felswand, in dem ihr ein Funkeln wahrnehmt. Das ist der Fundort der Eisenpfeife, die ihr dem Wunderbarden bringen müsst – damit habt ihr das Rätsel und die Nebenquest „Das geheimnnisvolle Paar“ gelöst.

An der markierten Stelle findet ihr die Eisenpfeife, die ihr zurückbringen müsst.

Bringt anschließend die Eisenpfeife, die eigentlich ein Schwert ist, zurück nach Niez in Mahag Saar zum Wunderbarden. Als Belohnung für eure Mühen erhaltet ihr 2.300 Gald, 15 FP und das Artefakt „Flackernde Kerzen“.

Im YouTube-Video von PowerPyx seht ihr den Walkthrough der Nebenmission „Das geheimnisvolle Paar“ in bewegten Bildern:

