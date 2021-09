von Marco Tito Aronica (Dienstag, 21.09.2021 - 12:05 Uhr)

In Tales of Arise gibt es 23 Artefakte, die euch sehr nützliche und teils überstarke Vorteile einbringen. Einige können sogar wie Cheats benutzt werden, weil ihr erlittenen Schaden reduziert oder einen neuen Schwierigkeitsgrad freischaltet. Das sind die Fundorte aller Artefakte.

Mehr EP gefällig? Artefakte in Tales of Arise liefern euch nützliche Vorteile.

Das sind Artefakte in Tales of Arise

Im JRPG könnt ihr Gegenstände finden, die als Artefakte bezeichnet werden. Wie viele ihr davon gefunden habt, könnt ihr im Feldhandbuch unter „Artefakte“ sehen. Hier könnt ihr die Effekte übrigens auch aktivieren oder deaktivieren.

Habt ihr DLCs eingelöst, gibt es sogar acht weitere Artefakte, was die Gesamtzahl dieser Gegenstände auf 31 erhöht. Die beiden Trophäen „Dilettant“ und „Neugieriger Sammler“ erhaltet ihr übrigens, wenn ihr das erste und insgesamt 20 Artefakte gesammelt habt. Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte aller Artefakte in Tales of Arise, denn diese Art von Cheats können euch das Leben retten oder das Gameplay völlig auf den Kopf stellen.

Artefakt „Krokodilzerschmetterer“ finden

Im Rahmen der Hauptquest „Tal der Vier Winde“ erhaltet ihr das Artefakt „Krokodilzerschmetterer“. Ihr müsst dafür nur den Berg Dhiara erklimmen.

Effekt des Artefakts: Arte-Matrix +1. Ihr schaltet ein zweites Arte-Set frei, das ihr mithilfe der Schnellauswahl mit weiteren Artes ausstatten könnt.

Artefakt „Versiegelte Klinge“ finden

Ihr findet das Artefakt „Versiegelte Klinge“ in einer roten Truhe ganz im Westen des Gebietes Adansee in Mahag Saar. Das Bild zeigt euch den Fundort:

Das ist der Fundort für das Artefakt „Versiegelte Klinge“.

Effekt des Artefakts: 1 Schaden. Jeglicher Schaden wird auf 1 reduziert. Weder ihr, noch Gegner teilen also mehr als 1 Schaden aus.

Artefakt „Flackernde Kerzen“ finden

Das Artefakt namens „Flackernde Kerzen“ erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss der Nebenquest „Das geheimnisvolle Paar“. Folgt dem Link, um alle wichtigen Informationen zu dieser Nebenmission zu erlangen.

Effekt des Artefakts: Mehr Erz. Ihr erhaltet mehr Erz, wenn ihr Bergbaustellen besucht bzw. abbaut.

Artefakt „Vielfraßlabyrinth“ finden

Als Belohnung der Nebenquest „Gourmet-Saga: Prärieduft“ erhaltet ihr das Artefakt „Vielfraßlabyrinth“ mit einer lustigen Referenz zu Pac-Man.

Effekt des Artefakts: Kocheffekt-Boost 1. Die Wirkung von allen Rezepten wird um 10 % erhöht.

Artefakt „Trommeln des Meisters“ finden

Das Artefakt „Trommeln des Meisters“ findet ihr in einer roten Truhe auf der obersten Ebene bei den Aureum-Wasserfälle im Gebiet Ganath Haros. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort:

Hier findet ihr das Artefakt „Trommeln des Meisters“.

Effekt des Artefakts: Kampfpunkte-Boost. Alle im Kampf erhaltenen Kampfpunkte werden um 20 % erhöht.

Artefakt „Trommeln der Legende“ finden

Schafft ihr die Nebenquest „Lebe wohl, Magier“, erhaltet ihr als Belohnung dafür unter anderem das Artefakt namens „Trommeln der Legende“.

Effekt des Artefakts: Kampfpunkte-Superboost. Alle im Kampf erhaltenen Kampfpunkte werden um 80 % erhöht.

Artefakt „Höllenfurienschädel“ finden

Besucht das Übungsgelände in Viscint, Menancia. Schließt hier die fortgeschrittene Einzelkampfherausforderung von Dohalim ab und erhaltet das Artefakt „Höllenfurienschädel“ als Belohnung.

Hier seht ihr die Belohnung für die fortgeschrittene Einzelkampfherausforderung.

Effekt des Artefakts: Rücksichtslose Aufgabe. Jeglicher Schaden wird um 100 % erhöht. Ihr teilt also mehr Schaden aus, erleidet dafür aber auch ordentlich mehr.

Artefakt „Teufelsskulptur“ finden

Wollt ihr die Schwierigkeit „Chaos“ freischalten, müsst ihr das Artefakt „Teufelsskulptur“ freischalten. Ihr erhaltet es als Belohnung für den Abschluss der ultimativen Einzelkampfherausforderung von Dohalim, auf dem Übungsgelände in Viscint, Menancia.

Effekt des Artefakts: In den Spiel-Einstellungen könnt ihr nun den Schwierigkeitsgrad „Chaos“ auswählen.

Artefakt „Vielfraßcode“ finden

Schließt die Nebenquest „Die Phantomblume von Nevira“ ab, um das Artefakt mit dem Namen „Vielfraßcode“ zu erhalten. Auch das ist eine Referenz zu Pac-Man.

Effekt des Artefakts: Kocheffekt-Boost 3. Verlängert die Wirkung aller Rezepte um 80 %. Perfekt für Feinschmecker!

Artefakt „Silberne Rüstung“ finden

Schließt die Nebenquest „Ihre Zukunft“ ab, um mit dem Artefakt „Silberne Rüstung“ belohnt zu werden.

Effekt des Artefakts: ERF-Boost. Nach Kämpfen erhaltet ihr 20 % mehr Erfahrungspunkte.

Artefakt „Goldene Rüstung“ finden

Absolviert die Nebenquest „Geistertempel“ und erhaltet das Artefakt „Goldene Rüstung“.

Effekt des Artefakts: Super-ERF-Boost. Nach Kämpfen erhaltet ihr 80 % mehr Erfahrungspunkte.

Artefakt „Glückskatzenstatue“ finden

Das Artefakt „Glückskatzenstatue“ erhaltet ihr als Belohnung für die Nebenquest „Echos“.

Effekt des Artefakts: FP-Boost. Nach Kämpfen erhaltet ihr 20 % mehr Fertigkeitenpunkte.

Artefakt „Goldene Glückskatzenstatue“ finden

Die Nebenquest „Unzähmbarer Zorn“ liefert euch bei erfolgreichem Abschluss das Artefakt „Goldene Glückskatzenstatue“.

Effekt des Artefakts: Super-FP-Boost. Nach Kämpfen erhaltet ihr 80 % mehr Fertigkeitenpunkte.

Artefakt „Goldene Feenstatue“ finden

Schließt die Nebenquest „Eine Lektion in Demut“ ab, um das Artefakt „Goldene Feenstatue“ zu bekommen.

Effekt des Artefakts: Mehr Erz. Ihr erhaltet mehr Erz an Bergbaustellen.

Artefakt „Spielpuppenzubehör“ finden

Zunächst müsst ihr die Nebenquest „Besucher aus dem Jenseits“ abschließen. Bezwingt Chronos im Abendstern-Riss und sucht nach dem Artefakt „Spielpuppenzubehör“ in einer roten Truhe hinten rechts. Das folgende Bild markiert euch den Fundort:

An dieser Stelle findet ihr das Artefakt „Spielpuppenzubehör“.

Effekt des Artefakts: Außerhalb des Radars. Gegner können euch in der Spielwelt nicht mehr entdecken und angreifen.

Artefakte im New Game Plus

Die folgenden Artefakte könnt ihr erst nach eurem ersten Spieldurchgang finden. Startet das New Game Plus und macht euch auf die Suche nach den Eulen in Tales of Arise. Diese schalten nämlich die meisten Artefakte für euch frei, wenn ihr sie entdeckt.

Artefakte als DLC-Bonus

Als Vorbesteller oder Besitzer der Ultimate sowie Deluxe Edition, erhaltet ihr einige Artefakte direkt zu Spielbeginn als DLC-Bonus. Diese könnt ihr jederzeit aktivieren oder deaktivieren.

Artefakte Pakete Effekte Artefakt „10% Rabatt Gemischtwarenladen“ Im „Bonus-Objekt-Paket“-DLC enthalten. Preise für Objekte im Gemischtwarenladen werden um 10 % reduziert. Artefakt „20% ERF-Boost“ Im „Bonus-Objekt-Paket“-DLC enthalten. Ihr verdient 20 % mehr Erfahrungspunkte (ERF) nach Kämpfen. Artefakt „20% FP-Boost“ Im „Bonus-Objekt-Paket“-DLC enthalten. Ihr verdient 20 % mehr Fertigkeitenpunkte (FP) nach Kämpfen. Artefakt „30% Rabatt Gemischtwarenladen“ Im „Premium-Reisepaket“-DLC enthalten. Preise für Objekte im Gemischtwarenladen werden um 30 % reduziert. Artefakt „50% Rabatt Metallgravierer“ Im „Premium-Reisepaket“-DLC enthalten. Sämtliche Kosten beim Metallgravierer sind um 50 % reduziert. Artefakt „Minimales Waffenschmieden“ Im „Premium-Reisepaket“-DLC enthalten. Die Menge an Materialien, die ihr zum Schmieden von Waffen benötigt, wird immer auf 1 reduziert. Artefakt „Minimales Kochen“ Im „Premium-Reisepaket“-DLC enthalten. Die Menge an Zutaten, die ihr zum Zubereiten von Rezepten benötigt, wird immer auf 1 reduziert. Artefakt „Doppelte Kocheffektdauer“ Im „Premium-Reisepaket“-DLC enthalten. Verdoppelt die Wirkungszeit von allen Rezepten.

Die Effekte der Artefakte können teilweise sogar das Spielerlebnis zerstören, daher solltet ihr euch gut überlegen, welche dieser „Cheats“ ihr tatsächlich aktiviert. Allerdings könnt ihr euch den ersten Spieldurchlauf auch um einiges erleichtern, was einigen Spielern sicherlich zugute kommt.