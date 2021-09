von Marco Tito Aronica (Mittwoch, 22.09.2021 - 12:10 Uhr)

Tales of Arise | Nebenquest „Hochprozentiges“ gelöst (Erdsamen finden)

Für die Nebenquest „Hochprozentiges“ müsst ihr Erdsamen finden und sie dem Holzfäller in Tales of Arise bringen. Wir zeigen euch, wo ihr die Quest starten könnt und wie ihr an die benötigten vier Erdsamen gelangt.

Nebenquest „Hochprozentiges“ starten

Im Verlauf der Hauptgeschichte gelangt ihr relativ früh in ein Dorf mit dem kuriosen Namen Messia 224. Im Zentrum des Gebietes trefft ihr auf einen Holzfäller, über dem ein Brief-Symbol schwebt. Das zeigt euch, dass ihr hier eine Nebenquest starten könnt – es handelt sich um „Hochprozentiges“.

Im Zentrum von Messia 224 startet ihr die Nebenquest „Hochprozentiges“ in Tales of Arise.

Diese Nebenmission solltet ihr gleich bei eurer ersten Ankunft im Dorf annehmen, mit etwas Glück habt ihr die Voraussetzungen für den Abschluss nämlich schon im Gepäck …

Lösung von „Hochprozentiges“ und Fundorte von Erdsamen

Der Holzfäller verlangt von euch, dass ihr ihr ihm vier Erdsamen bringt. Ihr erhaltet diesen Gegenstand von den sogenannten Killergurken in der Ulvhangrotte, durch die ihr vor der Ankunft in Messia 224 gekommen seid. Habt ihr die grünen Tentakel-Monster im Vorfeld fleißig getötet, solltet ihr schon einige Erdsamen gesammelt haben.

Falls nicht, könnt ihr per Schnellreise einfach zur Ulvhangrotte zurückkehren und einige Killergurken besiegen. Kehrt mit den vier Erdsamen zum Holzfäller in Messia 224 zurück und sprecht ihn an.

Diese leuchtenden Killergurken lassen beim Ableben ab und zu Erdsamen fallen.

Belohnung für den Abschluss von „Hochprozentiges“

Der Holzfäller ist sichtlich erfreut über eure Gaben und überreicht euch neben 700 Gald und 135 FP sogar ein leckeres Rezept für Lohikeitto. Esst ihr dieses Gericht am Lagerfeuer, lassen Gegner vier Minuten lang mehr Objekte fallen. Ziemlich nützlich für viele weitere Nebenquests, in denen ihr Beute von Feinden sammeln müsst.

Ihr habt damit die Nebenquest „Hochprozentiges“ abgeschlossen und damit ein nützliches Gericht für euer zukünftiges Abenteuer gesammelt – viele Quests werden euch dadurch erleichtert, also solltet ihr das Rezept oft kochen.

