von Marco Tito Aronica (Mittwoch, 22.09.2021 - 13:24 Uhr)

Tales of Arise | Nebenquest „Die Jagd nach neuen Waffen“ gelöst (Steinfragmente finden)

Die Nebenquest „Die Jagd nach neuen Waffen“ verlangt von euch, dass ihr Steinfragmente findet und sie Dyron bringt. Wir zeigen euch die Lösung zur Nebenmission und die Fundorte für die zwei Steinfragmente in Tales of Arise.

Nebenquest „Die Jagd nach neuen Waffen“ starten

Bevor ihr die Nebenquest „Die Jagd nach neuen Waffen“ starten könnt, müsst ihr den ersten Boss – Lord Balseph – bezwingen. Kehrt anschließend nach Ulzebek zurück und sprecht mit Dyron vor dem Gasthaus im Zentrum des Gebietes. Über ihm schwebt nun ein Brief-Symbol, was euch die Möglichkeit einer Nebenmission signalisiert. Ihr sollt drei Steinfragmente finden und damit startet die Quest „Die Jagd nach neuen Waffen“.

Im Zentrum von Ulzebek startet ihr die Nebenquest „Die Jagd nach neuen Waffen“ bei Dyron.

Steinfragmente finden und Lösung zu „Die Jagd nach neuen Waffen“

Steinfragmente werden von den großen Golems fallen gelassen, die ihr unter anderem im Igliaödland findet. Die Golems könnt ihr kaum übersehen, da sie euch um mehrere Meter überragen. Wie wir euch das in den Tipps schon verraten haben, solltet ihr den orangefarbenen Kristall am Rücken der Golems anvisieren. So trefft ihr wiederholt ihre Schwachstelle, könnt sie sehr schnell erledigen und ganz einfach Steinfragmente sammeln.

Sollte keiner der beiden Golems ein Steinfragment fallen lassen, könnt ihr das Igliaödland einfach über einen beliebigen Ausgang verlassen und direkt wieder zurückkehren. Die Steingolems respawnen dann im Norden und im Zentrum des Gebietes.

Diese großen Golems lassen ab und zu Steinfragmente fallen. Schnappt sie euch!

Belohnung für den Abschluss von „Die Jagd nach neuen Waffen“

Die Nebenquest „Die Jagd nach neuen Waffen“ sollte relativ schnell erledigt sein, weil ihr das Igliaödland direkt von Ulzebek aus betreten könnt und die Golems immer wieder respawnen. Vielleicht habt ihr im Vorfeld schon einige dieser Gegenstände gesammelt und könnt sie Dyron direkt beim Erhalten der Quest übergeben. Die Belohnung fällt daher auch eher spärlich, denn ihr bekommt lediglich 700 Gald und 170 FP.

Damit ihr keine Nebenquest verpasst, empfehle ich euch, bei jedem neuen Betreten eines Gebietes mal einen Blick auf die Karte des Ortes zu wagen. Manchmal löst ihr erst später Nebenmissionen aus, die dann mit einem Brief-Symbol markiert werden. So könnt ihr kaum welche verpassen.

