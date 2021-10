von Marco Tito Aronica (Freitag, 01.10.2021 - 15:29 Uhr)

Wer in FIFA 22 seine Bilanz sehen will, muss leider einen Umweg gehen. Wie bzw. wo ihr eure Statistiken zu Siegen, Unentschieden und auch Niederlagen findet, zeigen wir euch hier in aller Kürze. Die Bilanz kann nämlich über verschiedene Wege gefunden werden.

Wollt ihr in FIFA 22 eure Bilanz sehen, hovert ihr über die Kachel „Stadion“.

So könnt ihr eure Bilanz sehen

Früher wurde die Bilanz im Ultimate Team am oberen linken Bildschirmrand angezeigt. So hattet ihr immer einen Überblick über Siege, Unentschieden und Niederlagen in FUT. Dieses Jahr allerdings, wurde die Bilanz aus unbekannten Gründen versteckt. Ihr könnt sie also nur über Umwege sehen. Hier zeigen wir euch alle Möglichkeiten:

Möglichkeit: Wechselt im FUT-Hauptmenü den Tab zu „Verein“ und wählt die Kachel „Stadion“ aus, damit sie gelb hinterlegt ist – nicht klicken! In dem Feld oben könnt ihr unter dem Gründungsjahr eure Bilanz sehen. Das ist die schnellste Methode, wie euch das Bild oben zeigt. Möglichkeit: Ebenfalls im Tab „Verein“, wählt ihr dieses Mal „Bestenlisten“ aus und betätigt die Auswahl mit X bzw. A. Wählt einen beliebigen Club bzw. Spieler aus und drückt erneut X bzw. A, um eure Statistik mit der eines anderen Vereins zu vergleichen. Unter dem Namen und dem Gründungsjahr wird die Bilanz in Sieg (S) - Unentschieden (U) - Niederlage (N) angezeigt.

Sollten über die 2. Möglichkeit keine anderen Clubs zu sehen sein, ist der Filter vermutlich noch auf „Freunde“ eingestellt. Gut möglich, dass die Bilanz nach Protesten der Spieler wieder permanent im Hauptbildschirm angezeigt wird. Für jetzt wisst ihr, wie ihr eure Bilanz sehen könnt.

Vergleicht euren Club mit anderen und seht die Bilanz unter dem Gründungsjahr.

Warum wird die Bilanz in FIFA 22 versteckt?

Eine klare oder offizielle Antwort auf diese Frage gibt es nicht. Gut möglich, dass die Bilanz aufgrund der vielen FIFA-Streams auf Twitch und YouTube verdeckt wird. Schließlich gibt es viel Verwirrung und Ärger um Verschwörungstheorien“, die gute Spieler beim Ziehen von Packs benachteiligen und Spieler mit negativer Statistik eben begünstigen. Bewiesen ist das jedoch keineswegs.

Fallen die FUT-Draft-Belohnungen oder Division Rivals Rewards je nach Bilanz anders aus? Ganz so unsinnig erscheint das definitiv nicht. Vielleicht dient es aber auch einfach nur zum Schutz der Spieler. Trotzdem sollten wir alle die Füße still halten und einfach etwas Geduld haben. Vielleicht wird die Bilanz schon in wenigen Tagen, Wochen oder Monaten wieder öffentlich gezeigt.

