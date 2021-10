von Marco Tito Aronica (Dienstag, 05.10.2021 - 11:26 Uhr)

Ohne Verbrauchsobjekte wird das Management eures Ultimate Teams in FIFA 22 zu einer unmöglichen Aufgabe. Deshalb sammeln sich einige dieser Karten in eurem Verein an und ihr wollt sie irgendwann loswerden und zu Münzen machen. So einfach könnt ihr Verbrauchsobjekte verkaufen.

Auch in FIFA 22 ganz einfach: So könnt ihr Verbrauchsobjekte finden und verkaufen.

Verkaufsobjekte verkaufen: Wo ihr sie in FIFA 22 findet!

Wer viele Packs öffnet, der wird nicht nur Spieler, sondern auch Verbrauchsobjekte wie Verträge, Mitarbeiter oder Vereins-Items ansammeln. Zwar sind viele dieser Gegenstände nützlich, oftmals wollt ihr aber lieber ein paar mehr Münzen auf dem Konto haben oder eure Sammlung etwas verdünnen. Wir zeigen euch hier Schritt-für-Schritt, wie ihr Verbrauchsobjekte finden und verkaufen könnt:

Startet das Ultimate Team und wählt die Kachel „Transfers“ im Tab „Menü“ aus. Wechselt nun zu „Transferliste“ und wählt sie aus. Es öffnet sich eine Übersicht zu allen Verbrauchsobjekten, die ihr aktuell auf dem Transfermarkt anbietet oder zuvor auf die Transferliste gesetzt habt. Wählt jetzt eine leere FUT-Karte aus (graue Karte mit einer 22 versehen) und drückt jetzt den linken Stick, also L3 bzw. LS. Auf dem PC drückt ihr die Y-Taste.

Wählt ein leeres Feld auf, um die Suchfunktion zu öffnen.

Anschließend könnt ihr bei „Suchtyp“ neben Spielern nach Mitarbeitern, Vereins-Items und Verbrauchs-Items suchen. Bestätigt den Filter mit Dreieck bzw. Y oder wählt „Jetzt suchen“ aus. Unten werden euch dann alle Verbrauchsobjekte angezeigt, die ihr besitzt. Wollt ihr diese Verbrauchsobjekte verkaufen, wählt ihr sie mit eurem Cursor aus und klickt darauf. Ihr könnt die Verbrauchs-Items jetzt auf die Transferliste setzen oder per Schnellverkauf gegen Münzen tauschen.

Sollte euch die Navigation im Spiel missfallen, empfehle ich euch an dieser Stelle die Web-App zu FIFA. Hier könnt ihr euren Verein im Ultimate Team bearbeiten und auch Verbrauchsobjekte finden sowie verkaufen. Auch die FIFA-Begleit-App für euer Smartphone bietet diese Funktionen – sehr praktisch für den Transfermarkt.

Überlegt euch gut, ob ihr Verbrauchs-Items verkauft oder für einen späteren Zeitpunkt behaltet.

Ganz allgemein solltet ihr Verbrauchsobjekte eher auf den Transfermarkt setzen und sie nicht per Schnellverkauf für wenig Münzen eintauschen. Gerade Items wie Verträge oder Vereins-Items können sehr begehrt sein. Solltet ihr keinen Abnehmer finden, könnt ihr sie immer noch per Schnellverkauf loswerden.

