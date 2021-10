von Marco Tito Aronica (Dienstag, 05.10.2021 - 16:49 Uhr)

Jahr für Jahr müsst ihr euren Spielstil etwas anpassen, wenn ihr viele Tore schießen wollt. Auch FIFA 22 ist da keine Ausnahme. Wir zeigen euch die effektivsten Schusstechniken in diesem Jahr und klären euch über Tastenkombinationen für den Flachschuss, angeschnittenen Schuss, Fallrückzieher und mehr auf.

Wichtig sei noch zu erwähnen, dass sich die Meta in FIFA schnell ändern kann. Oftmals gibt es Updates, die viel zu starke Schusstechniken schwächen und im Gegenzug andere Abschlüsse stärker machen.

Starke und schwache Abschlüsse in FIFA 22

Ganz allgemein sind die Torhüter vermutlich in einen Kessel voll Zaubertrank gefallen, denn die Reflexe sind in bestimmten Situationen teils unmenschlich. Bevor wir ins Detail gehen und euch die wichtigsten Schusstechniken erläutern, möchten wir euch hier zeigen, wie ihr einfach Tore schießen könnt bzw. was ihr beim Torabschluss nicht tun solltet:

Diese Schusstechniken sind effektiv und führen zum Torerfolg

Fernschüsse: Egal, ob Top-Fußballer oder Bronze-Spieler, die Fernschüsse sind in FIFA 22 so stark, dass ihr sie immer riskieren solltet. Besonders effektiv sind Versuche aus der Ferne (um den Strafraum herum), wenn ihr sie mit einem angeschnittenen Schuss (R1 + Kreis bzw. RB + B) kombiniert. Dabei muss der Spieler nicht einmal zwingend gute Werte für den Finesse-Schuss haben.

Lang aufgeladener Schuss in den Winkel: Seid ihr in den 16er eingedrungen, solltet ihr immer mit dem linken Stick in die lange Ecke zielen und einen normalen Schuss mit Kreis bzw. B stark aufladen (etwa zwei bis drei Balken). So überwindet ihr die sonst sehr starken Torhüter.

Flachschuss: Haltet beim Torabschluss R1 + L1 bzw. RB + LB gedrückt, um einen Flachschuss auszuführen. Dieser ist dieses Jahr wieder sehr effektiv, vor allem im Bereich zwischen Fünfmeterraum und Strafraumgrenze. Auch hier solltet ihr eher auf das lange Eck zielen.

Direktabnahmen aller Art: Wer auf hohen Schwierigkeitsgraden gegen die KI spielt, wird schnell merken, wie stark Direktabnahmen sind. Egal, ob ihr eine halbhohe Flanke schlagt oder einen normalen Pass spielt: Probiert gerne mal aus, direkt auf das Tor zu schießen. Auch ein Torversuch im Strafraum nach langer Pass-Stafette kann erfolgreich sein.

Halbhohe Flanken: Apropos halbhohe Flanken, die ihr mit R1 + Viereck bzw. RB + X ausführt. Diese sind besonders effektiv und sorgen dann bei Direktabnahmen gerne für das ein oder andere Traumtor. Eure offensiven Spieler laufen sich nämlich gut frei, ihr müsst die halbhohe Flanke nur genug aufladen (mindestens zwei Balken).

Das solltet ihr euch beim Torabschluss abgewöhnen

Angeschnittener Schuss im „1-gegen-1“: Habt ihr die Abwehr überwunden und nur noch der Torhüter steht vor euch, dann ist der angeschnittene Schuss mit R1 + Kreis bzw. RB + B keine gute Wahl. Die Torhüter haben dermaßen gute Reflexe, dass sie fast jeden Finesse-Schuss halten.

Schuss ins kurze Eck: Wollt ihr Tore schießen, solltet ihr vor dem Tor stets ins lange Eck zielen. Daher ist es kaum verwunderlich, dass Schüsse ins kurze Eck viel weniger effektiv sind.

Zu kurze Distanz zum Torhüter: Beim Torversuch solltet ihr immer etwas Abstand zum Torhüter haben. Diese sind sehr schnell am Boden, wenn ihr zum Torschuss ausholt und blocken fast jeden Versuch erfolgreich ab. Schießt also bevorzugt aus der Distanz oder umlauft den Keeper mit einem simplen Trick.

Nachfolgend gehen wir näher auf die Torabschlüsse wie den angeschnittenen Schuss, den Flachen Vollspannschuss oder Fallrückzieher ein. Mit unseren Tipps bringt ihr diese noch präziser im Tor unter.

Angeschnittener Schuss: Vor allem aus der Ferne effektiv!

Der angeschnittene Schuss ist seit Jahren ein Klassiker. Er wird auch Finesse-Schuss oder gezirkelter Schuss genannt und wird wie folgt ausgeführt:

PlayStation: R1 + Kreis

Xbox: RB + B

Achtet bei Spielern auf die Eigenschaft „Angeschn. Schuss“, damit diese Torabschlüsse noch gefährlicher sind.

In FIFA 22 ist ein angeschnittener Schuss besonders aus der Distanz effektiv. Ein überdurchschnittlich hoher Effet-Wert des Spielers sorgt zwar für mehr Präzision, ist aber gar nicht zwingend notwendig. Am besten zielt ihr aus diagonaler Position zum Tor, wenn ihr euch an der Strafraumgrenze befindet. Im direkten „1-gegen-1“ mit dem Torwart solltet ihr eine andere Schusstechnik nutzen.

Drückt ihr übrigens kurz L1 bzw. LT, wenn ihr einen angeschnittenen Schuss ausführt, kommt dabei ein angeschnittener Flachschuss heraus. Das erfordert allerdings etwas Fingerspitzengefühl und könnte vom Timing her schwierig werden.

Der flache Vollspannschuss als Torgarant im 16er

Wie auch letztes Jahr ist der Flachschuss ein Torgarant, wenn ihr euch nah am Tor befindet. Zielt dabei bevorzugt in die lange Ecke, um den Torhüter leichter zu überwinden. So macht ihr einen flachen Vollspannschuss:

PlayStation: L1 + R1 gedrückt halten und Kreis drücken

Xbox: LB + RB gedrückt halten und B drücken

Wichtig bei dieser Art von Flachschüssen ist, dass ihr mindestens zwei Balken aufladet. Bei etwas höherer Entfernung (bis hinter dem Elfmeterpunkt), solltet ihr sogar drei Balken aufladen. Denkt daran, dass hier der starke Fuß des Angreifers entscheidend ist – platziert euch also entsprechend.

Halbhohe Flanke für gefährliche Hereingaben

Flanken sind allgemein eine gute Waffe in der Offensive von FIFA 22. Nicht jeder hat allerdings einen turmhohen Stürmer in der Zentrale stehen, der hohe Flanken verwerten kann. Daher bietet sich eine halbhohe Flanke an, die ein Spieler im besten Fall per Direktabnahme verwandelt. So funktioniert sie:

PlayStation: R1 + Viereck

Xbox: RB + X

Lauft an der Außenbahn entlang und bringt die halbhohe Flanke mit etwa 2 bis 3 aufgeladenen Balken in den Sechzehner. Wollen Flanken einfach so gar nicht ankommen, könnt ihr die Flanken-Hilfe im Menü auf „mit Hilfe“ stellen. Ihr findet sie unter Controller-Einstellungen.

Könnt ihr kaum Tore schießen, solltet ihr einige Hilfen im Controller-Menü aktivieren.

Es gibt viele Arten von Flanken, deren Tastenkombinationen ihr hier findet:

Hohe Flanke: L1 + Viereck bzw. LB + X

Vollspannflanke: R1 + Viereck bzw. RB + X

Harte Flanke: L1 + R1 + Viereck bzw. LB + RB + X

Flache Vollspannflanke: R1 + Viereck + Viereck antippen bzw. RB + X + X antippen

Garantierter Fallrückzieher oder Seitfallzieher

Ein Fallruckzieher zum Traumtor ist selten, allerdings könnt ihr garantiert einen ansetzen, ebenso Seitfallzieher. Wenn ihr eine beliebige Flanke in den Strafraum schlagt, haltet ihr einfach L2 bzw. LT gedrückt, während ihr die Schusstaste aufladet. Empfehlen würde ich für Fallrückzieher und Seitfallzieher eher eine normale oder hohe Flanke, da dann der Winkel besser ist.

Wichtig ist, dass der ausgewählte Spieler genügend Platz im Sechzehner hat. Oft prallt er sonst einfach an Abwehrspielern ab oder erreicht nicht einmal den Ball.

