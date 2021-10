von Marco Tito Aronica (Donnerstag, 07.10.2021 - 13:08 Uhr)

Egal, ob Ultimate Team oder Karriere: Irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, an dem ihr Verträge verlängern müsst, damit eure Fußballer spielberechtigt sind. Wir erklären euch hier, wie das im FUT und in der Karriere ganz einfach funktioniert und verraten euch, ob ihr Leihspieler verlängern könnt.

So könnt ihr Verträge im Ultimate Team und in der Karriere von FIFA 22 verlängern.

Verträge verlängern im Ultimate Team von FIFA 22

Zieht ihr neue Spieler aus Packs im FIFA Ultimate Team, sind sie mit Verträgen für nur sieben Spiele ausgestattet. Sind diese ausgelaufen, müsst ihr die Akteure aus dem aktiven Team nehmen oder eben eine sogenannte Spielervertrag-Karte verwenden. Auch euer Manager muss mit neuen Verträgen ausgestattet werden – dafür gibt es Managerverträge-Karten. So könnt ihr einen Vertrag verlängern:

Öffnet das Ultimate Team und drückt im Hauptmenü den linken Stick nach unten, um zu eurem Kader zu gelangen. Alternativ erreicht ihr euer Team über den Tab „Verein“ und die Kachel „Team“. Wählt eine beliebige Spielerkarte aus, deren Vertrag ihr verlängern wollt und drückt Viereck bzw. X für „Aktionen“. Im erscheinenden Menürad wählt ihr mit dem linken Stick nun „Verbrauchs-Item anwenden“ aus und bestätigt mit X bzw. A. Sind keine Verträge mehr vorhanden, könnte auch „Empfohlenes Verbrauchs-Item anwenden“ die Lösung sein. Dann solltet ihr allerdings darauf achten, welches Verbrauchsobjekt automatisch eingesetzt wird. Wollt ihr selber ein Verbrauchs-Item aussuchen, könnt ihr in den empfohlenen Objekten stöbern oder den Tab zu „Verträge“ wechseln. Bestätigt die Auswahl mit X bzw. A und schon habt ihr den Vertrag verlängern können.

Vertrag verlängern in FUT: Im Menürad müsst ihr diese Option auswählen und bestätigen.

Wollt ihr sehen, wie viele Verträge noch übrig sind, könnt ihr in der Team-Übersicht einfach den rechten Stick zwei Mal nach rechts drücken. Das funktioniert übrigens auch auf dem Transfermarkt. Ihr solltet also schauen, wie viele Verträge der Spieler noch besitzt, den ihr kaufen wollt. Einige statten ihre Fußballer nämlich mit langen Verträgen aus, ehe sie diese doch verkaufen. Manchmal macht ihr hier richtige Schnäppchen und bekommt quasi ein paar Verträge gratis dazu.

Spielerverträge bekommen: Diese Möglichkeiten habt ihr!

Spielerverträge-Karten zählen zu den wichtigsten Objekten im Ultimate Team und sind daher sehr gefragt. Wie genau könnt ihr Verträge bekommen? Genau genommen gibt es nur zwei Möglichkeiten: Packs ziehen oder Verträge auf dem Transfermarkt kaufen. Wie ihr also an Spielerverträge kommt, ohne echtes Geld auszugeben, erfahrt ihr hier:

Im FUT-Hauptmenü startet ihr im Tab „Menü“, wo ihr die Kachel „Transfers“ auswählt. Klickt anschließend auf „Transfermarkt“ und wechselt den Tab zu „Verbrauchs-Items“. Wichtig ist, dass in der Kategorie „Verbrauchs-Item-Typ“ die „Spielerverträge“ ausgewählt sind. Das sollte automatisch passieren, wenn ihr den Tab wechselt. Stellt jetzt noch die Qualität ein (Gold, Silber oder Bronze) und betätigt die Suche mit Dreieck bzw. Y. Für ein paar Münzen könnt ihr jetzt neue Verträge kaufen, mit denen alle Karten spielberechtigt bleiben.

So könnt ihr übrigens Verbrauchsobjekte finden und verkaufen, mit denen ihr nichts mehr anfangen könnt oder wenn ihr einfach etwas Münzen braucht. Denkt auch daran, den Vertragsbonus auszunutzen, den ihr durch passende Manager erhalten könnt. Spielt ihr zum Beispiel mit einem Bundesliga-Team, sollte euer Manager ebendiese Liga bedienen.

Leihspieler verlängern - geht das überhaupt?

Ich halte mich an dieser Stelle kurz: Ihr könnt die Verträge von Leihspielern leider nicht verlängern. Diese Art von Spielern sind nur solange in eurem Verein, wie es die Zahl im blauen Kreis an der Karte anzeigt. Sind die Verträge von Leihspielern ausgelaufen, könnt ihr die Karten reinen Gewissens per Schnellverkauf aus eurem Verein entfernen. Diese haben dann nämlich keinen Nutzen mehr.

Verträge in der Karriere verlängern

Wollt ihr Verträge in der Karriere verlängern, müsst ihr Gespräche mit Spielern und Beratern führen.

Jetzt wisst ihr, wie ihr im Ultimate Team Verträge verlängern könnt. Doch wie funktioniert das eigentlich im Karrieremodus? Hier gibt es leider einige Komplikationen, die diesen Vorgang deutlich erschweren können. So könnt ihr einen Spielervertrag in der Karriere verlängern:

Startet den Karrieremodus und wechselt den Tab zu „Mannschaft“. Wählt die Kachel „Team-Zentrale“ auf der rechten Seite aus, um eine Liste aller Spieler zu öffnen. Wählt einen Spieler aus und drückt X bzw. A. Im nächsten Schritt könnt ihr nun die Vertragsverhandlung starten oder die Verlängerung delegieren. Ihr solltet die Vertragsverhandlung lieber selber führen, damit keine ungewollten Details vereinbart werden, die euren Verein vielleicht in den Ruin führen. In einem Gespräch müsst ihr die Rolle des Spielers im Team bestimmen, die Vertragsdauer vereinbaren oder eine Freigabesumme festlegen.

Diese Spielerliste öffnet sich, wenn ihr die Team-Zentrale auswählt..

Die Vertragsverhandlungen in der Karriere können ganz schön schwierig sein. Lehnt der Spieler und sein Berater euer Angebot ab, sinkt seine Moral und ein Wechsel im nächsten Transferfenster ist sehr Wahrscheinlich. Damit ihr Verträge verlängern könnt, müsst ihr den Forderungen des Spielers etwas entgegen kommen.

Auch wichtig: Schaut regelmäßig in eure Mails! Laufen Verträge ab, bekommt ihr dazu rechtzeitig eine Nachricht. Ihr solltet euch dann bald um eine Vertragsverlängerung kümmern, denn tut ihr das nicht und der Vertrag läuft aus, kann der Verein für wenig Geld den Verein verlassen. Viel dagegen tun könnt ihr dann nicht mehr.

