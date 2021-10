von Ewelina Walkenbach (Montag, 11.10.2021 - 13:14 Uhr)

Insgesamt acht Charaktere stehen euch bei Back 4 Blood zur Auswahl. Wenn ihr das Spiel startet, sind nur vier davon verfügbar während Doc, Hoffman, Jim und Karlee freigeschaltet werden müssen. Wir erklären euch wie und welche Vorteile die Cleaner mit sich bringen.

Zu Beginn von Back 4 Blood sind nur diese vier Charaktere freigeschaltet.

Alle Cleaner freischalten

Damit ihr Zugriff auf die gesperrten Charaktere bekommt, müsst ihr bei Back 4 Blood zunächst die Kampagne spielen. Habt ihr die ersten vier Level von Akt 1 und damit „Die Kreuzung“ abgeschlossen, startet eine Cutscene, in der Doc, Karlee, Hoffman und Jim eingeführt werden.

Es ist wichtig, dass ihr die Kampagne online, mit mindestens einem weiteren Spieler spielt. In der Solo-Kampagne werdet ihr weder die Charaktere noch viele andere Dinge, wie zum Beispiel Vorratspunkte, freischalten können. Auch, wenn es die Community schon vor dem eigentlichen Release des Spiels ärgerte, kommt ihr nicht um den Multiplayer-Zwang.

Alle Charaktere vorgestellt

Die Charaktere, die sogenannten Cleaner, unterscheiden sich bei Back 4 Blood nicht nur in ihrer Startausrüstung. Zudem verfügen sie über verschiedene Boni zum Beispiel auf Gesundheit, Ausdauer oder Traumawiderstand.

Je nachdem, für welchen Charakter ihr euch entscheidet, werdet ihr die Auswahl eurer Karten im Deck anpassen müssen. Es gibt zahlreiche Karten, welche die verschiedenen Klassen zusätzlich unterstützen. Schaut euch also alle Cleaner genau an und entscheidet, welcher der Charaktere aufgrund der Ausrüstung und der Fähigkeiten am besten zu euch passt.

Evangelo

Evangelo wird als der jüngste der Cleaner bezeichnet. Mit diesem Charakter bekommt ihr Boni auf Ausdauerregenerierung und auf die Team-Beweglichkeit. Sollte euch mal eine Mutation greifen, dann könnt ihr mit Evangelo auf den Taser verzichten, denn er kann auch so aus den Klauen der Mutationen entkommen.

Evangelo ist der jüngste und beweglichste Cleaner in der Gruppe.

Charakterboni: Alle 60 Sekunden Befreiung aus den Klauen der Infizierten, 75 % schnellere Befreiung und 25 % schnellere Ausdauerregeneration.

Alle 60 Sekunden Befreiung aus den Klauen der Infizierten, 75 % schnellere Befreiung und 25 % schnellere Ausdauerregeneration. Team-Boni: Zusätzliche 5 % Bewegungsgeschwindigkeit.

Zusätzliche 5 % Bewegungsgeschwindigkeit. Startwaffe: Machete

Machete Inventar: Startet mit einem Molotov.

Walker

Mit Walker entscheidet ihr euch für einen im Kampf erfahrenen Cleaner. Dadurch ist sein ausgeteilter Schaden höher als bei den anderen Klassen und er versorgt die Gruppe mit einem Gesundheitsbonus. Wenn Präzisionstötungen euch leicht fallen, könnt ihr mit Walker eure Genauigkeit erhöhen.

Walker ist ein ehemaliger Army Ranger und Kriegsveteran.

Charakterboni: Präzisions-Kills erhöhen die Genauigkeit um 20 % für fünf Sekunden. Außerdem verträgt Walker 10 % mehr Schaden.

Präzisions-Kills erhöhen die Genauigkeit um 20 % für fünf Sekunden. Außerdem verträgt Walker 10 % mehr Schaden. Team-Boni: Zusätzliche 10 % auf Gruppengesundheit.

Zusätzliche 10 % auf Gruppengesundheit. Startwaffe: Glock 23

Glock 23 Inventar: Startet mit einer Splittergranate.

Holly

Holly wird als der motivierte Cleaner bezeichnet, jemand, der niemals aufgeben wird. Diese Einstellung wirkt sich auf ihre Ausdauer und auf ihren Schadenswiderstand aus. Je mehr Infizierte Holly tötet, desto mehr Ausdauer kann sie aufbringen.

Holly ist der Charakter, der die Moral der Gruppe stärkt.

Charakterboni: Beim Töten eines Infizierten, werden 10 % Ausdauer wiederhergestellt. Außerdem ist bei Holly der Schadenswiderstand um 10 % höher.

Beim Töten eines Infizierten, werden 10 % Ausdauer wiederhergestellt. Außerdem ist bei Holly der Schadenswiderstand um 10 % höher. Team-Boni: Zusätzliche 25 % auf die Ausdauer der Gruppe.

Zusätzliche 25 % auf die Ausdauer der Gruppe. Startwaffe: Baseballschläger mit dem Namen Dottie.

Baseballschläger mit dem Namen Dottie. Inventar: Startet mit einem Taser.

Mom

Mit Mom entscheidet ihr euch für einen Charakter, dem das Wohl der anderen wichtiger ist als ihr eigenes. Kein Wunder, dass sich die Boni von Mom vor allem auf Wiederbelebung und Unterstützung beziehen.

Mom ist die Stimme der Überlebenden in Finleyville.

Charakterboni: Einmal pro Level kann Mom einen Spieler sofort wiederbeleben. Zudem hat sie einen weiteren Slot im Unterstützungsinventar.

Einmal pro Level kann Mom einen Spieler sofort wiederbeleben. Zudem hat sie einen weiteren Slot im Unterstützungsinventar. Team-Boni: Ein zusätzliches Leben für die Gruppe.

Ein zusätzliches Leben für die Gruppe. Startwaffe: The Belgian

The Belgian Inventar: Startet mit Schmerzmitteln.

Doc

Ähnlich wie Mom ist Doc eine starke Unterstützung für die Gruppe. Wie ihr Name verrät, ist sie als Ärztin unterwegs und für die Heilung und Heilungseffizienz der Gruppe zuständig. Zudem versorgt sie das Team mit zusätzlichem Traumawiderstand.

Doc ist die Ärztin der Truppe.

Charakterboni: Doc kann jedes Gruppenmitglied einmal pro Level auch ohne zusätzliche Items um 25 Punkte heilen. Außerdem ist die Nutzung der Heilgegenstände durch diesen Charakter viel effektiver.

Doc kann jedes Gruppenmitglied einmal pro Level auch ohne zusätzliche Items um 25 Punkte heilen. Außerdem ist die Nutzung der Heilgegenstände durch diesen Charakter viel effektiver. Team-Boni: Zusätzlicher Traumawiderstand für die Gruppe.

Zusätzlicher Traumawiderstand für die Gruppe. Startwaffe: Baretta M9

Hoffman

Als Prepper ist Hoffman gut auf den Kampf vorbereitet und sorgt für Nachschub der Gruppe. Durch zusätzliche Munitionskapazität und Munitionsgenerierungen durch Tötungen von Infizierten sollte die Waffe dieses Cleaners niemals leerlaufen.

Hoffman ist als Prepper für den Nachschub zuständig.

Charakterboni: Hoffman hat die Chance, nach jeder Tötung eines Infizierten, Munition zu finden. Zusätzlich verfügt er über einen weiteren Slot im Unterstützungsinventar.

Hoffman hat die Chance, nach jeder Tötung eines Infizierten, Munition zu finden. Zusätzlich verfügt er über einen weiteren Slot im Unterstützungsinventar. Team-Boni: Zusätzliche 10 % auf Munitionskapazität des Teams.

Zusätzliche 10 % auf Munitionskapazität des Teams. Startwaffe: M1911

M1911 Inventar: Startet mit einer Munitionstasche.

Jim

Als Jäger und Fallensteller sorgt Jim für einen stärkeren Schwachpunktschaden innerhalb der Gruppe. Er ist der Cleaner für diejenigen unter euch, die sich mit einem Scharfschützengewähr in der Hand wohl fühlen. Wenn euch auch noch Präzisionstötungen leichtfallen, dann werdet ihr euren Schadens-Output verbessern können.

Jim ist der Jäger und Fallensteller der Truppe.

Charakterboni: Präzisionstötungen erhöhen den ausgeteilten Schaden. Außerdem verfügt Jim über eine höhere ZV-Geschwindigkeit.

Präzisionstötungen erhöhen den ausgeteilten Schaden. Außerdem verfügt Jim über eine höhere ZV-Geschwindigkeit. Team-Boni: Höherer Schwachpunktschaden für die Gruppe.

Höherer Schwachpunktschaden für die Gruppe. Startwaffe: 357 Magnum

Karlee

Karlee ist ein praktisch veranlagter Charakter, der Gefahren früh erkennen kann. Schnelles Inventar für sie und eine schnellere Nutzungsgeschwindigkeit für die Gruppe sprechen für Karlee als bevorzugten Cleaner.

Karlee hat als Einzelgängerin gelernt, Gefahren schnell zu erkennen.