18.10.2021 - 14:05 Uhr

Wer seinen Club im Ultimate Team von FIFA 22 verstärken will, aber so gar keine Lust auf stressige Online-Partien hat, der sollte unbedingt mal die Squad Battles ausprobieren. Wir erklären euch den Modus, verraten euch, wie ihr mehr Punkte bekommt und wann ihr die Belohnungen einlöst.

Erspielt Punkte, um höhere Ränge und bessere Rewards in den Squad Battles zu bekommen.

Squad Battles in FIFA 22 kurz erklärt

Wollt ihr Münzen verdienen oder Packs als Belohnung ergattern, sind die sogenannten Squad Battles eine ausgezeichnete Alternative zu den Division Rivals. Ihr tretet nämlich mit eurem Team gegen die KI an und könnt dabei den Schwierigkeitsgrad in jeder Partie individuell einstellen. Dabei gilt: Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Punkte bekommt ihr für den Rangaufstieg. Weiter oben auf der Leiter erwarten euch bessere Rewards – dazu gleich mehr.

Pro Woche könnt ihr euren Rang in 40 „Squad Battles“-Partien erhöhen. Seid ihr gegen die vier angezeigten Mannschaften angetreten und habt das Team of the Week herausgefordert, könnt ihr per Gegner-Update (Viereck bzw. X drücken) neue Teams von der KI herbeirufen und weitere Matches starten. Nach 40 gespielten Partien pro Woche erhaltet ihr bis zum nächsten Reset allerdings nur noch Münzen. Der Rang kann dann nicht weiter steigen.

In der Gegner-Auswahl entscheidet ihr euch für den Kontrahenten im nächsten Match.

Wann kommen die Squad Battles Rewards?

Wie bereits erwähnt, habt ihr immer eine Woche lang Zeit, 40 Partien abzuschließen. Euer Fortschritt wird jeden Sonntag um 10:05 Uhr morgens zurückgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt könnt ihr also auch alle Belohnungen einlösen. Ihr findet sie dann im Shop.

Habt ihr Squad Battles-Rewards mal nicht erhalten, kann das nur an Server-Problemen liegen. Wartet einfach wenige Stunden ab und schaut dann erneut in das FIFA Ultimate Team hinein, um die Belohnungen abzuholen.

Münzen und Packs: Je nach Rang landen andere Belohnungen auf eurem Konto.

Punkte und Belohnungen in Squad Battles

Die Berechnung der Punkte in den Squad Battles ist gar kein Hexenwerk. Je mehr Spiele ihr auf hohen Schwierigkeitsgraden abschließt, desto mehr Punkte erhaltet ihr und desto weiter klettert ihr die Ränge bis unter die Top 200 Spieler weltweit hinauf.

Die Gesamtpunktzahl am Ende jeder Partie errechnet sich aus Faktoren wie dem Spielabschluss, dem Ergebnis, dem Skill-Bonus, geschossenen Toren und einem Schwierigkeitsmultiplikator. Die Formel dafür sieht wie folgt aus und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert:

Schwierigkeitsbonus x (Team-Rating Score + Ergebnis + Skillbonus) + Tore-Bonus

Ihr werdet schnell merken, dass ihr auf niedrigen Rängen viel mehr Punkte bekommt, als wenn ihr beispielsweise schon Gold 1 erreicht habt. Dann solltet ihr zusehen, dass ihr konstant viele Spiele gewinnt, um das Niveau zu halten. Nachfolgend zeigen wir euch eine Tabelle mit allen Rewards in Squad Battles:

Ränge Punkte Rewards Bronze 3 ab 45 Punkten Premium Leihspieler-Pack Bronze 2 ab 901 Punkten Gold-Pack Bronze 1 ab 1279 Punkten 2x Gold-Pack

500 Münzen Silber 3 ab 1.701 Punkten Premium-Gold-Pack

Gold-Pack

1.000 Münzen Silber 2 ab 2.097 Punkten 2x Premium-Gold-Pack

Gold-Pack

2.000 Münzen Silber 1 ab 2.745 Punkten 2x Jumbo-Premium-Gold-Pack

4.000 Münzen Gold 3 ab 3.522 Punkten Jumbo-Premium-Gold-Pack

Prime-Gemischte-Spieler-Pack

5.000 Münzen Gold 2 ab 4.497 Punkten Jumbo-Premium-Gold-Pack

Prime-Gemischte-Spieler-Pack

6.000 Münzen Gold 1 ab 5.790 Punkten Prime-Gemischte-Spieler-Pack

Prime-Electrum-Spieler-Pack

Jumbo-Premium-Gold-Pack

8.000 Münzen Elite 3 ab 8.265 Punkten 2x Seltene-Electrum-Spieler-Pack

Prime-Gemischte-Spieler-Pack

8.000 Münzen Elite 2 ab 10.380 Punkten 2x Seltene-Electrum-Spieler-Pack

Premium-Goldspieler-Pack

14.000 Münzen Elite 1 ab 13.537 Punkten 2x Seltene-Spieler-Pack

26.000 Münzen Rang 200 bis 101 - Seltene-Spieler-Pack

2x Mega-Pack

65.000 Münzen Rang 100 bis 41 - Jumbo Seltene-Spieler-Pack

2x Mega-Pack

65.000 Münzen Rang 40 bis 21 - Jumbo Seltene-Spieler-Pack

2x Seltene-Spieler-Pack

75.000 Münzen Rang 20 bis 2 - Ultimatives Pack

2x Seltene-Spieler-Pack

87.500 Münzen Rang 1 - 2x Ultimatives Pack

2x Seltenes-Mega-Pack

100.000 Münzen

Tipps für den „Squad Battles“-Modus

Mit ein paar einfachen Tricks könnt ihr eure Punkteausbeute in Squad Battles maximieren und große Rewards abgreifen. Nachfolgend liefern wir euch ein paar Tipps, mit denen ihr eure Zeit effizient im Ultimate Team nutzt:

Fordert das Spezial-Team heraus: Jede Woche wird euch in der Gegner-Auswahl oben ein Spezial-Team angezeigt, das von berühmten Fußballern oder anderen Stars zusammengestellt wurde. Hier könnt ihr sogar auf sehr niedrigen Schwierigkeitsgraden mindestens 1.500 Punkte herausholen und das ohne große Mühen.

Saftige Punkte gibt es jede Woche gegen das sogenannte Spezial-Team.

Konzentriert euch auf Siege: Ihr solltet immer versuchen, Siege gegen die KI nach 90 Spielminuten einzufahren. Geht es in die Verlängerung, kostet euch das nur unnötig Zeit. Verliert ihr, erhaltet ihr nur einen Bruchteil der Punkte. Stellt euer Ego hinten an und wählt daher lieber einen Schwierigkeitsgrad aus, der ein Level unter eurem Skill liegt. So solltet ihr jedes Spiel gewinnen können.

Teams mit geringerer Chemie herausfordern: Oftmals stellt die KI einige Spieler auf, die so gar nicht miteinander harmonieren. Gegen Mannschaften, die unter einen Chemie-Wert von 50 fallen, könnt ihr gerne auf höheren Schwierigkeitsgraden spielen. Ihr solltet mit ein paar schnellen Spielern keine Probleme haben, diese Teams zu überrennen und hohe Ergebnisse zu erzielen.

Wichtiger Endspurt: Sonntags morgens um 10:05 Uhr könnt ihr eure Belohnungen abholen. Ihr solltet also am Vorabend noch ein paar Spiele in den Squad Battles absolvieren, damit ihr euren Rang nicht verliert und am Wochenende vielleicht enttäuscht seid.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich an den Squad Battles leider wenig bis gar nichts getan. Trotzdem ist dieser Modus gegen die KI besonders spaßig, da ihr immer gegen neue Teams antretet und euch den Schwierigkeitsgrad so zurechtlegen könnt, wie ihr ihn gerade für eure Stimmung braucht.

