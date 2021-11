von Marco Tito Aronica (Montag, 08.11.2021 - 13:21 Uhr)

Call of Duty: Vanguard | So könnt ihr euren Namen ändern

Egal, warum ihr euren Namen ändern wollt, in Call of Duty: Vanguard ist das im Handumdrehen erledigt. Genau genommen passt ihr euren Anzeigenamen an und könnt euch so aussuchen, wie euch andere Spieler sehen. Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr den Namen ändern könnt und was es mit Umbenennungstoken auf sich hat.

CoD - Vanguard: In wenigen Schritten könnt ihr euren Namen ändern.

So könnt ihr in Call of Duty: Vanguard euren Namen ändern

Wollt ihr euren Namen ändern, funktioniert das sowohl auf der Konsole (PlayStation oder Xbox), als auch auf dem PC auf die gleiche Weise. In den Einstellungen des Spiels findet ihr alle Optionen dazu. Wie ihr auf allen Plattformen dorthin gelangt, lest ihr in dieser kurzen Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Öffnet die Einstellungen im Spiel. Auf dem PC klickt ihr einfach auf die Schaltfläche mit dem Zahnrad am unteren Bildschirmrand, auf der PlayStation drückt ihr die Options-Taste, auf der Xbox die Menü-Taste. Wechselt zum Tab „Konto & Netzwerk“ und wählt hier „Activision-Konto“ aus. Anschließend seht ihr euren Vanguard-Anzeigenamen und eure Activision-ID. Wollt ihr euren Namen ändern, klickt ihr auf „Anzeigenamen ändern“. Gebt euren gewünschten Namen ein und bestätigt die Änderung.

Unter „Activision-Konto“ im Tab „Konto & Netzwerk“ könnt ihr euren Namen ändern.

Wichtig: Nur alle sechs Monate verdient ihr einen sogenannten Umbenennungstoken. Jedes Mal, wenn ihr den Anzeigenamen ändert, verbraucht ihr einen dieser Token. Im letzten Bildschirm seht ihr, wie viele ihr noch zur Verfügung habt. Überlegt euch also gut, welchen neuen Namen ihr tragen wollt, bevor ihr einen Umbenennungstoken einsetzt.

Wollt ihr Freunde hinzufügen, benötigt ihr eure Activision-ID zum Teilen. Diese solltet ihr euch entweder irgendwo notieren oder ihr erreicht sie auf dem selben Weg, der oben in der Schritt-für-Schritt-Anleitung beschrieben ist. Nur mit dieser ID können euch Freunde finden und hinzufügen.

