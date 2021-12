von Ove Frank (Montag, 06.12.2021 - 18:32 Uhr)

PlayStation 5 | SSD in eure PS5 einbauen - so geht's

Jeder Konsolenrocker kennt dieses Problem: Ihr wollt ein neues Spiel zocken, das geht aber nicht, da der Speicher eurer PlayStation 5 schon voll ist. Nun müsst ihr ersteinmal die Anwendung eines anderen Spiels löschen und wenn ihr dieses wiederum zocken wollt, dauert es ewig, es wieder zu installieren - oder vielleicht doch nicht? Eine SSD als zusätzlicher Speicherslot könnte Abhilfe schaffen. In diesem Guide erklären wir euch, wie ihr eine SSD in eure PS5 einbaut und anschließt.

Ihr wollt eine SSD in eure PS5 eibauen, um den Konsolen-Speicher zu erhöhen? So gehts!

Wie kann ich meinen PS5-Speicher upgraden?

Leider geht es recht fix und der Speicherplatz eurer PS5 ist voll. Was nun? Es gibt tatsächlich gleich mehrere Möglichkeiten, eine PS5-Speichererweiterung vorzunehmen: So könnt ihr hierfür einen klassischen USB-Stick, eine externe Festplatte oder eine externe SSD verwenden. Dies ist eine günstige, wenngleich auch nicht ganz einfache Variate.

Die unserer Meinung nach beste Möglichkeit, um euren PS5-Speicher zuverlässig zu erweitern, besteht darin, eine zusätzliche M.2-SSD einzubauen. Anders als es beispielsweise bei eine externen Laufwerken der Fall ist, lassen sich so PS5-Spiele direkt ausführen. Wie ihr das selbst in Angriff nehmen könnt, erklären wir euch hier:

Welche SSDs eignen sich für die PS5-Speichererweiterung?

Es ist eminent wichtig, dass ihr bedenkt, dass Sony die Auswahl der kompatiblen M.2-SSDs sehr einschränkt, sodass euch nur eine überschaubare Auswahl bleibt. Wir stellen euch an dieser Stelle 6 Modelle vor, welche getestet und als funktionierend bestätigt wurden.

Diese SSD-Modelle sind mit der PS5 kompatibel

Adata XPG Gammix S70

Gigabyte Aorus 7000s

Sabrent Rocket 4 Plus

Samsung 980 Pro

Seagate FireCuda 530

WD Black SN850

Das sind Sonys Anforderungen an SSDs

Bevor ihr euch ans Werk macht, solltet ihr euch die Voraussetzungen und Anforderungen vor Augen führen, die Sony an ein kompatibles SSD-Laufwerk stellt.

Format & Standard: M.2, NVMe, PCI Express 4.0. Das sind feststehende Voraussetzungen. Solltet ihr ein PCIe-3.0-Laufwerk einbauen, dann verweigert die PS5 den Start. M.2-SATA-SSDs funktionieren dann ebenfalls nicht. Lesegeschwindigkeit: mindestens 5.500 MB/s. An dieser Stelle ist Sony allerdings großzügiger: Etwas langsamere Laufwerke lassen sich zumeist trotzdem verwenden. Speichermenge: 250 GB bis 4 TB – um für die Zukunft gerüstet zu sein, empfehlen wir hier mindestens 1 TB. Größe der SSD: kleiner als 110 mm (L) × 25 mm (B) × 11,25 mm (H). SSDs mit 25 mm Breite werden nicht unterstützt!

Die Größen von M.2-SSDs sind zudem mit den so genannten M-Schlüsseln codiert. Dabei entsprechen die ersten beiden Ziffern der Breite in Millimetern, der Rest der Länge der SSD. Die PS5 unterstützt die M-Schlüssel Typ 2230, 2242, 2260, 2280 und 22110.

Kühlkörper: ein- oder beidseitig, oberer Kühlkörper unter 8 mm hoch, Gesamthöhe darf maximal 11,25 mm entsprechen.

Schaut euch die folgenden Darstellungen von Sony an, welche die Maximal-Maße für die drei unterschiedlichen Kühler-Varianten zeigen:

Abmessungen: M.2 SSD-Geräte für PS5 mit integriertem Kühlkörper.

Abmessungen: M.2 SSD-Geräte für PS5 zum Anbringen eines einseitigen Kühlkörpers.

Abmessungen: M.2 SSD-Geräte für PS5 zum Anbringen eines doppelseitigen Kühlkörpers.

Was brauche ich jetzt noch, um eine M.2-SSD in meine PS5 einzubauen?

Abgesehen von der PlayStation 5 selbst braucht ihr noch folgende Dinge:

Der Kühlkörper: Der passive Kühlkörper ist bei einigen SSDs zwar bereits eingebaut, bei anderen aber nicht. Sollte dies nicht der Fall sein, oder der Kühlkörper zu groß ist, dann müsst ihr entsprechend selbst nachrüsten. Laut Sony sind sowohl ein- als auch beidseitige Kühlkörper zulässig.

Wir empfehlen an dieser Stelle einen recht günstigen einseitigen Kühlkörper von Icy Box. Hier können wir garantieren, dass alles läuft.

Sucht ihr einen beidseitigen Kühlkörper, dann empfehlen wir jenen von Thermal Grizzly. Dieser bietet ein gutet Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ein geeigneter Schraubendreher: Hier funktionieren die meisten handelsüblichen Kreuz-Schraubenzieher. Wollt ihr ein fancy sein, dann könnt ihr auch einen PH0-Aufsatz aus einem Feinmechaniker verwenden. Die entsprechende Software: Seit dem 15.09.2021 ist die Beta-Firmware für die PS5 nicht länger notwendig. Habt ihr die neueste reguläre System-Software auf eure PS5 geladen, so reicht dies völlig aus.

So könnt ihr in 10 Minuten eine SSD in die PS5 einbauen

Wir erklären euch nun, wie ihr in nur wenigen Minuten erfolgreich eine M.2-SSD selbst in eure PlayStation 5 einbaut, um so euren Speicherplatz merklich zu erweitern.

Mehr Speicher für die PS5: So einfach geht's

Schritt 1: Den Arbeitsplatz vorbereiten

Bereitet eine ebene und saubere Arbeitsfläche vor: Ein einfacher sauberer Tisch dürfte hierfür völlig reichen. Sorgt für eine gute Belichtung: Ihr müsst gut sehen können, um beim Schrauben und Einsetzen der SSD keinen Fehler zu begehen. Sorgt für eine weiche Unterfläche: Hierfür könnt ihr ein Handtuch oder Ähnliches verwenden, um eure PS5 vor Kratzern zu schützen. Erdet euch: Berührt mit eurer Hand vorab ein Heizungsrohr oder eine andere geerderte Metallfläche und tragt am besten keine Wollocken. Die Gefahr, dass ihr eurer Hardware durch eine elektrostatische Entladung schadet ist zwar sehr gering, aber wir sollten kein unnötiges Risiko eingehen.

Schritt 2: Eure SSD vorbereiten

Sollte eure SSD bereits über einen Kühlkörper verfügen, dessen Maße auch mit der PS5 kompatibel sind, dann könnt ihr diesen Schritt einfach überspringen. Andernfalls folgt ihr einfach der dem Kühlkörper beiliegenden Anleitung, um diesem mit der SSD zu verbinden. Normalerweise müsst ihr den Kühlkörper mit selbstklebenden Wärmepads an der SSD befestigen. Beidseitige Kühlkörper hingegen werden in der Regel miteinander verschraubt.

Wirklich komplex ist das ganze nicht. Dennoch solltet ihr die beiden folgenden Dinge beachten: Lasst den Hersteller-Aufkleber auf der SSD. Passt zudem auf, dass der Kühkörper weder die Kerbe auf der einen noch die Kontakte auf der anderen Seite der SD überragt.

Ihr müsst den Kühlkörper mit den selbstklebenden Pads an die SSD befestigen.

Schritt 3: Eure PlayStation 5 vorbereiten

Stellt nun sicher, dass sich keine Disc mehr im Blu-Ray-Laufwerk eurer Konsole befindet und dass diese vollständig ausgeschaltet und von allen Kabeln losgelöst ist. Legt die Konsole nun mit der Oberseite nach unten auf eure Arbeitsfläche. Schaut auf die Konsolenrückseite und hebt jetzt die untere Ecke der Abdeckungen wenige Milimeter kräftig an und schiebt währenddessen die gesamte Schale ruckartig nach links. Mit einem Klacken sollte sich die Oberschale nun ablösen lassen.

Löst mit einem Klacken die Bodenplatte von der Rückseite der PlayStation 5 ab.

Schritt 4: Die SSD in die PS5 einbauen

Löst als erstes mit dem Schraubenzieher das längliche Slotblech ab, welches sich neben dem großen Lüfter befindet. Hierunter liegt der Slot für die SSD. An dem dem Einschub gegenüberliegende Ende, findet ihr eine Schraube. Diese löst ihr und nehmt sie dann sowie den darunterliegenden Abstandhalter heraus. Im Schacht befinden sich nun mehrere beschriftete Löcher. Legt den Abstandhalter in die zur Größe der SSD passenden Vertiefung. Normalerweise ist dies die 80, da die meisten SSDs mit dem 2280er-Format ausgestattet sind.

Löst das längliche Slotblech ab, danach noch die zusätzliche Schraube und nehmt dann den Abstandhalter heraus.

Schiebt jetzt eure SSD (auf der dem Lüfter zugewandten Seite) mit den Kontakten voran in den Slot. Wenn sie im Slot steckt, ragt die SSD etwas nach oben. Drückt nun die SSD vorsichtig nach unten, sodass sie mit der Kerbe auf dem Abstandhalter aufliegt. Hier müsst ihr vor allem darauf achten, dass die SSD nicht aus dem Slot rutscht. Schraubt diese an der Kerbe in den Abstandhalter sowie in das darunterliegende Gewinde. Wenn alles festsitzt, könnt ihr nun das Slotblech wieder festschrauben und die Gehäuseplatte anbringen.

Die SSD in den SSD-Schacht einsetzen und ans entsprechende Loch festschrauben.

Schritt 5: Die SSD in der angeschalteten PS5 einrichten

Habt ihr Schritt 4 abgeschlossen, dann könnt ihr eure PS5 wieder an euer Fernsehgerät sowie ans Stromnetz anschließen. Beim ersten Start der Spielekonsoe wird die neue SSD sogleich erkannt. Habt ihr dann bestätigt, dass die SSD formatiert werden sol, wird anschließend eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Einige Sekunden später startet die PSe ganz normal.

Die PS5-Software fordert nun als erstes, dass ihr die M.2-SSD formatiert.

Geht ihr in die Einstellungen und wählt den Reiter "Speicher" aus, dann könnt ihr jetzt angeben, ob Spiele standardmäßig auf der PS5-eigenen SSD (der reguläre Konsolenspeicher) oder auf der neueingebauten SSD (M.2-SSD-Speicher) installiert werden sollen. Für PS4- und PS5-Spiele könnt ihr dies dabei separat bestimmen.

Den Standard-Installationsort für PS4- und PS5-Spiele könnt ihr separat festlegen.

In euren Einstellungen könnt ihr unter den Reitern "Speicher" -> "Konsolenspeicher" ein oder mehrere Spiele gleichzeitig von der internen SSD auf die neueingebauten M.2-SSD verschieben. In diese Richtung geht das in der Regel sehr schnell und dauert zumeist nur Sekunden. Andersherum wiederum, von der M.2-SSD auf die interne SSD zu verschieben, dauert es hingegen merklich länger - je nach Datenmenge dauert es mehrere Minuten.

Wählt die Spiele aus, die ihr auf den M.2-SSD-Speicher zu verschieben gedenkt.

Jetzt ist alles erledigt und ihr könnt nun die Speichererweiterung eurer PS5 frei nutzen. Viel Spaß dabei!

Kann ich den PS5-Speicher mit einem externen USB-Laufwerk erweitern?

Es war und ist grundsätzlich möglich, PS4-Spiele auf der PS5 von externen Laufwerken aus zu spielen - obgleich dies längere Ladezeiten bedeutet. Seit dem PS5-Software-Update vom 14.04.2021 könnt ihr auch externe Festplatten mit erweiterten Funktionen nutzen. Daher ist es seitdem möglich, PS5-Spiele auf kompatible externe USB-Laufwerke zu verschieben.

Dies bedeutet, dass ihr diese Games von dort aus zwar nicht spielen, sie aber archivieren könnt. Solche USB-Laufwerke können daher als Zwischenlager für aktuell nicht benötigte/genutzte Spiele, die ihr euch aber für einen späteren Download aufsparen wollt, genutzt werden und als solche sehr praktisch sein.

Wie genau ihr für den Speicher eurer PlayStation 5 mit einer externen Festplatte erweitert und welche USB-Laufwerke kompatibel sind, erklären wir euch im verlinkten Guide.

Ein kleiner Trick, um Speicher auf der PS5 zu sparen

Wir empfehlen euch generell, den geringen Speicherplatz eurer PlayStation 5 möglichst effizient zu nutzen. Die sinnvollsten Maßnahmen bestehen darin, euch eine M.2-SSD zur Speichererweiterung, bzw. einen externen Datenträger zum Auslagern von Spielen zu besorgen.

Grundsätzlich aktiv Spiele zu löschen, die ihr schon länger nicht mehr gezockt habt, kann zusätzlich Leistung bringen, da sehr volle SSDs oft wesentlich schlechter performen als solche, die freien Speicher übrig haben.

Wollt ihr kein Geld ausgeben, aber dennoch Speicher sparen, dann könnt ihr noch die automatischen Trophäen-Videos und Screenshots deaktivieren. Diese Medien häufen sich über die Zeit hinweg ziemlich an und können so ordentlich Speicher fressen. Wollt ihr dieses Feature deaktivieren, müsst ihr wie folgt vorgehen:

Wählt die Einstellungen (das Zahnrad oben rechts) an. Geht jetzt auf den Reiter "Aufnahmen und Übertragungen". Als letztes geht ihr links auf den Reiter "Trophäen" und stellt dort eure bevorzugte Einstellung aus.

So deaktiviert ihr eurer PS5 die automatischen Trophäen-Videos und Screenshots.

War dieser Guide zum Einbau einer M.2-SSD in eure PlayStation 5 hilfreich? Habt ihr alles, wie beschrieben hinbekommen und konntet so euren Speicherplatz erweitern? Oder hattet ihr irgendwelche Probleme dabei? Dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion@spieletipps.de und wir werden versuchen, euch zu helfen.