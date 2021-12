von Ove Frank (Donnerstag, 09.12.2021 - 11:40 Uhr)

Zum perfekten Gaming-Erlebnis gehören nicht nur eine funktionierende Spiele-Konsole, ein gutes Fernsehgerät und schöner Sound, sondern im im Idealfall auch ein herausragender Controller. Für Solche Profi-Controller ist die Firma SCUF Gaming bekannt. Aber bedienen sie auch die neue PlayStation 5? Über diese Frage und alles, was ihr sonst noch dazu wissen müsst, klären wir euch im Folgenden auf.

SCUF Gaming Controller für die PlayStation 5? Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst.

Was ist SCUF-Gaming?

SCUF Gaming oder auch einfach nur SCUF ist ein seit 2011 tätiges, internationales Unternehmen mit Sitzen in den USA und Großbritannien, welches sich auf die Optimisierung von Gaming-Controllern spezialisert. Dabei ist das Unternehmen vor allem für seine eigenen Innovationen und seine zukunftsweisenden Ideen bekannt. Bis heute hat das Unternehmen mehr als 160 Patente angemeldet.

Ihre Gamepads sind meist ergonomischer und besser auf die Spieler selbst zugeschnitten als die Controller der eigentlichen Konsolen wie der neue DualSense der PlayStation 5. Neben der verbesserten Ergonomie weisen die Gamepads von SCUF Gaming oftmals zusätzliche Tasten auf, um so mehr Funktionen zu bieten und den Spielern schnellere und präzisere Handlungsoptionen zu gewährleisten.

Hierdurch sind die Controller von SCUF gerade bei Profis extrem beliebt. Aussagen des Unternehmens zufolge verwenden derzeit über 80 Prozent aller professionellen Gamer SCUF-Gamepads, um das Optimum aus dem jeweiligen und aus sich selbst herauszuholen. Paddle-Buttons an der Unterseite des Controllers beispielsweise erlauben den Spielern ihre Daumen auf den Thumbsticks zu behalten und dennoch nötige Tastenbefehle einzugeben, um so schneller und präziser zu agieren.

Gerade unter Profis sind die Gamepads von SCUF Gaming sehr gefragt. (Bildquelle: SCUF Gaming)

Gibt es auch einen SCUF-Controller für die PS5?

Bislang war es so, dass ihr mit SCUF-Gamepads auf der PS5 nur PS4-Titel spielen konntet. Dank der Abwärtskompatibilität konntet ihr auf der PlayStation 5 zwar PS4-Titel wie God of War, Ghost of Tsushima oder The Last of Us 2 zocken, exklusive PS5-Spiele wie Ratchet and Clank: Rift Apart oder das Demon's Souls Remake ließen sich damit aber nicht spielen. Bis jetzt!

Für die Sony-Jünger unter euch, die mit dem Gedanken spielen, sich nun einen SCUF-Controller anzuschaffen, der auch mit der PlayStation 5 kompatibel ist, aber nicht wissen, ob es einen solchen Controller derzeit gibt, haben wir gute Nachrichten: Ja, SCUF Gaming bietet inzwischen auch einen hauseigenen PS5-Controller an!

Mit der Reflex-Reihe erschien pünktlich zur Weihnachtszeit 2021 eine neue Gamepad-Generation, welche auch mit der PS5 kompatibel ist. Darüber hinaus könnt ihr diese neuen Gamepads auch auf eurem PC nutzen.

SCUF Reflex Controller auf der PS5 nutzen

Die Reflex-Reihe aus dem Hause SCUF Gaming ist die neueste Gamepad-Generation des innovativen Unternehmens. Diese neuen Controller verfügen über die gleichen Funktionen des DualSense-Controllers. Hinzukommen allerdings auch einige eigene Funktionen und neue Tasten, welche euch mehr Möglichkeiten und eine höhere spielerische Flexibilität bieten, um die Steuerung eines Spiels euren eigenen Vorstellungen ideal anzupassen.

Bei Reflex handelt es sich um eine Reihe, es gibt also mehrere Modelle. Das ist auch gut so - SCUF Gaming ist für Qualitätsarbeit bekannt und Qualität hat bekanntlich ihren Preis. Wirklich kostengünstig sind ihre Gamepads nicht, das gilt auch für die Reflex-Reihe. Diese besteht aus drei verschieden Modellen zu unterschiedlichen Preisen. Entsprechend der Preisgattung verfügen diese Gamepads über mehr oder eben weniger Funktionen.

Was bietet die SCUF Reflex Reihe?

Mit den neuen SCUF-Controllern kommen auch folgende Funktionen und Innovationen:

Konfigurierbare Paddles: Auf eine möglichst schnelle Reaktionszeit ausgelegt, sind die neu entworfenen Paddles ergonomisch platziert, um euch eine optimale Performance und ein möglichst natürliches Gefühl zu gewähren. Ihr könnt diese Paddles selbst konfigurieren und sie beliebig mit Aktionen belegen, damit eure Daumen an den Controll-Sticks bleiben können, was euch schnellere Reaktionen ermöglicht. Adaptive oder Instant-Trigger: Durch dynamische Widerstandsstufen wird das Gefühl verschiedener Interaktionen simuliert, welche sich je nach Genre und Aktion des jeweiligen Spiels anpassen. Reflex FPS wiederum ersetzt die adaptiven Trigger mit dedizierten Instant-Triggern. Diese ermöglichen kurze mauskickartige Aktionen. Gerade für Shooter sind schnelle und kurze Bewegungen extrem wichtig und nützlich. Performance-Griff: Das ergonimische Design von Reflex ist auf Komfort und Griffigkeit ausgelegt. Der Griff hat dementsprechend unterschiedliche Höhen, welche euch auch bei langen Sessions eine angenehme Rutschfreiheit gewähren sollen. Der Performance-Griff ist ausschließlich bei Reflex Pro und Reflex FPS verfügbar. Profil-Switch: Da sich Spiele entsprechend ihrer Genres in ihrer Steuerung und Handhabung teils stark unterscheiden können, bietet euch SCUF Gaming hier eine sehr nützliche Funktion. Ihr könn bis zu 3 unterschiedliche Paddle-Konfigurationen speichern und zwischen diesen mit nur einem Knopf-Druck hin- und herwechseln. Die LED auf der Rückseite des Controllers ändert entsprechend die Farbe, damit ihr immer wisst, welches Profil gerade aktiv ist. Austauschbare Thumbsticks: Entsprechend des Genres und der geforderten Schwerpunkte der jeweiligen Spiele bietet euch SCUF Gaming unterschiedliche und austauschbare Thumbsticks. Kurze und konkave Thumbsticks sind auf schnelle Moves ausgelegt, während lange und gewölbte einen längeren Weg und bessere Präzision bieten. Ihr könnt beliebig kombinieren, um aus euch in jedem Spiel das Maximum herauszuholen. Abnehmbare Faceplate: Ihr könnt die Thumbsticks oder den Look eures Controllers in nur wenigen Sekunden wechseln, bzw. ändern. Die abnehmbare Faceplate ermöglicht euch ganz mühelos Controller-Konfigurationen und Personalisierungen vorzunehmen.

Die Faceplate des SCUF Reflex Controllers lässt sich leicht abnehmen, um Personalisierungen vorzunehmen.

Technische Daten der SCUF Reflex Reihe

Kompatibilität: PlayStation 5, Windows 7+, MacOS Catalina +, iOS 10+, Android

Gewicht: 300 Gramm

Verbindung: Kabellos (Bluetooth), Kabel (USB-C)

Maße: 160 x 105,92 x 66mm

Ports: USB-C, 3,5mm-Stereo-Kopfhöreranschluss

Thumbstick-Layout: Symmetrisch

Reichweite Funkverbindung: Bis zu 12m

Garantie: 6 Monate (180 Tage)

Wollt ihr beim Zocken nicht nur über eine gute und präzise Steuerung verfügen, sondern auch noch den idealen Sound spüren, dann empfehlen wir euch an dieser Stelle das PULSE 3D-Wireless Headset. Dieses ist auch mit den neuen SCUF-Controllern kompatibel und rundet euer ultimatives Gaming-Erlebnis perfekt ab.

Die Reflex-Modelle im Vergleich

Je nachdem was eure persönlichen Präferenzen und monetären Möglichkeiten sind, ist es sicherlich praktisch, dass die Reflex-Reihe mit drei verschiedenen Modellen auffährt, sodass ihr eine bessere Chance habt, den für euch idealen PS5-Controller abzustauben. Alle Modelle sind dabei in mehreren verschiedenen Farben erhältlich. Wir stellen euch hier alle drei Controller in einer fixen Übersicht einmal vor:

SCUF Reflex (Base)

Ober- und Unteransicht des SCUF Reflex Base Controllers.

Preis: 219,99€ Konfigurierbare Paddles Ja Performance-Griff Nein Adaptive Trigger Ja Instant-Trigger & Bumper Nein Austauschbare Thumbsticks Ja Bluetooth-Verbindung Ja Vibrationsmodule Ja Mute-Taste Ja On-Board-Profile Ja USB-C Ja Personalisierung Nein SCUF Reflex (Base) kaufen Link zum Shop

SCUF Reflex Pro

Ober- und Unteransicht des SCUF Reflex Pro Controllers.

Preis: 239,99€ Konfigurierbare Paddles Ja Performance-Griff Ja Adaptive Trigger Ja Instant-Trigger & Bumper Nein Austauschbare Thumbsticks Ja Bluetooth-Verbindung Ja Vibrationsmodule Ja Mute-Taste Ja On-Board-Profile Ja USB-C Ja Personalisierung Nein SCUF Reflex Pro kaufen Link zum Shop

SCUF Reflex FPS

Ober- und Unteransicht des SCUF Reflex FPS Controllers.

Preis: 269,99€ Konfigurierbare Paddles Ja Performance-Griff Ja Adaptive Trigger Nein Instant-Trigger & Bumper Ja Austauschbare Thumbsticks Ja Bluetooth-Verbindung Ja Vibrationsmodule Nein Mute-Taste Ja On-Board-Profile Ja USB-C Ja Personalisierung Nein SCUF Reflex FPS kaufen Link zum Shop

Wenn ihr noch weitere Fragen zum Thema SCUF-Controller für die PlayStation 5 habt oder etwas an diesem Artikel unklar war, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an redaktion@speieletipps.de und wir werden schauen, ob wir euch weiterhelfen können.