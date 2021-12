von Marco Tito Aronica (Donnerstag, 09.12.2021 - 12:18 Uhr)

Halo Infinite stellt die klassische Kampagne des Shooters ordentlich auf den Kopf und das hat auch Einfluss auf die Spielzeit aller Missionen. Wir zeigen euch hier, wie viel Umfang ihr erwarten könnt und welche Kapitel ihr als Master Chief angeht.

Wie hoch fällt die Spielzeit der Kampagne von Halo Infinite aus? Wir verraten es euch!

Spieldauer der Kampagne von Halo Infinite

Halo-Veteranen werden etwas verwundert sein, wenn sie die Kampagne starten. Anstatt euch in klassischer Schlauchlevel-Manier durch die Missionen und Kapitel zu führen, könnt ihr in den meisten Fällen eine offene Spielwelt erkunden und selber entscheiden, was ihr als Nächstes tut. Die Spielzeit der Kampagne ist sehr variabel, wie folgende Zahlen zeigen:

Kampagne mit Fokus auf Hauptmissionen: 8 bis 12 Stunden je nach Schwierigkeitsgrad

Komplettierung der Kampagne mit allen Sammelobjekten (100 %): 40 bis 50 Stunden

Folgt ihr strikt den Hauptmissionen der Kampagne, bewegt sich die Spieldauer mit circa 8 bis 12 Stunden etwa im Durchschnitt aller vorherigen Halo-Kampagnen. Ihr könnt allerdings viel Zeit mit Infinite verbringen, wenn ihr alle optionalen Ziele abschließt und euch auf die Suche nach allen Sammelobjekten macht. Dann seid ihr locker 40 bis 50 Stunden beschäftigt – eine ordentliche Spielzeit!

Selbst auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“ ist die Kampagne ganz schön knackig schwer. Schraubt ihr die Schwierigkeit hoch, werdet ihr natürlich auch ein paar mehr Stunden in den Missionen verbringen.

Alle Missionen und Kapitel

15 Hauptmissionen müsst ihr in der Kampagne von Halo Infinite bestreiten.

Die Kampagne leitet euch durch insgesamt 15 Hauptmissionen. An dieser Stelle sprechen wir eine leichte Spoiler-Warnung aus, da die Namen der Kapitel eventuell Details zur Geschichte verraten können. Das sind alle Missionen in Halo Infinite:

Kriegsschiff Gbraakon Gründung Tremonius-Außenposten Der Turm Rückeroberung Ausgrabungsstelle Konservatorium Spitze Pelican am Boden Die Sequenz Die Kommandospitze Archiv Die Straße Haus der Abrechnung Stilles Auditorium

Warum Halo Infinite ein starkes Comeback liefert, leider aber nie den Thron der Sci-Fi-Shooter erreicht, erfahrt ihr in unserem Test. Ihr wollt nur die Kampagne spielen und die Geschichte erleben? Dann empfehle ich ein „Game Pass“-Abonnement. Die Spielzeit von 8 bis 12 Stunden solltet ihr locker innerhalb eines Monats unterbringen können. Der Multiplayer ist sowieso Free-to-Play.

