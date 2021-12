von Ove Frank (Montag, 13.12.2021 - 18:02 Uhr)

PlayStation 5 | PS5-Controller an PC anschließen - so geht's

Heutzutage ist es eigentlich normal, dass die Controller der neuen Konsolen nicht nur mit diesen, sondern auch mit dem PC kompatibel sind. Aber gilt das auch für den DualSense-Controller der PlayStation 5? In diesem Beitrag erklären wir euch, was ihr diesbezüglich wissen müsst und wie ihr den DualSense mit eurem PC verbindet.

In diesem Beitrag zeigen wir euch, wie ihr den DualSense-Controller eurer PS5 mit eurem PC verbindet.

Der PS5-Controller als Gamepad-Alternative für den PC

Der DualSense-Controller, welcher zur PlayStation 5 gehört, bietet euch nicht nur auf der neuen Sony-Konsole ein intensives Gaming-Erlebnis, sondern auch auf dem PC. Wollt ihr auf eurem Rechner zocken, zieht aber ein gutes Gamepad Maus und Tastatur vor, bietet sich auch hierfür der Kauf eines Sony DualSense Controllers an.

Ihr könnt euch folglich auch den Kauf eines neuen Gamepads sparen, seid ihr bereits im Besitz einer PlayStation 5 sowie des mitgelieferten DualSense-Controllers. Nutzt diesen doch einfach für beide Plattformen - in beiden Fällen habt ihr ein wunderbares Gamepad.

DualSense Wireless-Controller [PlayStation 5 ]

Sucht ihr nach einer Controller-Alternative, die dennoch mit eurer PS5 kompatibel sein soll, dann können wir euch die neue Reflex-Reihe von SCUF Gaming empfehlen. Wollt ihr mehr über diesen Profi-Controller, dessen Funktionen sowie Preis erfahren, dann klickt auf unseren verlinkten Guide.

Mit dem DualSense auf eurem PC spielen

Den Controller eurer PlayStation 5 mit dem PC zu verbinden geht eigentlich ganz leicht. Hierfür müsst ihr einfach das reguläre entsprechende Kabel verwenden, wobei es dabei zwei Möglichkeiten gibt:

Ihr schließt den DualSense mit einem USB-C- auf USB-A-Kabel oder USB-C- auf USB-C-Kabel an den Rechner an - je nachdem, welche Anschlüsse und Kabel euch bei eurem Rechner zur Verfügung stehen. Ein USB-A- auf USB-C-Kabel bekommt ihr bei der PS5-Konsole übrigens regulär hinzu.

Amazon Basics - USB C Kabel auf USB Typ A, USB 3.1, 2. Generation, 0,9 m, Weiß

Habt ihr den DualSense durch euer Kabel dann mit dem PC verbunden, ist auch alles erledigt, was es zu tun gilt, um mit eurem PS5-Controller auf dem PC zu zocken. Der Controller ist nun einsatzbereit und ihr könnt direkt anfangen.

Verbindet ihr euren PS5-Controller per mit eurem PC, könnt ihr unter den Einstellungen sehen, ob alles geklappt hat.

Der DualSense-Controller der PlayStation 5 bietet im übrigen eine Abwärtskompatibilität und kann dementsprechend mit den Vorgänger-Generationen der Sony-Konsole verbunden werden. Wollt ihr wissen, wie ihr den PS5-Controller an die PS4 und die PS3 anschließen könnt, dann lest unseren verlinkten Guide.

PS5-Controller über Bluetooth mit dem PC verbinden

Bevorzugt ihr es, ohne Kabel am PC zu spielen, wollt aber dennoch euren DualSense nutzen, dann könnt ihr diesen auch einfach über Bluetooth verbinden. Dafür muss der PC entweder intern über Bluetooth verfügen, oder ihr nutzt einen Bluetooth-Adapter. Empfehlen können wir hier den Mini Bluetooth USB Adapter von Techkey.

Bluetooth Adapter 5.0 für Windows 10/8/8.1/7

Verfügt euer Rechner nun über Bluetooth und kann somit mit dem DualSense-Controller verbunden werden, geht ihr folgendermaßen vor:

Ihr geht am PC in die "Einstellungen" auf "Geräte" und dort auf "Bluetooth- und andere Geräte". Im Menü aktiviert ihr nun die Bluetooth-Funktion, sollte sie noch nicht aktiviert sein. Damit der DualSense vom Rechner auch als Bluetooth-Gerät erkannt und verbunden werden kann, gilt es für euch, auf dem Controller nun gleichzeitig den PlayStation-Button (mittig unterm Touchpad) und Share-Button (oben links vom Touchpad) gedrückt zu halten. Fangen dann die LEDs um das Touchpad herum zu blinken an, gibt der Controller seine Verbindung frei. Nun sollte in der laufenden PC-Suche der DualSense als "Wireless Controller" angezeigt werden. Habt ihr diesen ausgewählt, wird die Verbindung hergestellt und der PS5-Controller ist auf eurem PC nun einsatzbereit.

Wollt ihr eueren PS5-Kontroller via Bluetooth mit dem PC verbinden, müsst ihr zunächst eure Bluetooth-Einstellungen öffnen.

Ist der PS5-Controller dann mit eurem PC verbunden, bedeutet das aber nicht automatisch, dass er auch von allen Spielen als Eingabegerät erkannt wird. Viele PC-Spiele sind nämlich auf Microsofts XInput-Treiber ausgelegt, während der DualSense hingegen auf den DirectInput-Treiber setzt.

PlayStation 5-Controller mit Steam verwenden

Der Umstand, dass Steam den PS4- sowie generische PC-Controller unterstützt, kommt auch dem PS5-Controller zugute. Nachdem ihr den DualSense also mit eurem PC verbunden habt, öffnet ihr Steam. Geht ins Menü, öffnet dort die "Einstellungen" und dann "Controller". Hier nun sollte auch der PS5-Controller aufgelistet sein.

Wichtig: Der DualSense ist mit einem anderem Namen dort aufgelistet.

Klickt ihr auf den Menüpunkt des Controllers, dann könnt ihr danach die Tastenbelegung neu anpassen. Habt ihr eure Tastenbelegung dann abgeschlossen, könnt ihr die Config abspeichern und individuell benennen. Nun sollte euer PS5-Controller ebenfalls mit euren Steam-Spielen funktionieren.

Ihr könnt euren PS5-Controller auch für eure Steam-Spiele nutzen.

Wollt ihr die Features des PS5-Controllers am PC benutzen, dann müsst ihr den DualSense über den Beta-Clienten von Steam nutzen. Vibration, Trackpads, LED und selbst der Gyroskop-Sensor vom PS5-Controllers werden dabei unterstützt. Die adaptiven Trigger funktionieren derzeit allerdings noch nicht.

Für den Beta-Clienten von Steam geht ihr wie folgt vor:

Klickt im Steam-Menü oben links auf das Steam-Symbol. Wählt hier „Einstellungen“. Geht nun im neuen Fenster auf den Reiter „Accounts“. Jetzt klickt ihr unter dem Punkt „Betateilnahme“ auf die Schaltfläche „Ändern“. Wählt im Aufklappmenü „Steam Beta Update“ aus und bestätigt es mit „Ok“. Startet nun Steam neu. Steam sollte nun automatisch ein Update herunterladen.

Um sicherzustellen, dass alles funktioniert hat, könnt ihr es in den Steam-Optionen überprüfen:

Verbindet den PS5-Controller jetzt mit eurem PC. Öffnet die Einstellungen von Steam. Öffnet das Fenster „Controller“. Wählt „Allgemeine Controllereinstellungen“ aus. Wenn es keine Probleme gibt, wird der DualSense von Steam nun unter erkannte Controller“ angezeiht und ihr solltet das geöffnete Fenster bereits mit diesem bedienen können.

PS5-Controller am PC

Den PS5-Controller bei Games außerhalb von Steam verwenden

Wollt ihr den PS5-Controller auch beispielsweise bei euren Spielen aus dem Epic Games Store verwenden, dann müsst ihr dafür ebenfalls Steam zur Hilfe nehmen. Öffnet Steam und klickt auf den Reiter „Spiele“. Anschließend müsst ihr den Menüpunkt „Steam-fremdes Spiel meiner Bibliothek hinzufügen...“ auswählen. Achtung: Das funktioniert nur wenn ihr als Admin angemeldet seid.

Es erscheint nun eine Liste mit all euren Programmen auf dem Computer. In den meisten Fällen könnt ihr dort das gewünschte Spiel auswählen und hinzufügen. Im Anschluss daran könnt ihr mit dem PS5-Controller das gewünschte Game spielen - Steam fungiert dabei als eine Art Vermittler oder Brücke.

Hat euch unser Guide zum Anschließen des PS5-Controllers an den PC geholfen und ihr könnt nun mit eurem DualSense auf eurem Rechner zocken? Oder hattet ihr irgendwelche Probleme und etwas hat nicht so funktioniert wie hier beschrieben? In diesem Fall könnt ihr uns gerne eine Mail an redaktion@spieletipps.de schreiben und wir werden sehen, wie wir euch weiterhelfen können.