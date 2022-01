von Ewelina Walkenbach (Montag, 10.01.2022 - 14:21 Uhr)

Mit unseren Tipps zu Wordle helfen wir denjenigen unter euch, die nicht alle englischen Wörter kennen und dennoch bei dem Hype-Spiel mitmachen möchten. Es gibt ein paar Vorgehensweisen und Tools, die euch beim Suchen der Wörter unterstützen werden.

Hier gelangt ihr direkt zu Wordle

Offizielle Anleitung zu Wordle

Zu den wichtigsten Tipps gehört es, sich mit den Regeln von Wordle zu befassen. Der Haken ist, dass nicht alle erwähnt werden. Ihr bekommt lediglich eine Kurzanleitung zum Spiel. Diese besagt Folgendes:

Ihr habt sechs Versuche, um das Wort herauszufinden. Nach jeder Worteingabe ändert sich die Farbe der Kacheln und gibt euch so Hinweise darauf, ob die Buchstaben in dem gesuchten Wort enthalten sind. Es wird erklärt, welche Bedeutung die Farben haben.

Grün zeigt, dass der Buchstabe an dieser Stelle richtig ist. Gelb besagt, dass der Buchstabe im Wort enthalten ist, aber an einer anderen Stelle vorkommt. Grau gibt euch den Hinweis, dass der Buchstabe überhaupt nicht im Wort vorkommt.

Ungeschriebene Regeln die helfen

Ein Buchstabe kann öfter in einem Wort vorkommen. Darauf wird euch allerdings nicht unbedingt ein farblicher Hinweis gegeben. Das passiert nur dann, wenn in eurem eingegebenen Wort der Buchstabe ebenfalls zwei Mal vorkommt. Beispiel: Die Lösung ist QUEEN und ihr gebt BEECH ein. In diesem Fall wäre das erste E in BEECH gelb und das zweite grün.

Ein großer Vorteil ist, dass ihr kein Wort eingeben könnt das nicht existiert bzw. nicht in der Wordle-Liste enthalten ist. Daraufhin wird euch das Spiel den Hinweis geben „Not in word list“. Die Eingabe wird nicht als Versuch gewertet, also macht euch keine Sorgen, wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob es sich tatsächlich um ein Wort handelt.

Wenn euch Wordle zu einfach ist, könnt ihr über das Zahnrad oben rechts den Hardmode einschalten. Dadurch könnt ihr in euren folgenden Versuchen nur Wörter eintragen, welche die gelben und grünen Buchstaben enthalten. Für die einen ist es Hardmode, für andere eine Hilfe, zumindest diese Hinweise nicht zu vergessen.

Diese Statistiken könnt ihr bei Wordle nur so lange einsehen, bis ihr eure Cookies gelöscht habt. Danach beginnt die Zählung bei Null.

Die wichtigsten Tipps zu Wordle

Bei Wordle zu cheaten macht keinen Spaß, denn die Herausforderung wäre damit komplett verloren. Die folgenden Tipps werden euch allerdings dabei helfen, die Lösung zu finden.

Offensichtlich und dennoch erwähnenswert ist, dass ihr alle Hinweise beachten müsst. Ein Versuch ist nur dann verschwendet, wenn ihr irgendeinen Hinweis überseht. Beachtet ihr alles, sind sechs Versuche in der Regel komplett ausreichend. Doch auch hierfür haben wir einen Tipp.

Konzentriert euch bei der Eingabe der Buchstaben immer auf die Farben auf der Tastatur . So sollte euch kein Hinweis entgehen. Beachtet dabei insbesondere die grauen Farben. Uns ist aufgefallen, dass insbesondere diese untergehen können. Wenn ihr beim Eintippen die Farbe bewusst wahrnehmt, sollte euch spätestens dann auffallen, das ihr einen Buchstaben bereits verwendet habt.

Benutzt mindestens bei den ersten zwei Versuchen keine Wörter, in denen ein Buchstabe öfter vorkommt . Diese tragt ihr erst ein, wenn ihr euch teilweise sicher seid, dass sie die Antwort sind. Auch, wenn das gesuchte Wort eine Buchstabenwiederholung enthält, eignen sich solche Wörter nicht dazu, Buchstaben auszuschließen.

Benutzt als erstes Wort eines, das am besten mehr als ein Vokal enthält. Zudem sollte es nach Möglichkeit die gängigsten Konsonanten enthalten. Verzichtet beim ersten Versuch zum Beispiel auf Wörter mit X, Q oder Z. Diese Buchstaben kommen seltener vor. Fokussiert euch zunächst darauf, eure Suche einzugrenzen und darauf, die häufigsten Buchstaben auszuschließen. Weiter unten findet ihr eine Liste mit den besten Wörtern für den Anfang.

Es gibt Wortgeneratoren, die euch dabei helfen, das richtige Wort zu finden. Es sind zum Beispiel sogenannte Scrabble-Hilfen , die euch Wörter nach euren Suchbedingungen anzeigen. Eine Seite, die wir euch hierfür empfehlen können ist Wordtips. Solche Wortfinder liefern euch aber keine Antworten. Ihr müsst weiterhin die Hinweise von Wordle auswerten.

Versucht nach Möglichkeit die Regeln für gängige Buchstabenabfolgen im Englischen zu beachten. Zum Beispiel kommt meistens nach einem Q der Buchstabe U. Die Buchstabenreihenfolge EA ist gängiger als AE. Der Buchstabe Z wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am Ende eines Wortes auftauchen usw. Natürlich gibt es bei solchen Regeln auch Ausnahmen.

Benutzt keine Wörter, die in den letzten Tagen bereits die Lösung waren. Sie werden nicht so schnell wieder die Wörter des Tages sein. Wenn sie euch allerdings dabei helfen, die Suche einzugrenzen, solltet ihr sie verwenden.

Beste Wörter für den Anfang

Das Netz ist sich einig darüber, dass manche Wörter zum Start besonders geeignet sind. Dazu zählen unter anderem die folgenden:

ADIEU

ALONE

ANIME

ARISE

CARES

CREAM

IRATE

LARES

MEDIA

ORATE

PAGER

RADIO

RAISE

RALES

RATES

REACT

SAINE

SIRED

SLATE

SOARE

STARE

TABLE

TARES

WORSE

Sobald uns weitere nützliche Tipps zu Wordle einfallen, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Buchstabensalat.