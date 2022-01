von Alexander Gehlsdorf (Mittwoch, 26.01.2022 - 17:09 Uhr)

Da die knifflige Suche nach der richtigen Antwort bei Wordle nicht jeden Tag gelingt, haben wir alle korrekten Lösungen für euch zusammengetragen. Außerdem geben wir zu jedem Wort eine kurze Erklärung ab, da nicht alle Vokabeln auch allgemein bekannt sind.

Wordle ist das perfekte Ritual, um täglich für ein paar Minuten zu knobeln. Da jedoch ausschließlich englischsprachige Wörter gesucht werden, ist die Antwort nicht immer offensichtlich, wenn Englisch nicht eure Muttersprache ist.

Aus deutscher Sicht variiert daher der Schwierigkeitsgrad von Worlde nahezu täglich, je nachdem ob bekannte Vokablen wie SUGAR oder eher obskure Begriffe wie GORGE gesucht werden. Falls ihr also einmal an einem der Rätsel verzweifelt oder das korrekte Lösungswort noch nie zuvor gehört habt, seid ihr hier an der richtigen Adresse.

Falls ihr darüber hinaus Hinweise sucht, die euch den Rätselspaß bei Wordle erleichtern, haben wir einen eigenen Artikel mit zahlreichen Hilfestellungen und Tipps für euch.

Tägliche Wordle-Lösungen: Januar 2022