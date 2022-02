von Marco Tito Aronica (Montag, 07.02.2022 - 15:48 Uhr)

Ein fieser Bug verhindert die Rückkehr zum Zentralring, nachdem ihr nach Old Villedor gereist seid? Keine Sorge! Bis dieses Problem in Dying Light 2 offiziell behoben wird, könnt ihr zum Zentralring zurückkehren, indem ihr euch an einer ganz speziellen Position einem Trick bedient.

Wie kommt dieser ärgerliche Fehler zustande?

So lief das Ganze bei mir ab: Im Rahmen der Hauptquest habe ich den Zentralring erreicht, den zweiten Teil der Stadt. Kurzerhand wollte ich nach Old Villedor zurückkehren und nutze dafür die freigeschaltete Schnellreise zum Basar. Blöderweise gab es nun keine Möglichkeit mehr, in den Zentralring zu reisen – ich war gefangen!

Eine U-Bahn-Station aufzusuchen und somit eine weitere Stelle für die schnelle Reise freizuschalten funktioniert übrigens nicht. Wir ihr mithilfe eines Tricks zum Zentralring zurückkehren könnt, verraten wir euch nachfolgend.

So könnt ihr trotz Bug zum Zentralring zurückkehren

Auf YouTube fand ich die Lösung für das Problem, das von Spielern aus aller Welt zusammengetragen wurde. Begebt euch in Old Villedor ganz in den Süden der Karte. Hier gelangt ihr auch im Rahmen der Hauptquest „Wal(t)zertanz“ hin und überquert nun erneut die zerstörte Brücke, bis ihr an einem zerstörten Straßenabschnitt herunter schlittert und oben an Stufen nach oben klettert.

Genau an dieser Stelle müsst ihr stehen, wenn ihr zum Zentralring zurückkehren möchtet.

Dreht euch auf dieser Plattform nach links um. Ihr schaut auf einen Wasserkanal, der an vielen Stellen mit giftigen Chemikalien verseucht wurde. Wollt ihr zum Zentralring zurückkehren, müsst ihr jetzt irgendwie diesen Wasserkanal überqueren. Springt hinunter und nutzt den Gleiter, um zunächst so viel Strecke wie möglich sicher zu überqueren.

Ich für meinen Teil, bin rechts auf dem Geländer gelandet und bin dann anschließend so weit am Wasser entlang gelaufen, bis ich ins Wasser springen musste. Hier habe ich keinen Schaden durch die Chemikalien genommen, einige Spieler berichten aber davon, dass dies bei ihnen nicht möglich sei. Probiert es einfach aus.

Lauft links durch die Chemikalien oder rechts auf dem Geländer am Wasser entlang, ehe ihr weiter hinten schwimmen geht.

Alternativ bewaffnet ihr euch mit vielen Aufputschmitteln, die eure Immunität erhöhen. Lauft links vom Wasser durch die Chemikalien und nehmt die Aufputschmittel regelmäßig ein, um nicht zu sterben. Wie das genau funktioniert, zeigt euch das YouTube-Video von No-Nonsense Guides:

Lauft in beiden Fällen rechts durch den Wald und schwimmt ein letztes Mal hinüber, um den Zentralring zu erreichen. Achtung: Bei vielen Spielern wurden auf diese Weise keine Texturen mehr geladen und auch andere Fehler im Spiel waren die Folge. Ein Versuch ist es dennoch wert, denn wer weiß, ob und wann dieser Bug behoben wird.