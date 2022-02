von Alexander Gehlsdorf (Freitag, 11.02.2022 - 15:55 Uhr)

In Lost Ark werdet ihr nicht nur einen, sondern gleich mehrere Charaktere bis ins Endgame leveln. Wir geben euch Tipps, wie ihr möglichst schnell im Level steigen könnt.

Mit unseren Tipps erreicht ihr so schnell wie möglich das Endgame von Lost Ark.

Überspringt den Prolog

Bei eurem allerersten Charakter solltet ihr euch auf jeden Fall Zeit lassen und alle Details von Lost Ark genießen, allen voran die gelungene Story. Sobald ihr jedoch zusätzliche Charaktere erstellt, werdet ihr das meiste davon überspringen wollen.

Dazu gehört auch der Prolog jedes Charakters, der je nach Spieltempo 30-60 Minuten in Anspruch nimmt. Klickt einfach zum Beginn des Spiels auf den Button Prolog überspringen, um euer Abenteuer abzukürzen.

Konzentriert euch auf die Hauptquest

Lost Ark ist bereits seit einigen Jahren in Korea und Russland spielbar, deshalb wurde auch das Balancing des Spiels bereits stetig verbessert. Aktuell ist das Spiel in einem Zustand, in dem ihr euch einfach auf die Hauptquest konzentrieren könnt und somit mühelos das Maximallevel erreicht.

Das bedeutet, dass ihr alle Nebenquests und sonstige Aktivitäten ignorieren könnt und einfach bloß dem Roten Faden der Geschichte folgen braucht. Auf diese Weise erreicht ihr das Endgame am schnellsten. Je nach eurem persönlichen Spieltempo könnt ihr dafür 10-15 Spielstunden einplanen.

Farmt keine Monster

Ihr werdet schnell feststellen, dass das Töten von Gegnern kaum Erfahrungspunkt spendiert. Lost Ark ist kein Diablo, den größten Fortschritt und die besten Belohngungen erhaltet ihr während der Level-Phase durch Quests. Erst im Endgame lohnt es sich, eure Aufmerkmsakeit auf Bosse und Dungeins zu lenken.

Nutzt den Power Pass

Der schnellste Weg, einen Charakter auf Stufe 50 zu bringen, ist der Power Pass. Diesen erhaltet ihr kostenlos, sobald ihr mit einem Charakter die Hauptquest abgeschlossen habt. Der Power Pass ermöglicht es euch, eine stark verkürzte Version der Handlung nachzuspielen, an dessen Ende euer Charakter Stufe 50 erreicht haben wird.

Doch damit nicht genug: Sobald ihr den Power Pass mit einem Charakter abgeschlossen habt, erhaltet ihr einen zweiten Power Pass als Belohnung, um den Prozess mit einem weiteren Charakter zu wiederholen. Dadurch solltet ihr also innerhalb kürzester Zeit ganze drei Charaktere ins Endgame bringen können.

