von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 16.02.2022 - 13:58 Uhr)

Wollt ihr in Dying Light 2 den Wassertrum in Wharf aktivieren, müsst ihr ganz schön viel klettern. Habt ihr Probleme dabei, den richtigen Weg nach oben zu finden? In unserem Artikel helfen wir euch Schritt für Schritt auf die Spitze des Wharf-Wasserturms.

Auf diesem Bild seht ihr den Fundort des Wasserturms Wharf in Dying Light 2: Stay Human.

Auch wenn der Name es anders vermuten lässt, findet ihr den Wasserturm Wharf im Norden von Muddy Grounds. Seid ihr dort angekommen, könnt ihr euch unsere Lösung entweder im folgenden Video anschauen oder weiter unten in Textform.

Dying Light 2: So aktiviert ihr den Wasserturm Wharf

Wasserturm Wharf in Dying Light 2 aktivieren

Um über die Mauer zum Wasserturm Wharf zu gelangen, müsst ihr vom Haupteingang aus über die gelb markierten Erhöhungen hochklettern und an den Laternen entlang der Mauer bis zum Loch im Zaun vorarbeiten. Habt ihr den Gleiter bereits freischalten können, dann springt einfach vom Dach gegenüber hinein. Geht anschließend wie folgt vor:

Springt hinunter in den Hof und geht rechts zu dem Container, der gleichzeitig auch der Eingang zum Wasserturm Wharf ist. Seid ihr am Tage hier, sind darin einige Zombies. Startet gleich den Generator vor dem Container. Der bringt euch nicht nur UV-Licht, sondern auch einen Respawn-Punkt.

Lockt jetzt alle Zombies nach draußen. Der Kampf sollte nicht so schwer sein, da sie sowieso schaden durch das Licht nehmen. Sind alle Zombies tot, könnt ihr jetzt das Gebäude ohne Bedenken betreten.

Im Gebäude angekommen, springt ihr als erstes auf das linke Rohr mit den gelben Ringen . Bewegt euch dann darauf nach links, bis ihr ein weiteres Rohr mit gelben Ringen erreicht. Springt rüber und klettert ganz nach oben.

Dreht euch jetzt um und ihr seht ein gelb markiertes Podest. Springt drauf und schaut nach oben. Ihr entdeckt ein weiteres Rohr mit gelben Ringen , auf das ihr springen müsst.

Klettert auf dem Rohr nach oben und bewegt euch am letzten Ring nach links, bis es nicht mehr weiter geht. Dreht euch nach hinten und springt auf die gelb markierte Plattform. Auf dieser Plattform findet ihr eine Leiter. Fahrt sie aus, um beim Absturz nicht mehr so viel klettern zu müssen.

Besteigt die Leiter dahinter nach oben und klettert ganz zum Ende. Springt dann rechts auf die Plattform und aktiviert hier den Generator, um einen weiteren Respawn-Punkt freizuschalten .

Schwingt euch jetzt entweder von der Stange oder von dem Schreibtisch auf die gelb markierte Plattform über dem Generator. Wendet euch nach hinten und ihr seht in weiter Entfernung ein Rohr mit einem gelben Ring . Springt drauf.

Schwingt euch jetzt auf die Stange rechts und dann auf die Leiter dahinter. Klettert bis ganz nach oben und dann auf die Plattform rechts, wo ihr wieder einen Generator als Respawn-Punkt aktivieren könnt.

Klettert jetzt auf das dicke Rohr mit gelben Ringen mitten im Raum und dann auf den höchsten Ring. Wenn ihr euch jetzt nach hinten umdreht, seht ihr eine gelbe Plattform, auf die ihr springen müsst.

Rechts neben dieser Plattform seht ihr ein von der Decke hängendes Seil . Springt drauf und schwingt euch auf die Plattform auf der anderen Seite. Fahrt hier die Leiter nach unten aus!

Neben der Plattform hängt ein weiteres Seil von der Decke . Nutzt es und schwingt euch auf die Plattform auf der anderen Seite. Auch hier könnt ihr eine Leiter nach unten herablassen .

Geht durch das Fenster auf den Vorsprung im Freien. Jetzt wird es etwas kniffelig. Ihr müsst auf das Seil springen, euch umdrehen und dann auf das Dach über euch springen. Ist es euch gelungen, dann betretet den Wharf-Wasserturm durch das zerbrochene Fenster und aktiviert ihn am Rad.

Vergesst nicht, dass die Beute im Gebäude verschwindet, wenn ihr es aktiviert habt. Habt ihr alles eingesammelt, dann steht dem letzten Schritt nichts mehr im Weg.

Welche Belohnung bekomme ich beim Aktivieren des Wharf-Wasserturms?

Als erstes müsst ihr das Gebäude einer der Gruppierungen zuweisen. Dafür erhaltet ihr die entsprechende Fraktions-Belohnung. Ab jetzt könnt ihr die Windräder im Gebiet aktivieren und erhaltet ein weiteres Versteck sowie eine Sicherheitszone. Zudem bekommt ihr 1.500 EP auf Parkour.