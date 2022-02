von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 24.02.2022 - 16:13 Uhr)

Elden Ring | Leveln freischalten und was ihr dafür braucht

Ihr fragt euch sicherlich schon nach kurzer Zeit in Elden Ring, wie ihr eigentlich euren Charakter leveln könnt. Aus dem Menü werdet ihr nicht wirklich schlau und die offene Welt bietet euch auch keine richtigen Hinweise? Wir helfen euch dabei, das Leveln freizuschalten.

Das ist Melina. Bei diesem NPC könnt ihr in Elden Ring leveln.

Was brauche ich um bei Elden Ring zu leveln?

Damit ihr leveln könnt, braucht ihr Runen. Und ja, sie funktionieren genauso wie Seelen in den Souls-Spielen. Wenn ihr Gegner besiegt, werdet ihr mit Loot und mit Runen belohnt. Je mächtiger der Gegner, desto größer die Ausbeute an Runen. Sterbt ihr, verliert ihr sie und könnt sie an der Stelle eures Todes wieder zurückholen, sofern ihr vorher nicht noch einmal getötet werdet.

Diese Runen setzt ihr ein, um Items bei Händlern zu kaufen oder eben um zu leveln. Ja, hier müsst ihr euch entscheiden, ob ihr für eure hart erkämpften Runen etwas kaufen oder euren Charakter verbessern wollt.

Wollt ihr gleich zu Beginn des Spiels ca. drei Level schneller bekommen, müsst ihr bei der Charaktererstellung unter den Andenken Zwischenlandrune wählen. Bei Verwendung erhaltet ihr 3.000 Runen.

Wo kann ich meinen Charakter aufleveln?

Melina heißt der NPC, bei dem ihr euren Charakter leveln könnt. Das bedeutet, dass ihr sie zunächst finden müsst. Dazu müsst ihr einen von drei bestimmten Orten der Gnade aufsuchen und dort rasten. Auf diese Weise wird eine Videosequenz ausgelöst in der ihr Melina kennenlernt. Die drei Orte haben wir euch auf der folgenden Karte markiert.

An diesen drei Orten begegnet ihr Melina und schaltet das Leveln frei.

Nehmt ihr Melinas Angebot an euch zu begleiten, schaltet ihr das Pferd frei und könnt ab sofort an jedem Ort der Gnade euren Charakter verbessern. Geht hierfür ins Menü und zum Menüpunkt Stufenaufstieg. Entscheidet dann, welche Werte ihr verbessern wollt.

