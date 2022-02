von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 24.02.2022 - 16:16 Uhr)

Wer sich in Elden Ring gerne mit einem Schild schützen möchte, der sollte unbedingt den Schild mit 100 % physischer Schadensreduzierung ausprobieren. Wir erklären euch nachfolgend wie dieser Schild funktioniert und zeigen euch auch seinen Fundort. Ihr könnt euch dafür auch das folgende Fundort-Video anschauen:

Elden Ring: Fundort des Schilds mit 100 % physischer Schadensreduktion

Wie funktioniert der Schild mit 100 % Schadensreduzierung?

Zunächst ist es wichtig zu wissen, wie der Schild funktioniert. Damit ihr nämlich mit diesem Schild den kompletten physischen Schaden absorbieren könnt, müsst ihr auch etwas opfern – eure Ausdauer. Der Schaden verschwindet also nicht einfach so, sondern wird umgelagert.

Es ist deshalb wichtig zu wissen, damit ihr eure Spielweise auch entsprechend anpassen könnt. Schützt ihr euch mit diesem Schild, dann müsst ihr immer daran denken, dass eure Ausdauer nach einem sehr starken Angriff oder vielen schwachen hintereinander aufgebraucht sein kann. In diesem Moment ist es dem Schild nicht mehr möglich, den Schaden zu 100 % zu absorbieren.

Achtet also immer auf eure Ausdauerleiste und sucht Abstand zum Gegner, sobald ihr merkt, dass die Ausdauer nicht mehr ausreicht. Eigentlich solltet ihr schon etwas früher auf Abstand gehen. Lernt ihr die Gefahr anhand eurer Ausdauerleiste abzuschätzen, dann wird euch dieser Schild die besten Dienste erweisen. Investiert ihr in das Attribut Ausdauer ausreichend Punkte, hilft es euch ebenfalls beim Blocken.

Übrigens, wenn ihr euch für die Klassen Bekenner oder Vagabund entscheidet, werdet ihr gleich mit einem Schild mit 100 % physischer Schadensreduktion ausgestattet.

Fundort des Schilds mit höchster Schadensabsorbtion?

In einem anderen Artikel erklären wir euch genau, wie ihr das Pferd freischalten könnt. Das braucht ihr nämlich, um schnell zum Fundort des Schildes zu gelangen. Wenn ihr schon mit dem ersten Bereich in Elden Ring etwas vertrauter seid, dann begebt euch zum Ort der Gnade vor dem Sturmtor im Norden und rastet dort. So bekommt ihr das Ross Sturmwind und die Suche kann weiter gehen.

Auf der folgenden Karte findet ihr den Weg eingezeichnet. Sollte noch etwas unklar sein, dann schaut euch das Video oben an. Es führt euch direkt zum Fundort des Schildes.