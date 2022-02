von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 24.02.2022 - 16:15 Uhr)

Ihr habt in Elden Ring eure erste Große Rune bekommen und wisst nicht wirklich etwas damit anzufangen? In unserem Artikel erklären wir euch alles, was ihr über diese Items wissen müsst und verraten euch zudem, wie ihr Runenbögen zum Aktivieren von Großen Runen bekommt.

Große Runen sind elementare Gegenstände in Elden Ring. Ihr aktiviert sie mit einem Runenbogen.

Wie funktionieren Große Runen?

Nach einem Sieg über Fragmentträger in Elden Ring, werdet ihr mit Großen Runen belohnt. Mit diesen Gegenständen könnt ihr euren Charakter wesentlich stärker machen. Dafür müsst ihr die Großen Runen aber zuerst wiederherstellen, anlegen und aktivieren. Wir erklären es euch am Beispiel der ersten Großen Rune im Spiel.

Die erste Große Rune, die ihr bekommen werdet, ist die nach dem Kampf gegen Godrick, den Verpflanzten. Das Item landet in eurem Inventar und ist auf den ersten Blick nicht sehr nützlich. An dieser Stelle kommt die Wiederherstellung ins Spiel.

Um diese Rune wiederherstellen zu können, müsst ihr den Heiligen Turm von Limgrave aufsuchen. Geht hierfür zurück zum Schloss Strumschleier und sucht am Eingang rechts nach einem Durchgang, der von einem Wächterlöwen bewacht wird. Lauft anschließend die Turmbrücke von Limgrave entlang und passt auf die Golems auf. Ihr könnt versuchen an ihnen vorbei zu rennen. Das folgende Bild zeigt euch den Weg:

Das ist der Weg, den ihr zum Wiederherstellen der Großen Rune von Godrick gehen müsst.

Am Ende der Brücke befindet sich ein Portal, das euch zu Limgraves Heiligen Turm bringt. Oben angekommen interagiert ihr einfach mit dem gelben Siegel und könnt so die Große Rune von Godrick wiederherstellen. Sie bringt euch +5 Punkte auf alle Attribute. Aber erst, wenn ihr sie ausrüstet und mit einem Runenbogen aktiviert.

Und hier liegt der Knackpunkt. Das Ausrüsten der Großen Runen ist noch einfach. Ihr müsst dafür nur an einem Ort der Gnade rasten und dann im Menü den Punkt Große Runen auswählen. Hier sucht ihr euch die Große Rune aus, die ihr anlegen möchtet.

Damit sie euch aber den versprochenen Vorteil bringt, müsst ihr noch einen Runenbogen benutzen. Auf diese Weise aktiviert ihr erst die Große Rune. Aber Achtung! Das bedeutet nicht, dass die Große Rune dann auch aktiviert bleibt.

Wenn ihr sterbt, müsst ihr sie erneut mit einem Runenbogen aktivieren. Wechselt ihr zwischen den Großen Runen, dann braucht ihr auch jedes Mal einen Runenbogen. Ihr seht, Runenbögen sind ein teures gut, das ihr unbedingt gut überlegt einsetzen und farmen solltet.

Wo kann ich Runenbögen farmen?

Ihr werdet Runenbögen zwar finden oder kaufen können, die Menge wird aber nicht ausreichen, wenn ihr freier zwischen den Großen Runen wechseln wollt. Wenn ihr aber Runenbögen farmen wollt, dann müsst ihr nach Ratten suchen. Diese Gegner lassen nämlich gerne einen Runenbogen fallen.

Recht früh im Spiel findet ihr Ratten im Schloss Sturmschleier. Das ist kurz vor dem Ort der Gnade Kammer auf Aufzugsseite. Geht durch den Innenhof zurück und sucht rechts nach einem Durchgang, der euch zu einer Wichtstatue führt. Hier werdet ihr auf vier Ratten stoßen, von denen ihr euch Runenbögen farmen könnt.

Wie ihr bei Dark Souls von Ratten Menschlichkeit farmen konntet, könnt ihr bei Elden Ring Runenbögen farmen.

Eure ersten Runenbögen könnt ihr auch bei Enia in der Tafelrundfeste kaufen. Sie wird euch fünf Stück anbieten und möchte für einen Runenbogen 4.000 Runen haben. Eine teure Angelegenheit. Entscheidet selbst, ob es sich für euch lohnt.

