In Elden Ring sammelt ihr Asche von Tieren und anderen Wesen, die euch als Geister im Kampf unterstützen. Die Asche zu haben reicht allerdings nicht, denn ihr könnt diese Geister nur dann rufen, wenn ihr die Geisterrufende Glocke besitzt. Außerdem müsst ihr euch in dafür gekennzeichneten Bereichen aufhalten.

Hier seht ihr den Geist einer Qualle, beschwört durch die Asche der Geisterqualle in Elden Ring.

Was brauche ich um die Asche der Geister zu nutzen?

Habt ihr die Asche der Vampirwichte als Andenken ausgewählt, dann habt ihr zwar schon Geister, könnt sie aber noch nicht nutzen. Dafür müsst ihr im Spiel etwas vorankommen. Folgt dem goldenen Strahl, der euch zu einer Ruine vor einem Burgeingang führt. Direkt am Tor ist der Ort der Gnade namens Vor dem Tor, an dem ihr rasten solltet. Hiermit schaltet ihr das Pferd und die Möglichkeit, euren Charakter leveln zu können, frei.

In den bewachten Ruinen vor dem Ort der Gnade findet ihr übrigens ein Kartenfragment, das euch die Karte einzeichnet. Habt ihr das alles erledigt, dann teleportiert euch zum Ort der Gnade Kirche von Elleh. Diesen habt ihr sicherlich kurz nach Betreten von Limgrave entdeckt.

Alle genannten Orte haben wir euch auf der folgenden Karte eingezeichnet. Wichtig! Ihr müsst euch zur Kirche von Elleh teleportieren und nicht hinlaufen oder reiten. Das löst das notwendige Ereignis nämlich nicht aus.

An diese Orte der Gnade müsst ihr reisen, um die Beschwörung der Aschegeister freizuschalten.

An der Kirche von Elleh angekommen, seht ihr eine Geisterlady im Hintergrund sitzen, die euch direkt nach der Ankunft anspricht. Geht zu ihr und redet mit ihr. Sie wird euch am Ende des Gesprächs die Asche der einsamen Wölfe und die Geisterrufende Glocke schenken.

Jetzt seid ihr in der Lage, die Geister zu beschwören. Legt dafür ihre Asche einfach in den Slots an, in denen ihr auch eure Heiltränke habt. Ihr könnt die Geister nur an Orten beschwören, an denen links im Bildschirm ein weißer Grabstein eingeblendet wird. Wählt dann in der unteren Auswahl die Asche aus, deren Geister ihr beschwören wollt (auf der PS5 Steuerkreuz nach unten drücken) und benutzt anschließend die Geisterrufende Glocke (auf der PS5 Viereck drücken). Dabei verbraucht ihr allerdings FP.

Asche der Geister verbessern

Obwohl die Geister schon mächtige Gefährten im Singleplayer darstellen, lassen sie sich auch noch upgraden. Dadurch werden sie stärker im Angriff, besser in der Verteidigung und bekommen mehr LP. Um die Asche der Geister zu verbessern, müsst ihr folgende Schritte unternehmen:

An diesem Ort findet ihr eine zerstörte Hütte und darin eine Frau, die ihr ansprechen müsst.

Geht zu Hütte am Sturmhügel (siehe Karte oben) und sprecht in der Hütte mit der Frau, die auf dem Boden sitzt . Redet sie so lange wieder an, bis ihr eine Geste und die Asche der Geisterqualle erhalten habt.

Folgt dem goldenen Streifen weiter bis zum Ort der Gnade Tunnel zum Schloss. Hier findet ihr eine Nebelwand und dahinter einen Boss-Kampf. Nach diesem Kampf werdet ihr einen weiteren Ort entdecken – die Tafelrundfeste .

In der Tafelrundfeste findet ihr die Frau aus der Hütte. Sie sitzt am Kamin und heißt Roderika. Besiegt ihr den oben erwähnten Boss nicht, wird sie nicht hier sein. Sprecht mit ihr und geht dann zum Schmied. Sprecht mit dem Schmied und lasst ihn über Roderika wachen, weil sie es so will.

Teleportiert euch jetzt weg von der Tafelrundfeste und dann wieder zurück. Gegenüber des Schmieds findet ihr jetzt Roderika, bei der ihr die Asche der Geister verbessern könnt.

Um die Asche der Geister verbessern zu können, braucht ihr entweder Gräbertallilien oder Geistertallilien. Je nachdem, um welche Art von Asche es sich handelt. Zumindest die Gräbertallilien werdet ihr recht häufig in Höhlen oder Katakomben finden.

