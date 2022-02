von Ewelina Walkenbach (Montag, 28.02.2022 - 13:04 Uhr)

In Elden Ring findet ihr in der Hütte am Sturmhügel Roderika. Sie sitzt auf dem Boden und hat einen roten Umhang an. Sie bittet euch ihren Puppen etwas auszurichten. Um ihre Quest zu lösen, müsst ihr den Gegenstand Andenken der Puppen finden und ihn ihr bringen.

Roderika ist die Frau mit dem roten Umhang, die ihr recht früh in Elden Ring findet.

Als Belohnung für das Lösen von Roderikas Quest, erhaltet ihr die Möglichkeit, die Asche der Geister zu verstärken. Was das genau bedeutet, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Roderika begegnen und ihre Quest auslösen

Roderika findet ihr am Ort der Gnade Hütte am Sturmhügel. Ihr kommt dort automatisch hin, wenn ihr der Hauptquest, also dem goldenen Schweif, folgt. Kämpft euch am Ort der Gnade Vor dem Tor an dem Riesen vorbei.

Folgt danach einfach dem Weg bis nach oben zur Hütte und sprecht mit der Frau mit dem roten Umhang, die auf dem Boden der Hütte sitzt. Das ist Roderika. Sie wird euch um einen Gefallen bitten. Ihr sollt ihren Puppen ausrichten, dass sie sich ihnen anschließen wird. Jetzt müsst ihr eben diese Puppen finden, um die Nachricht zu überbringen.

Andenken der Puppen finden und zu Roderika bringen

Nachdem ihr den ersten Story-Boss Margit besiegt habt, schaltet ihr den Ort Tafelrundfeste frei und könnt weiter in das Schloss vordringen. Ihr müsst euch jetzt solange durch das Schloss durchkämpfen, bis ihr an einem Ort angekommen seid, an dem zwei Hunde über einen Berg aus Leichenteilen wachen.

Dazu müsst ihr an den Vögeln vorbei, dann den Schlüssel im dunklen Raum mit dem schwarzen Ritter holen. Mit diesem Schlüssel die Tür eine Ebene tiefer öffnen und die Leiter hochklettern. Folgt dann dem Weg bis hin zum Ort der Gnade Wallturm.

Geht dann hinaus und kämpft euch an weiteren Vögeln vorbei. Rechts könnt ihr auf die Dächer hinunter klettern. Lauft weiter den Dächern entlang, bis ihr eine Leiter nach unten seht. Schaut ihr hinunter, dann seht ihr dort einen Ritter und einen weiteren Gegner patrouillieren. Auf diesen Weg müsst ihr runter und dann rechts in das Esszimmer rennen.

Hier seht ihr den Fundort des Andenkens der Puppen auf der Karte.

Von diesem Esszimmer aus gelangt ihr wieder nach draußen. Schaut euch um, ihr solltet die Leiche eines Riesen hängen sehen. Darunter ein Berg aus Leichenteilen und die zwei Hunde. Springt hinunter, erledigt die Hunde und schnappt euch das Andenken der Puppen. Geht dann durch die Tür hindurch und haltet euch links. Geht nicht rechts zum großen mehrbeinigen Gegner. Links ist nämlich der Fahrstuhl, der euch zurück zu Wallturm bringt.

Im folgenden Video seht ihr, wo ihr das Andenken der Puppen findet, wie ihr die Quest von Roderika abschließt und wo ihr ihren roten Umhang finden werdet.

Elden Ring: Roderikas Quest-Line

Mit den Andenken der Puppen geht ihr jetzt zu Roderika in die Hütte und übergebt ihr das. Teleportiert euch dann in die Tafelrundfeste und sprecht abwechselnd mit Roderika und dem Schmied. Am Ende müsst ihr euch nur noch weg teleportieren und wieder in die Tafelrundfeste kommen. Roderika sitzt jetzt beim Schmied und ihre Quest ist abgeschlossen.

Roderikas roten Umhang bekommen

Gefällt euch der rote Umhang von Roderika? Sein Name lautet Blutrote Kapuze. Wollt ihr ihn haben, dann müsst ihr jetzt nur noch zurück zu dem Ort, an dem ihr das Andenken der Puppen gefunden habt. An derselben Stelle liegt jetzt der rote Umhang. Nehmt hierfür einfach den Fahrstuhl als Abkürzung.