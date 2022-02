von Ewelina Walkenbach (Montag, 28.02.2022 - 17:17 Uhr)

In Elden Ring ist ein Bogen sehr nützlich. Auch wenn ihr ihn nicht unbedingt im Kampf nutzt, könnt ihr damit einzelne Gegner anschießen und so von Gruppen trennen. Wir zeigen euch in unserem Artikel, wo ihr sehr früh im Spiel einen Bogen finden werdet. Wahlweise könnt ihr den Fundort einfach in diesem Video sehen:

Elden Ring: Bogen früh im Spiel finden

Wo finde ich in Elden Ring einen Bogen?

Nachdem ihr das Tutorial von Elden Ring abgeschlossen habt, kommt ihr in Limgrave an. Dort heißt der erste Ort der Gnade Der erste Schritt. Von hieraus müsst ihr an die Küste, wo ihr einen Händler findet, der euch einen Bogen verkauft. Er sitzt unter der Ruine an einem Lagerfeuer. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort ganz genau.

Am schnellsten findet ihr einen Bogen in Elden Ring, wenn ihr den Händler unter der markierten Ruine aufsucht.

Wir empfehlen euch allerdings, zunächst etwas der Story zu folgen, um das Pferd freischalten zu können. Auf diese Weise müsst ihr nicht zu viel klettern und im schlimmsten Fall herunterfallen. Das Ross kann aus großer Höhe herunterspringen und mit seinem Doppelsprung den Fall abfedern, sodass ihr keine LP verliert.

Ist der Kurzbogen gut?

Ja und nein, denn die Antwort hängt davon ab, wofür ihr einen Bogen benötigt. Wollt ihr ihn einfach nur nutzen, um einzelne Gegner von ihren Gruppen zu trennen? Dann ist der Kurzbogen vollkommen ausreichend. Wollt ihr allerdings den Bogen stärker im Kampf einsetzen, dann sind andere Schusswaffen im Spiel wesentlich besser. Am Anfang von Elden Ring reicht dafür aber der Kurzbogen noch aus.

Das sind die Werte des Kurzbogens. Wie ihr seht, ist dieser Bogen nicht sehr mächtig.

Das Bild oben zeigt euch die Werte des Kurzbogens, aktuell ausgerüstet ist dabei der Langbogen. Diesen bekommt ihr zum Beispiel schon gleich zum Start, wenn ihr euch für die Klasse Samurai entscheidet. Der Basiswert des Kurzbogens (ohne Bonus und Skalierung) liegt bei 65. Der des Langbogens liegt bei 80.

Der Langbogen skaliert besser mit Geschicklichkeit als der Kurzbogen. Auch die Reichweite des Kurzbogens ist nicht besonders gut. Wir empfehlen euch also, den Bogen am Anfang mitzunehmen, ihn aber sobald es möglich ist, gegen einen besseren einzutauschen.