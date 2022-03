von Alexander Gehlsdorf (Dienstag, 01.03.2022 - 11:53 Uhr)

Auch Elex 2 bietet wieder eine riesige Welt und mit ganzen 5 Fraktionen so viel Umfang wie noch nie zuvor. Dementsprechen viel Spielzeit ist auch nötig, um den Abspann zu sehen.

Um in Elex 2 alles zu sehen müsst ihr weiter über 50 Stunden einplanen.

Umfang und Spielzeit von Elex 2

In Elex 2 könnt ihr nicht nur eine riesige Open World erkunden, sondern euch auch einer von 5 Fraktionen mit eigenen Questreihen anschließen. Obendrein gibt es 7 Begleiter, die ebenfalls mit eigenen Quests daherkommen. Wollt ihr alle Enden und alle Fraktionsgeschichten erleben, kommt ihr daher also auch nicht drum herum, das Spiel mehrmals durchzuspielen.

Je nach Spielstil könnt ihr euch auf die folgenden Spielzeiten einstellen. Die Zeiten baserien auf unseren eigenen Ergebnissen mit Elex 2 und werden entsprechend angepasst, sobald mehr Daten über das Spielverhalten der anderen Spieler bekannt sind.

Spielstil Spielzeit Nur Hauptquest 30 Stunden Haupt- und Nebenquest 50 Stunden 100% 100 Stunden

Im dritten der vier Story-Akte gibt es eine Quest mit dem passenden Namen Point of no Return. Erst an diesem Punkt müsst ihr euch final für eine der fünf Fraktionen entscheiden. Wollt ihr alle unterschiedlichen Enden erleben, empfehlen wir, an dieser Stelle einen maneullen Speicherstand anzulegen.

Elex II - PlayStation 5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.03.2022 14:34 Uhr

Kann ich Elex 2 nach dem Abspann weiterspielen?

Ja, auch nach dem Abschluss der Hauptquest könnt ihr Magalan weiter erkunden und alle übriggebliebenen Nebenquests abschließen. Ob ihr den Großteil der Nebenaufgaben vor oder nach dem Abspann absolvieren wollt, hängt dabei davon ab, wie gut ihr mit dem Kampfsystem von Elex 2 zurechtkommt.

Im Endgame bekommt ihr es mit unzähligen Widersachern zu tun, gegen die ihr nur mit guter Ausrüstung und hohem Level antreten könnt. Sollten euch diese Kämpfe zu schwer fallen, ist es besser, mehr Zeit mit den Nebenaufgaben zu verbringen und stärker zu werden.

Demgegenüber werdet ihr nach dem Abspann allerdings mit einem dicken Upgrade für euer Jetpack belohnt, womit euch die Erkundung von Magalan umso leichter fällt. Damit wird auch das Abarbeiten der noch ausstehneden Nebenquests doppelt so unterhaltsam.