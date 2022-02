von Ewelina Walkenbach (Montag, 28.02.2022 - 19:05 Uhr)

Patches ist jedem Fan der Souls-Spiele bekannt und natürlich ist er auch in Elden Ring zu finden. Er ist zwar hinterhältig, bietet euch aber als Händler gute Waren an. Wir zeigen euch, wo ihr Patches finden werdet und wie ihr ihn als Händler freischaltet. Ihr könnt euch auch das folgende Video anschauen, in dem wir euch den Fundort ebenfalls zeigen:

Elden Ring: Patches finden und als Händler freischalten

Wo befindet sich Patches?

Um Patches zu finden startet ihr am besten am Ort der Gnade Trübflussküste (siehe Karte unten). Theoretisch müsst ihr von dort einfach nur den Fluss wieder in Richtung Startpunkt zurücklaufen. Um unbeschadet herunterzukommen, lauft in Richtung Norden zu der kleinen Statue und interagiert mit ihr. Sie zeigt euch dann den Weg nach unten.

Auf dieser Karte von Elden Ring seht ihr den Anfang eures Weges zu Patches.

Unten angekommen lauft dann nach rechts in Richtung Startpunkt. Ihr werdet

Skeletten begegnen , die nachdem ihr sie besiegt habt wiederauferstehen. Haut vorher nochmal auf sie ein, damit sie endgültig sterben.

Quallen treffen , an denen ihr eigentlich vorbeilaufen könnt.

Vermutlich eure erste Invasion erleben. Lauft ihr nämlich weiter, löst ihr die Invasion des NPCs Nerijus aus. Besiegt ihn und lauft dann noch ein Stück weiter.

Achtet auf die rechte Seite, denn hier findet ihr kurz danach eine Höhle – sie heißt Trübflusshöhle. Geht hinein und seid vorsichtig, denn der sitzende Wegelagerer wird sehr viele Banditen zu Hilfe rufen, wenn ihr ihn nicht vorher erledigt. Danach geht in den Gang rechts und schon seid ihr bei Patches angekommen.

Patches als Händler freischalten

Patches taucht erst auf, wenn ihr an seine Truhe geht. Er ist mit seinem dicken Schild und einer Stangenwaffe ausgerüstet. Das sieht allerdings schlimmer aus als es in Wirklichkeit ist. Ihr müsst lediglich ein paar Mal auf ihn einschlagen und er wird sich dann ergeben. Lasst ihn bloß am Leben!

Sprecht mit Patches und wenn alles gesagt ist, dann könnt ihr euch wegteleportieren, um gleich danach wieder herzukommen. Achtung! Die Wegelagerer sind jedes Mal wieder da. Wenn ihr jetzt bei Patches ankommt und ihn ansprecht, wird er euch Waren zum Verkauf anbieten. Ein beliebter Gegenstand ist Margits Kette, mit dem der Kampf gegen den ersten Story-Boss Margit, das grausame Mal etwas einfacher wird.