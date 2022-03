Vorwärts zeigen Von Anfang an verfügbar

Aufwärts zeigen Von Anfang an verfügbar

Abwärts zeigen Von Anfang an verfügbar

Halt! Von Anfang an verfügbar

Ganz ruhig! Von Anfang an verfügbar

Freudensprung Von Anfang an verfügbar

Stärke! Diese Geste findet ihr im Anfangsbereich von Elden Ring, nachdem ihr den Soldaten Godriks besiegt habt. Lauft einfach den Weg weiter bis zum Ende der Klippe und sammelt sie bei der Leiche ein.

Herzliche Begrüßung Von Anfang an verfügbar

Herbeiwinken Von Anfang an verfügbar

Winken Von Anfang an verfügbar

Schlachtruf Von Anfang an verfügbar

Verbeugung Von Anfang an verfügbar

Was wollt ihr? Sprecht mit dem an der Wand lehnenden Menschen in der Tafelrundfeste. Er heißt Ensha und lehnt rechts am Durchgang zu Gideon Ofnirs Raum.

Der Ring Vorbestellerbonus

Gebet tba

Um Gnade betteln Wenn ihr Patches findet und ihn als Händler freischaltet, werdet ihr von ihm auch diese Geste bekommen. Folgt dem Link zu Artikel, der euch seinen Fundort zeigt.

Ruhe Von Anfang an verfügbar

Seitlich sitzen Diese Geste erhaltet ihr im Rahmen von Roderikas Quest. Folgt dem Link, um mehr zu erfahren.

Niedergeschlagenheit Von Anfang an verfügbar

Crossed Legs Begebt euch in den Westen von Sturmhügel und sucht dort auf einem der höchsten Punkte auf den Klippen.

Nod in Thought Dieses Emote bekommt ihr von der Zauberin Sellen, wenn ihr sie das erste Mal sprecht.

Dozing Cross-Legged In der Nähe des Ortes der Gnade Wallturm findet ihr auf dem Dach eine Leiche. Hier sammelt ihr die Geste ein.

As You Wish Dieses Item erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr Hyetta in der Kirche von Irith eine Shabriri-Traube gebt.

Fire Spure Me Sucht südlich der Kirche der Gelübde nach einem Lager der Feuermönche. Hier findet ihr das Emote.

Triumphant Delight Wenn ihr bei der Hütte am Sturmhügel startet und der Hauptstraße in Richtung Osten folgt, werdet ihr rechts von der Straße auf Alexander stoßen. Es ist ein Topf, der an den Boden gekettet ist. Befreit ihn uns sprecht mit ihm. Er wird euch diese Geste schenken.

Inner Order Gebt dem NPC am Siofra-Aquädukt ein Zwillings-Rüstungsset und ihr erhaltet dieses Emote als Belohnung.