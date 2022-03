von Alexander Gehlsdorf (Dienstag, 01.03.2022 - 16:59 Uhr)

Elex 2 ist kein einfaches Spiel und wird gerade in den ersten Spielstunden für so manchen Bildschirmtod sorgen. Mit unseren Tipps seid ihr aber bestens auf euer Abenteuer in Magalan vorbereitet.

Mit unseren Tipps fällt der Einsteig in Elex 2 deutlich leichter.

Questen statt kämpfen

Elex 2 ist kein Action-Rollenspiel, bei dem die Jagd nach Monstern der schnellste Weg zum nächsten Level ist. Bleibt vor allem zum Spielbeginn auf den Wegen, redet mit NPCs, erkundet die unterschiedlichen Fraktionen und löst Quests, bei denen ihr nicht zu kämpfen braucht. Auf diese Weise könnt ihr viel effektiver Erfahrungspunkte und Levelaufstiege sammeln, sodass ihr bereits gut vorbereitet seid, sobald ihr tatsächlich eure Waffe ziehen müsst.

Sucht euch eine Begleitung

Insgesamt gibt es in Elex 2 sieben Begleiter, die sich euch anschließen können. Gleich in der ersten Spielstunde werdet ihr auf Caja treffen. Nehmt sie unbedingt in eure Gruppe auf, damit sie euch mit Feuermagie im Kampf unterstützen kan. Zum Spielbeginn sind selbst einfache Wildtiere eine große Bedrohung, weshalb ihr auf die Hilfe nicht verzichten solltet. Außerdem bauen alle Begleiter mit der Zeit eine Bindung zu euch auf, die im späteren Spielverlauf noch relevant sein wird. Zieht daher wenn möglich nie allein los.

Nach einer kurzen Questreihe schließt begleitet euch Caja durch Elex 2.

Spart keine Punkte

Bei jedem Levelaufstieg erhaltet ihr 10 Attributspunkte und einen Lernpunkt. Diese braucht ihr nicht sparen, viel effektiver ist es, diese direkt zu investieren. Viele Skills sind an hohe Voraussetzungen gebunden, sodass ihr kein Risiko eingeht Fähigkeiten freizuschalten, die euch in der aktuellen Spielphase nichts bringen. Die kosten um eure Attribute zu erhöhen steigen im späteren Spielverlauf, bis zu 40 Punkte könnt ihr allen Attributen aber bedeneklos zuweisen.

Nutzt euer Jetpack

Das Jetpack ist zum Spielbeginn nicht mehr als ein verbesserte Doppelsprung, wird aber schon bald zu einem eurer wichtigsten Werkzeuge. Zum einen könnt ihr damit in verborgene Bereiche der Spielwelt vordringen und versteckte Schätze finden, etwa auf Türmen oder Hausdächern. Später könnt ihr sogar dirket in der Luft kämpfen, was vor allem gegen fliegende Gegner unablässlich ist. Investiert also so früh es geht Ressourcen und Punkte in die Verbesserung eures Jetpacks.

Ihr müsst die Pestratte nicht besiegen, um da Questziel hinter dem Biest zu erreichen.

Ihr könnt viele Gegner ignorieren

Einige Questziele und Gegenstände weden von besonders starken Gegnern bewacht. Solltet ihr diesen noch nicht gewachsen sein, müsst ihr sie in den meiste Fällen aber auch nicht besiegen. Nachts legen sich etwa viele Gegner zu Ruhe, sodass ihr euch mitunter an euer Ziel schleichen könnt. Auch euer Jetpack leistet euch in diesen Fällen wieder gute Dienste, da ihr damit an den Gegner vorbei direkt zu eurem Ziel gleiten und danach problemlos fliehen könnt.

Früh eine gute Waffe finden

Ohne sich einer Fraktion anzuschließen, werdet ihr ohne weiteres keine guten Waffen erlangen. Stattdessen könnt ihr aber direkt zum Spielbeginn beim Schmied am Weltenherz einen Punkt investieren, um eure eigenen Waffen zu schmieden. Durch Kämpfe werdet ihr allerhand beschädigte Waffen erbeuten, die ihr fortan in verbesserte Exemplare aufwerten könnt.

Mit etwas Geschickt könnt ihr außerdem eine der besten Waffen im Spiel schon in den ersten Spielstunden finden: Erkundet dazu den Leuchtturm am südlichen Ende der Spielwelt und versucht auf dessen Spitze zu gelangen. Durch die hohen Voraussetzungen werdet ihr diese Waffe allerdings frühestens in der zweiten Spielhälfte benutzen können.