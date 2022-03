von Ewelina Walkenbach (Dienstag, 01.03.2022 - 18:15 Uhr)

Kriegsasche verleiht euren Waffen in Elden Ring besondere Talente, durch die ihr im Kampf noch mächtiger werdet. Doch das ist natürlich lange nicht alles, was euch mit diesen Gegenständen ermöglicht wird. In unserem Artikel erklären wir euch, wie ihr Kriegsasche verwenden müsst.

In dem folgenden Video zeigen wir euch den Fundort des Schleifmessers, des Eisernen Schleifmessers und wie ihr damit Kriegsasche auf eure Waffen anwendet. Weiter im Artikel beantworten wir euch die wichtigsten Fragen.

Elden Ring: Kriegsasche ändern und verwenden

Wann und wie kann ich Kriegsasche verwenden?

Um Kriegsasche verwenden zu können, braucht ihr ein Schleifmesser. Davon gibt es verschiedene Arten, die es euch erlauben, die Affinität eurer Waffen zu verändern. Doch eins nach dem anderen. Um Waffentalente, also die Kriegsasche, am Ort der Gnade ändern zu können, braucht ihr nur das einfache Schleifmesser.

Das findet ihr wiederum unter den Ruinen in der Nähe des Ortes der Gnade Vor dem Tor. Den genauen Fundort seht ihr oben im Video. Habt ihr das Schleifmesser im Inventar, dann müsst ihr euch nur noch zu einem Ort der Gnade begeben und rasten. Im Menü findet ihr ab sofort den Punkt Kriegsasche.

Hier im Menü könnt ihr am Ort der Gnade eure Kriegsasche ändern.

Hier könnt ihr euch alle Waffentalente anschauen, die ihr gefunden habt – und davon gibt es sehr viele in Elden Ring. Zudem könnt ihr die Affinität ändern. Das bedeutet, ihr könnt die Waffen besser an eure Klasse anpassen.

Habt ihr zum Beispiel eine Waffe, die immer besser wird, wenn ihr das Attribut Geschicklichkeit levelt? Das bedeutet, dass die Waffe mit dem Attribut Geschicklichkeit skaliert. Ihr könnt diesen Bonus durch Kriegsasche und entsprechende Schleifmesser verstärken oder auf ein anderes Attribut legen.

Warum kann ich keine Waffentalente ausführen?

Um die Waffentalente ausführen zu können, müsst ihr eure Waffe beidhändig tragen. Alternativ könnt ihr auch einfach den Schild weglassen und damit nichts in der linken Hand haben. Dann sollten die Waffentalente ebenfalls funktionieren.

Kann ich Kriegsasche wiederverwenden?

Ja, es ist überhaupt kein Problem, die angelegte Kriegsasche gegen eine andere einzutauschen und die vorherige mit einer anderen Waffe zu verwenden. Diese Gegenstände sind keine Verbrauchs- sondern Gebrauchsgegenstände.

Gibt es meine liebste Kriegsasche doppelt?

Habt ihr ein Waffentalent gefunden, das euch besonders gut gefällt, dann könnt ihr es duplizieren und auch auf andere Waffen legen. Sobald ihr den Ort Tafelrundfeste entdeckt habt, werdet ihr dort einen Schmied aufsuchen können, der diesen Vorgang für euch übernimmt. Bei ihm könnt ihr die Waffentalente auch ändern.

Bei diesem Schmied könnt ihr in der Tafelrundfeste die Kriegsasche duplizieren.

Dafür benötigt ihr natürlich besondere Items wie Verlorene Kriegsasche. Dabei handelt sich wiederum um ein Verbrauchsgegenstand. Ihr müsst also sicher sein, dass ihr es verwenden wollt. Manche Kriegsaschen werdet ihr aber auch mehrfach finden.