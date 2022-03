von Alexander Gehlsdorf (Mittwoch, 02.03.2022 - 16:35 Uhr)

Auch in Elex 2 habt ihr wieder die Qual der Wahl. welche Fraktion ihr euch anschließen wollt. Wir verraten euch die Vorteile der Berserker, Albs, Morkons, Kleriker und Outlaws.

Statt nur 3 Fraktionen könnt ihr in Elex 2 aus ganzen 5 Gruppierungen auswählen. Dazu kommt, dass ihr erstmals auch ganz ohne Mitgliedschaft die Kampagne abschließen könnt. Allerdings gehen euch dann einige mächtige Vorteile durch die Lappen. Noch mehr Tipps zum Spielstart in Elex 2 findet ihr in unserem Guide.

In Elex 2 könnt ihr euch unter anderem den Berserker, Albs und Morkons anschließen.

Die Vorteile der Berserker

Alteingesessene Gothic-Fans fühlen sich bei den Berserkern am wohlsten. Die mittelalterliche Gruppe verzichtet auf jegliche Technik und setzt stattdessen auf Schwerter, Äxte, Bögen und Feuermagie. Das notwendige Mana gewinnen sie, indem sie es mit Hilfe der Weltenherzen aus Elex umwandeln.

Die Vorteile der Albs

Im Vorgänger waren die Albs noch die Bösewichte, jetzt könnt ihr der einigermaßen reformierten Truppe auch offiziellen beitreten. Statt Mana zu trinken, konsumieren die Albs das Elex direkt, um etwa Frostzauber einsetzen zu können. Um ihre Kräfte wieder aufzuladen, entnehmen sie den besiegten Gegner frisches Elex. Außerdem sind sie im Nah- und Fernkampf mit hochentwickelten Laser- und Energiewaffen ausgestattet.

Die Vorteile der Morkons

Die Morkons sind eine komplett neue Fraktion in Elex 2 und huldigen den Ewigen Stillstand. Da sie im Tod nichts schlimmes sehen, stürzen sie sich rücksichtslos in den Nahkampf. Dabei gehen sie soweit, sich blutigen Ritualen zu unterziehen. Dabei verlieren sie zwar Lebensenergie, steigern ihre Kampfkraft aber vorrübergehend ins Unermessliche.

Bei den Outlaws und Klerikern könnt ihr erst im späteren Spielverlauf von Elex 2 Mitglied werden

Die Vorteile der Kleriker

Die Kleriker sind streng religiös und lehnen es Ab, Elex zu konsumieren. Stattdessen setzen sie auf modernste Technik. Als Mitglied der Kleriker lernt ihr also keine neuen Fähigkeiten, habt stattdessen aber Zugang zu den besten Waffen und Rüstungen in Elex 2.

Achtung: Um den Klerikern beizutreten, müsst ihr vorher ein Mitglied der Albs werden.

Die Vorteile der Outlaws

Wer bereits in The Witcher viel Zeit mit dem Brauen von Tränken verbracht hat, wird sich bei den Outlaws pudelwohl fühlen. Schließlich lernt ihr als Mitglied der gesetzeslosen Fraktion, wie ihr Stims herstellt, die als temporäre Buffs dienen. Anders als die Rituale der Morkons kosten diese auch keine Lebensenergie. Außerdem kommt ihr auf diese Weise am einfachsten an explosive Waffen wie Raketenwerfer.

Achtung: Ihr müsst zuerst ein Mitglied der Berserker oder Morkons sein, um euch den Outlaws anschließen zu können.

Fraktionslos spielen

Ein Durchlauf ohne Fraktionszugehörigkeit hat keine inhärenten Vorteile, da euch die mächtigen Boni der einzelnen Gruppen vorenthalten werden. Stattdessen könnt ihr es als eine Art Herausforderung, sozusagen einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad verstehen. Außerdem ändert sich je nach Fraktionszugehörigkeit die Endsequenz des Spiels. Wenn ihr also alle Aspekte von Elex 2 erleben wollt und auch auf der Jagd nach allen Trophäen seid, solltet ihr es einmal ganz ohne Fraktion versuchen.