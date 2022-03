von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 02.03.2022 - 14:48 Uhr)

Seid ihr in Elden Ring über den Satz "Die Waffe skaliert mit Geschicklichkeit" gestolpert und wisst nicht genau, was das bedeutet? Falls ihr euch fragt, was auch noch Affinität damit zu tun hat, dann seid ihr hier richtig. Wir erklären euch, was Affinitäten sind und wie ihr sie ändern könnt.

Übrigens könnt ihr im folgenden Video sehen, was ihr braucht, um Affinitäten zu ändern. Es handelt sich dabei um Schleifmesser und den Fundort der ersten zwei Arten seht ihr hier im Video:

Elden Ring: Kriegsasche ändern und verwenden

Welche Auswirkung hat Affinität?

Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass bei vielen Waffen in Elden Ring bei der Angriffskraft ein Wert in dieser Art aufgelistet ist: Körperlich 121 + 28. Das bedeutet, dass der Grundangriffswert der Waffe bei 121 liegt. Dieser Wert ist fest und lässt sich nicht einfach so ändern. Siehe oranger Kasten im Screenshot:

Auf diesem Bild seht ihr die Resistenzen, Angriffswerte und Skalierungen des Uchigatana+1.

Die + 28 ist aber besonders spannend. Das ist der zusätzliche Schaden, den die Waffe anrichten kann. Dieser Wert lässt sich erhöhen. Wenn bei der Waffe nämlich die Attributsskalierung STÄ D und GES D steht, wie ihr es oben im Screenshot im weißen Kasten nachlesen könnt, dann skaliert die Waffe mit den Attributen Stärke und Geschicklichkeit.

Das bedeutet also, jedes Mal, wenn ihr Stärke oder Geschicklichkeit levelt, erhöht sich auch die Zahl, die bei Angriffskraft hinter dem Plus steht. In unserem Fall wird aus + 28 zum Beispiel + 38. Damit wird die Waffe also stärker.

Zudem haben Waffen auch Abwehr-Resistenzen, die dann ins Spiel kommen, wenn ihr sie zum Blocken verwendet. Ihr seht sie in unserem Beispiel oben im Screenshot im grünen Kasten. Diese Resistenzen lassen sich ebenfalls anpassen. Zusammengefasst bedeutet es, ändert ihr die Affinität, dann nehmt ihr Einfluss auf diese Werte:

Auf die Attributsskalierung,

dadurch auf die Angriffswerte der Waffe

und auf die Abwehr-Resistenzen.

Wie kann ich die Affinität ändern?

In Elden Ring wird euch durch das Ausrüsten von Kriegsasche (Waffentalente) und durch den Besitz von Schleifmessern Affinität gewährt. Das bedeutet, dass ihr die Standardwerte der Waffe verändern könnt. Wenn ihr euch zum Beispiel wünscht, dass euer Uchigatana+1 auch noch einen magischen Schaden verursacht und mit Weisheit skaliert – zum Beispiel, weil ihr einen Magier spielt, der trotzdem gerne im Nahkampf mit Waffen herumfuchtelt – dann könnt ihr durch das Ändern der Affinität genau das erreichen.

Links in der Leiste sucht ihr euch eine Affinität aus, mit der ihr eurer Waffe die gewünschten Werte zuordnet.

Das Bild oben zeigt euch, wie wir mit Kriegsasche: Wirbelnde Waffe und der Affinität Magisch das Unchigatana+1 in die oben gewünschte Richtung ändern. Beachtet dabei die Werte, die sich ändern:

Angriffskraft: Der körperliche, also physische Angriff des Uchigatana+1 wird geringer (Körperlich 87 + 2), dafür erhält die Waffe einen magischen Angriff (Magisch 87 + 7).

Abwehr-Schadensresistenz: Die Resistenzen gegen physischen Schaden jeglicher Art nehmen ab, dafür kann magischem Schaden, Magisch und Heilig, stärker widerstanden werden.

Attributsskalierung: War die Skalierung der Stärke und Geschicklichkeit vorher bei D, fällt sie jetzt ab auf E. Dafür skaliert das Uchigatana+1 jetzt mit Weisheit auf D. Das bedeutet, wenn ihr Weisheit verbessert, wird die Waffe stärker.

FP-Kosten: Überseht bei dem Basteln an eurer Waffe nicht, dass die FP-Kosten eurer Waffentalente dadurch steigen können.

Insgesamt gibt es in Elden Ring 12 Affinitäten, wobei eine davon die Standard-Affinität ist. Damit ihr alle Affinitäten freischaltet, müsst ihr die entsprechenden Schleifmesser finden. Den Fundort des einfachen und das Eisernen Schleifmessers zeigen wir euch schon mal im Video oben im Artikel.