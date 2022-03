von Ewelina Walkenbach (Mittwoch, 02.03.2022 - 18:38 Uhr)

Wenn ihr in Elden Ring nördlich des Sees im Anfangsgebiet von Limgrave die Gegend erkundet, werdet ihr plötzlich von einem unsichtbaren NPC angesprochen. Er will eure Hilfe, doch ihr seht nur Bäume und Büsche. Bei diesem NPC handelt es sich um Boc und wir helfen euch dabei, seine Quest zu lösen und seine Nähnadel aus der gruseligen Höhle zu holen.

Habt ihr keine Lust zu lesen? Die gesamte Questline von Boc haben wir für euch auch als Video-Walkthrough:

Elden Ring: Bocs Questreihe (Walkthrough)

Begegnung mit dem sprechenden Baum

Ist euch der unsichtbare NPC noch nie aufgefallen, aber ihr habt schon mal von Boc, dem Näher gehört? Das ist eine und dieselbe Person. Auf der folgenden Karte haben wir für euch den Fundort des sprechenden Baums eingezeichnet.

Hier seht ihr den Fundort des sprechenden Baums in Elden Ring. Der unsichtbare NPC wurde in den kleinen rötlichen Busch verwandelt.

Um dem sprechenden Baum helfen zu können, müsst ihr das tun, was euch eigentlich in Elden Ring nicht in den Sinn kommen würde – auf ihn einhauen. Die Sorge, einen unsichtbaren NPC zu töten ist verständlich, weshalb wir euch empfehlen, einfach über den kleinen roten Baum zu rollen. Damit hebt ihr den Fluch, der auf ihm liegt, ebenfalls auf.

Boc erzählt euch von einer Höhle, aus der er verbannt wurde. Vorher wurden ihm aber seine Sachen abgenommen. Schöne Sachen, die er euch als Dank anbieten möchte. Er erzählt euch, dass er zu dieser Höhle zurückkehren wird, um die Gegenstände zu holen. Jetzt liegt es an euch, schnell in diese Höhle zu gelangen.

Die Höhle und die zweite Begegnung mit Boc

Der Dungeon, von dem Boc gesprochen hat, ist die Küstenhöhle. Den Fundort haben wir euch auf der Karte unten eingezeichnet. Hier werdet ihr den Höhlen-Boss besiegen müssen, damit er eine Nähnadel fallen lässt. Diese Nähnadel ist der Gegenstand, nach dem Boc sucht.

Besiegt den Boss in dieser Höhle und überreicht Boc die Nähnadel.

Begebt euch dann zum Eingang der Höhle. Am Ort der Gnade liegt Boc auf dem Boden. Sollte er nicht dort sein, dann müsst ihr euch wegteleportieren und wieder zurückkommen. Sprecht den NPC jetzt an und überreicht ihm die Nähnadel. Damit ist die zweite Begegnung abgeschlossen.

Das dritte Treffen: Boc als Näher freischalten

Auch wenn es euch vielleicht schwer fällt, Boc an dieser Stelle liegen zu lassen – mehr könnt ihr jetzt für ihn nicht tun. Kämpft euch durch die Hauptquests durch, bis ihr an dem Ort der Gnade Seeklippen angekommen seid. Hier wird Boc entweder schon auf euch warten, oder ihr müsst an dem Ort rasten, damit er auftaucht.

Sprecht mit ihm und er wird euch von dem Moment an als Dank seine Dienste als Näher anbieten. Er kann zwar keine neue Kleidung anfertigen, aber eure gesammelte anpassen. Habt ihr die Nähnadel schon früher im Spiel gefunden, dann ist euch sicher aufgefallen, dass ihr auch selbst Kleidung anpassen könnt. Überlasst das von nun an Boc, dem Näher. Es kostet euch nämlich nichts.

Lesetipp: Wir haben für euch auch Roderikas Quest gelöst. Folgt dem Link zum Artikel.

Ihr werdet Boc im späteren Spielverlauf noch zwei Mal begegnen. Während dieser Begegnungen wird er euch seine Dienste als Näher anbieten. Bisher konnten wir nicht feststellen, dass seine Quest weitergeht. Sollten wir aber doch mehr herausfinden, werden wir den Artikel aktualisieren.