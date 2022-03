von Alexander Gehlsdorf (Donnerstag, 03.03.2022 - 12:15 Uhr)

Die Berserker sind eine der fünf Fraktionen in Elex 2. Schließt ihr euch ihnen an, erhaltet ihr Zugang zu besonders mächtigen Feuerzaubern und weiteren Fähigkeiten. Wir geben euch eine Übersicht über alle Vorteile der Berserker in unserem Guide.

Wo findet ihr das Fort der Berserker

Die Berserker haben ihr Lager im Fort aufgeschlagen, das im Vorgänger noch den Outlaws gehörte. Dank der Weltenherzen ist aus der ehemaligen Wüste eine grüne Waldlandschaft geworden. Von der Bastion der 6. Macht aus (rot) findet ihr das Berserkerfort (grün) im Südwesten, direkt unterhalb der Kuppelbauten.

Das Fort der Berserker (grün) befindet sich ganz in der Nähe eurer Bastion (rot).

Die Fähigkeiten der Berserker

Sobald ihr euch den Berserkern angeschlossen habt, dürft ihr deren Feuerzauber lernen. Sprecht dazu mit Halla, die euch die Fähigkeiten beibringen wird.

Fähigkeit Voraussetzung Beschreibung Mana - Mana ermöglicht es dir, die Zaubersprüche der Berserker zu lernen. Flammenbogen - Lege diese Waffe an um deinen Körper mit Mana durchfluten zu lassen. Du kannst mit ihr starke Fernangriffe durchführen. Flammenwandler Flammenbogen Verbessert die Reichweite deines Flammenbogens. Pyro-Überladung Flammenbogen Sammle dein Mana und entfessle einen starken Feuerball. Feuerregen Flammenbogen Lässt Feuer vom Himmel herabregnen. Feuerwelle Flammenbogen Erzeugt eine Feuerwelle, die alle Feinde um dich verbrennt. Feuerfaust - Lege diese Waffe an, um deinen Körper mit Mana durchfluten zu lassen. Du kannst mit ihr mächtige Nahkampfangrife durchführen. Manaschild Feuerfaust Du kannst einen Manaschild erschaffen, der dich vor Angriffen schützt. Manaentfesslung Feuerfaust Duch Überladung kannst du Gegner zu dir heranziehen oder deinen Manaschild überladen und deine Gegner zurückschleudern. Manaarua Feuerfaust Das Mana umhüllt dich und fügt deinen Angreifern Schaden zu.

So werdet ihr Mitglied bei den Berserkern

Im Inneren des Forts ist es euer Ziel, das Obere Viertel zu betreten. Dafür braucht ihr Scrappy, Thilas oder Thorhild als Fürsprecher. Folgt dazu einfach ihren Questreihen. Sprecht im Anschluss mit Fenris, der euch nach einer weiteren Quest Zugang zum Oberen Viertel gewährt. Dort macht euch Rat zum Mitglied der Berserker.