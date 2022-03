von Alexander Gehlsdorf (Donnerstag, 03.03.2022 - 13:40 Uhr)

Die Albs sind in Elex 2 keine Bösewichte mehr, stattdessen könnt ihr euch ihnen sogar anschließen. Welche Vorteile und Fähigkeiten ihr dadurch erhaltet, erfahrt ihr in unserem Guide.

Wo findet ihr das Lager der Albs

Das Lager der Albs (grün) befindet sich direkt nördlich von der Bastion der 6. Macht (rot). Allerdings müsst ihr dafür einen Teil der gefährlichen Eislandschaft durchqueren, in der an jeder Ecke gefährliche Wildtiere auf der Lauer liegen. Besucht deshalb zuerst den Krater der Outlaws und sprecht dort mit Skibor. Dieser begleitet euch sicher in das Lager der Albs.

Die Basis der Albs (rot) befindet sich direkt nördlich von eurer Bastion (rot).

Die Fähigkeiten der Albs

Sobald ihr in die Ränge der Albs aufgenommen wurdet, könnt ihr mit Kell sprechen. Dieser bittet euch zunächst um einen Gefallen. Sobald ihr die Quest für ihn jedoch absolviert habt, könnt ihr bei ihm die Fraktionsspezifischen Fähigkeiten lernen.

Fähigkeit Voraussetzung Beschreibung Elex - Elexenergie brauchst du, um die Magie der Albs zu wirken. Elex ernten - Jedes Lebewesen hat Elex in sich. Nutze es, um dein Elex wieder aufzuladen. Heilung - Heilt dich. Eisfaust - Lege diese Waffe an um deinen Körper mit mächtiger Elexmagie durchfluten zu lassen. Aufladen Eisfaust Du kannst deinen Spruch aufladen und dadurch stärker machen. Kettenblitz Eisfaust Ein starker Blitz, der auf deine Gegner überspringt. Blizzard Eisfaust Umhüllt dich in einen Blizzard, der anderem um dich herum Schaden zufügt.

So werdet ihr Mitglied bei den Albs

Besucht den Krater der Outlaws, um mit Skibor zu sprechen. Zusammen mit ihm könnt ihr euch auf den Weg zu den Albs machen. Kurz nach eurer Ankunft ereignet sich ein Anschlag auf die Elexvorräte der Albs. Folgt der Questreihe, um den Fall aufzulösen. Sprecht danach mit Azok, um in die Ränge der Albs aufgenommen zu werden. Beachtet, dass durch eure Mitgliedschaft bei den Albs euer Zerstörungswert stark ansteigt.