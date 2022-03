von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 03.03.2022 - 16:10 Uhr)

In der Welt von Elden Ring befinden sich Magielehrer, die euch Zauber beibringen werden. In unserem Artikel zeigen wir euch die Fundorte dieser Zauberer. Außerdem erklären wir euch, wie ihr noch mehr Zauber lernen könnt.

Sellen und Thops sind zwei Magielehrer in Elden Ring.

Wo finde ich Magielehrer?

Wenn ihr nicht gerade mit der Klasse Astrologe unterwegs seid, dann werdet ihr gar nicht oder nur wenige Zauber wirken können. Um mehr Zauber lernen zu können, müsst ihr zunächst Zauberer finden, die euch als Lehrer dienen werden.

Außerdem benötigt ihr natürlich einen Zauberstab. Im verlinkten Artikel zeigen wir euch wo ihr schnell den besten und einen einfachen Stab finden werdet.

Bisher konnten wir in der großen Welt zwei Zauberlehrer finden. Sobald wir mehr NPCs entdecken, die euch die Kunst der Zauberei lehren, werden wir unsere Liste ergänzen.

Zauberlehrerin Sellen finden

Die Magielehrerin Sellen findet ihr recht früh im Spiel. Sie ist unter den Ruinen des Wegpunkts. Hier müsst ihr allerdings an einer großen giftigen Pflanze vorbei. Ihr könnt einfach zum Dungeon-Eingang durchrennen und müsst euch nicht auf den Kampf einlassen.

Im Dungeon selbst aber, wartet schon ein Wahnsinniger Kürbiskopf auf euch. Ihr müsst ihn besiegen, wenn ihr zu Sellen wollt. Er ist langsam, also nutzt diese Schwäche und lasst euch bloß nicht treffen. Sein Schaden ist hoch und er teilt Blutung aus. Versucht nach Möglichkeit in seinem Rücken zu bleiben. Im folgenden Video zeigen wir euch den Kampf und den Fundort von Sellen.

Elden Ring: Wahnsinnigen Kürbiskopf besiegen und Magielehrerin Sellen freischalten

Magielehrer Thops finden

Habt ihr euch durch das Schloss Sturmschleier durchgekämpft, dann werdet ihr den Zauberer Thops finden. Er ist in der Kirche von Irith die ihr auf dem folgenden Bild eingezeichnet seht. Sprecht ihn einfach an und ihr werdet bei ihm Zauber lernen können. Allerdings verfügt er nur über einen Spruch, den Sellen nicht im Angebot hat - Sternenlicht.

Hier seht ihr den Fundort des Magielehrers Thops.

Wie kann ich noch mehr Zauber lernen?

In der Welt von Elden Ring könnt ihr überall Zauber als Gegenstände oder als Schriftrollen finden. In dem verlinkten Artikel haben wir für euch alle Fundorte aufgelistet. Mit den Schriftrollen müsst ihr nur noch zur Magielehrerin Sellen gehen und sie wandelt sie für euch in zwei Zauber um, die ihr lernen könnt. Die gefundenen Zauber-Gegenstände könnt ihr sofort nach dem einsammeln anwenden.