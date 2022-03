von Ewelina Walkenbach (Donnerstag, 03.03.2022 - 16:09 Uhr)

In Elden Ring sind viele Zauber in der Welt verteilt und es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie zu finden. Zum Beispiel müsst ihr Schriftrollen sammeln oder die Zauber einfach als Gegenstände an Leichen oder nach Kämpfen gegen Mini-Bosse finden. Wir zeigen euch die Fundorte aller Zauber im Spiel.

Als Magier werdet ihr viele Zauber wirken wollen. Wir zeigen euch, wo ihr sie findet.

Aktuell haben wir noch nicht alle Zauber in Elden Ring finden können. Wir arbeiten aber daran und aktualisieren den Artikel mit jedem neuen Fund.

Liste aller Zauber in Elden Ring

Nachfolgend findet ihr eine Liste aller Zauber, in der wir ihre Effekte und Anforderungen aufzählen. Die Fundorte sind grob beschrieben, werden aber unter der Liste genauer erklärt. Viele Zauber lernt ihr bei Magielehrern. Die Fundorte dieser NPCs lest ihr im verlinkten Artikel nach.

Zauber Beschreibung Anforderungen Fundort Schimmersteinkiesel Feuert magische Schimmersteingeschosse ab. Weisheit 8, FP-Verbrauch 7 Diesen Zauber findet ihr bei Sellen. Den genauen Fundort haben wir für euch oben im Guide verlinkt. Schimmersteinsterne Feuert drei Sternschnuppen ab, die Gegnern folgen. Weisheit 12, FP-Verbrauch 14 Diesen Zauber findet ihr bei Sellen. Den genauen Fundort haben wir für euch oben im Guide verlinkt. Schimmersteinbogen Feuert einen horizontalen magischen Bogen ab, der sich ausbreitet. Weisheit 13, FP-Verbrauch 10 Diesen Zauber findet ihr bei Sellen. Den genauen Fundort haben wir für euch oben im Guide verlinkt. Kristallsperrfeuer Feuert eine Salve Schimmersteinsplitter ab. Weisheit 23, FP-Verbrauch 14 Diesen Zauber findet ihr bei Sellen. Den genauen Fundort haben wir für euch oben im Guide verlinkt. Waffe des Gelehrten Verzaubert die Waffe in der rechten Hand mit Magieschaden. Weisheit 12, FP-Verbrauch 25 Diesen Zauber findet ihr bei Sellen. Den genauen Fundort haben wir für euch oben im Guide verlinkt. Schild des Gelehrten Verbessert Schadensresistenz des Schilds in der linken Hand. Weisheit 12, FP-Verbrauch 30 Diesen Zauber findet ihr bei Sellen. Den genauen Fundort haben wir für euch oben im Guide verlinkt. Sternenlicht Erschafft ein Sternenlicht, das die Umgebung beleuchtet. Weisheit 15, FP-Verbrauch 12 Diesen Zauber findet ihr bei Thops. Den genauen Fundort haben wir für euch oben im Guide verlinkt. Schimmerphalanx Bildet einen defensiven Bogen aus magischen Schimmerklingen. Weisheit 22, FP-Verbrauch 20 Wird mit der Schriftrolle Schriftrolle des Königshauses freigeschaltet. Genauer Fundort siehe unten. Carianischer Schlitzer Führt einen schnellen ausladenden Hieb mit einem magischen Schwert aus. Weisheit 14, FP-Verbrauch 4 Wird mit der Schriftrolle Schriftrolle des Königshauses freigeschaltet. Genauer Fundort siehe unten. Schneller Schimmersteinsplitter Feuert schnell magische Schimmersteingeschosse ab. Weisheit 12, FP-Verbrauch 5 Wird mit der Schriftrolle Akademieschriftrolle freigeschaltet. Genauer Fundort siehe unten. Großer Schimmersteinsplitter Feuert größere magische Schimmersteingeschosse ab. Weisheit 16, FP-Verbrauch 12 Wird mit der Schriftrolle Akademieschriftrolle freigeschaltet. Genauer Fundort siehe unten. Grollruf Ruft rachsüchtige Geister, die Gegner verfolgen. Weisheit 16, Glaube 14, FP-Verbrauch 14 Ein Skarabäus am tiefsten Punkt von Schloss Sturmschleier lässt den Zauber fallen. Genaue Beschreibung siehe unten. Kristallnova Feuert einen Stoß Schimmersteinsplitter ab. Weisheit 18, FP-Verbrauch 14 Der Mini-Boss Halbmenschenkönigin lässt diesen Zauber fallen. Den genauen Fundort lest ihr in unserem Artikel „Magielehrer finden und Zauber lernen“, den wir über der Tabelle verlinkt haben. Hinterhältiger Splitter Greift von hinten an und feuert aus der Distanz ein Geschoss ab. Weisheit 23, FP-Verbrauch 16 Im Westen der Halbinsel der Tränen unter den Hexenfluchruinen. Genaue Beschreibung siehe unten. Orakelblasen Erzeugt mehrere kleine magische Blasen. Weisheit 19, Arkanenergie 15, FP-Verbrauch 12 Ein Skarabäus in der Unterwelt von Siofra lässt den Zauber fallen. Genaue Beschreibung siehe unten. Große Orakelblase Erzeugt eine große magische Blase. Weisheit 25, Arkanenergie 18, FP-Verbrauch 16 Ein Skarabäus in Nokron lässt den Zauber fallen. Genaue Beschreibung siehe unten.

Fundorte aller Schriftrollen

Akademieschriftrolle finden

Nachdem ihr euch durch das Schloss Sturmschleier durchgekämpft habt, findet ihr die Kirche von Irith. In der Nähe befindet sich ein Friedhof und auf diesem eine Leiche, bei der ihr die Akademieschriftrolle finden werdet. Aber Vorsicht, wollt ihr die Schriftrolle haben, müsst ihr euch mit mehreren Skeletten anlegen. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort:

Auf dieser Karte ist der Fundort der Akademieschriftrolle markiert.

Schriftrolle des Königshauses finden

Habt ihr die Magielehrerin Sellen gefunden, dann sucht etwas weiter im Süden nach einem Banditencamp. Dort seht ihr eine Ruine und auf ihr drauf befindet sich eine Leiche, bei der ihr die Schriftrolle des Königshauses finden werdet. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort.

Auf dieser Karte ist der Fundort der Schriftrolle des Königshauses markiert.

Fundorte aller Zauber

Grollruf finden

Startet am Ort der Gnade Kammer auf Aufzugseite und geht in Richtung Innenhof. Um die Ecke rechts ist ein Abgrund. Schaut rüber und ihr seht, dass ihr euch eine Ebene tiefer fallen lassen könnt. Ganz unten angekommen müsst ihr durch die Kanalisation. Haltet euch dabei rechts und ihr werdet auf einen Skarabäus stoßen. Tötet ihn und ihr erhaltet diesen Zauber als Belohnung. Das folgende Bild hilft bei der Suche.

Das Bild zeigt euch, wie ihr zum Abgrund gelangt und wie der Skarabäus aussieht.

Große Orakelblase finden

Wenn ihr in Siofra angekommen seid, dann müsst ihr ein Portal aufsuchen, über das ihr nach Nokron gelangt. Dort gibt es einen ziemlich dunklen Ort mit fielen Gegnern bei den Säulen. Ebenfalls dort treibt sich ein Skarabäus, den ihr töten müsst, um den Zauber Große Orakelblase zu bekommen. Das folgende Bild zeigt euch den Fundort genau.

Die Karte markiert euch den Fundort des Portals und des Skarabäus.

Hinterhältiger Splitter finden

Im Süden von Limgrave ist die Halbinsel der Tränen. Im Westen dieser Halbinsel befinden sich die Hexenfluchruinen. Der Gegner, der den Zugang zu den Ruinen bewacht ist nicht zu unterschätzen. Nehmt euch auch Giftheilung mit, denn der Boden der Ruinen wird euch Giftschaden zufügen.

Diesen Zauber zu bekommen ist etwas schwieriger. Habt ihr aber genug leveln können, wird es kein so großes Problem mehr sein. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort.

Die Karte zeigt euch den Fundort des Zaubers Hinterhältiger Splitter.

Orakelblasen finden

Der Fundort des Zaubers Orakelblasen ist etwas kniffeliger zu erreichen. Begebt euch zunächst zur Unterwelt von Siofra. Diese erreicht ihr vom Nebelwald aus, indem ihr den Fahrstuhl benutzt. Jetzt kommt die Herausforderung. Ihr müsst dafür einen Skarabäus töten, der hoch auf einem Pfeiler sitzt. Klettert außen über die Mauern auf die Ebene über dem Skarabäus und beschießt ihn am besten mit euren Zaubern oder einem Bogen. Das folgende Bild zeigt euch den genauen Fundort.

Auf der Karte ist der genaue Fundort des Zaubers Orakelblasen markiert.

